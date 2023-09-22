https://ria.ru/20230922/sanktsii-1897916990.html

Бангладеш пытается закупать российские удобрения, несмотря на санкции

Бангладеш пытается закупать российские удобрения, несмотря на санкции - РИА Новости, 22.09.2023

Бангладеш пытается закупать российские удобрения, несмотря на санкции

Бангладеш столкнулся со сложностями в покупке российских удобрений, но стремится преодолеть их, заявил РИА Новости глава МИД страны Абдулкалам Абдул Момен. РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T02:38

2023-09-22T02:38

2023-09-22T02:38

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ООН, 22 сен - РИА Новости. Бангладеш столкнулся со сложностями в покупке российских удобрений, но стремится преодолеть их, заявил РИА Новости глава МИД страны Абдулкалам Абдул Момен. "Мы покупаем удобрения из России. Но есть сложность, поскольку существует так много санкций. Мы пытаемся решить, как справиться с этой проблемой", - сообщил он на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. В четверг советник премьер-министра Бангладеш, ответственный за энергетику и минеральные ресурсы, Тауфик Чоудхури также сообщил в интервью РИА Новости, что прекращение действия зерновой сделки ведет к росту цен на зерно и удобрения, а Дакка заинтересована в стабильности стоимости этих товаров в интересах своего населения. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.

https://ria.ru/20230922/sotrudnichestvo-1897916128.html

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