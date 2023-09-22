Рейтинг@Mail.ru
Бангладеш пытается закупать российские удобрения, несмотря на санкции - РИА Новости, 22.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:38 22.09.2023
https://ria.ru/20230922/sanktsii-1897916990.html
Бангладеш пытается закупать российские удобрения, несмотря на санкции
Бангладеш пытается закупать российские удобрения, несмотря на санкции - РИА Новости, 22.09.2023
Бангладеш пытается закупать российские удобрения, несмотря на санкции
Бангладеш столкнулся со сложностями в покупке российских удобрений, но стремится преодолеть их, заявил РИА Новости глава МИД страны Абдулкалам Абдул Момен. РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T02:38
2023-09-22T02:38
россия
бангладеш
оон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1f/1875312322_0:107:3262:1942_1920x0_80_0_0_bfd666f43ee7e2956ff745694f089695.jpg
ООН, 22 сен - РИА Новости. Бангладеш столкнулся со сложностями в покупке российских удобрений, но стремится преодолеть их, заявил РИА Новости глава МИД страны Абдулкалам Абдул Момен. "Мы покупаем удобрения из России. Но есть сложность, поскольку существует так много санкций. Мы пытаемся решить, как справиться с этой проблемой", - сообщил он на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. В четверг советник премьер-министра Бангладеш, ответственный за энергетику и минеральные ресурсы, Тауфик Чоудхури также сообщил в интервью РИА Новости, что прекращение действия зерновой сделки ведет к росту цен на зерно и удобрения, а Дакка заинтересована в стабильности стоимости этих товаров в интересах своего населения. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
https://ria.ru/20230922/sotrudnichestvo-1897916128.html
россия
бангладеш
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1f/1875312322_266:0:2997:2048_1920x0_80_0_0_6bd9fec824db7f298ee6d63fa56c11c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, бангладеш, оон, в мире
Россия, Бангладеш, ООН, В мире
Бангладеш пытается закупать российские удобрения, несмотря на санкции

Глава МИД: Бангладеш пытается закупать российские удобрения, несмотря на санкции

© iStock.com / weerapatkiatdumrongУдобрение рассады
Удобрение рассады - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© iStock.com / weerapatkiatdumrong
Удобрение рассады. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 22 сен - РИА Новости. Бангладеш столкнулся со сложностями в покупке российских удобрений, но стремится преодолеть их, заявил РИА Новости глава МИД страны Абдулкалам Абдул Момен.
«
"Мы покупаем удобрения из России. Но есть сложность, поскольку существует так много санкций. Мы пытаемся решить, как справиться с этой проблемой", - сообщил он на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
В четверг советник премьер-министра Бангладеш, ответственный за энергетику и минеральные ресурсы, Тауфик Чоудхури также сообщил в интервью РИА Новости, что прекращение действия зерновой сделки ведет к росту цен на зерно и удобрения, а Дакка заинтересована в стабильности стоимости этих товаров в интересах своего населения.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Буркина-Фасо Оливия Руамба во время встречи на полях 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
Глава МИД Буркина-Фасо обсудила с Лавровым сотрудничество по безопасности
01:59
 
РоссияБангладешООНВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала