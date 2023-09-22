https://ria.ru/20230922/samozanyatye-1898081474.html
Беглов: количество самозанятых в Петербурге превысило полмиллиона человек
Беглов: количество самозанятых в Петербурге превысило полмиллиона человек - РИА Новости, 22.09.2023
Беглов: количество самозанятых в Петербурге превысило полмиллиона человек
Количество самозанятых в Санкт-Петербурге уже превысило полмиллиона, сообщает пресс-служба администрации губернатора города. РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T17:32
2023-09-22T17:32
2023-09-22T17:32
санкт-петербург
александр беглов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 сен - РИА Новости. Количество самозанятых в Санкт-Петербурге уже превысило полмиллиона, сообщает пресс-служба администрации губернатора города. В Петербурге в пятницу открылся форум субъектов малого и среднего предпринимательства "Мой бизнес". К участникам обратился губернатор Северной столицы Александр Беглов. Он напомнил, что на Петербургском международном экономическом форуме президент России Владимир Путин особо отметил вклад не только крупных, но также средних и малых предприятий в сохранении стабильности в России. "Санкт-Петербург многие годы остается одним из лидеров в развитии малого и среднего бизнеса. Активность таких предприятий – признак развития всей экономики. Только за минувший год число субъектов малого и среднего предпринимательства в Петербурге увеличилось на 7 тысяч. Количество наших самозанятых уже превысило полмиллиона. С начала налогового эксперимента в 2020 году их число выросло в 21 раз", - сказал Беглов. Он отметил, что Петербург с 2021 года активно реализует политику развития малого и среднего предпринимательства. "Наши действия полностью синхронизированы с национальным проектом "Малое и среднее предпринимательство", а также государственной программой Петербурга. Мы увеличиваем охват предпринимателей мерами поддержки. Петербург стал лидером в стране по количеству предоставляемых бизнесу цифровых сервисов", - сказал губернатор. Экосистема для бизнеса в Петербурге признана лучшей в России. По словам Беглова, в настоящее время одна из задач – создать условия, чтобы малый и средний бизнес пришел на крупные промышленные предприятия, а те в свою очередь создавали условия для развития малого и среднего предпринимательства. "На Восточном экономическом форуме президент России отметил, что росту спроса на отечественную продукцию способствуют выставки, ярмарки, другие подобные мероприятия. Наш город также среди лидеров в их проведении", - сказал губернатор города. Он отметил, что благодаря малому и среднему бизнесу экономика не только выдержала санкции, но и перешла к росту. Были оперативно заполнены ниши, оставленные зарубежными компаниями, налажен выпуск новых видов конкурентоспособной продукции, созданы рабочие места. "Вы соль земли, на вас многое держится. Все отрасли нашего городского хозяйства абсолютно доступны для вас и спасибо, что наполняете наш городской бюджет. Хотел бы еще раз поблагодарить за ваш труд", - сказал Беглов, обращаясь к участникам форума. В форуме "Мой бизнес" принимают участие представители более 20 регионов России.
https://ria.ru/20230921/forum-1897823844.html
https://ria.ru/20230914/kedry-1896289770.html
https://ria.ru/20230911/peterburg-1895624796.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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санкт-петербург, александр беглов
Санкт-Петербург, Александр Беглов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 сен - РИА Новости. Количество самозанятых в Санкт-Петербурге уже превысило полмиллиона, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
В Петербурге в пятницу открылся форум субъектов малого и среднего предпринимательства "Мой бизнес". К участникам обратился губернатор Северной столицы Александр Беглов
. Он напомнил, что на Петербургском международном экономическом форуме президент России Владимир Путин
особо отметил вклад не только крупных, но также средних и малых предприятий в сохранении стабильности в России.
"Санкт-Петербург многие годы остается одним из лидеров в развитии малого и среднего бизнеса. Активность таких предприятий – признак развития всей экономики. Только за минувший год число субъектов малого и среднего предпринимательства в Петербурге увеличилось на 7 тысяч. Количество наших самозанятых уже превысило полмиллиона. С начала налогового эксперимента в 2020 году их число выросло в 21 раз", - сказал Беглов.
Он отметил, что Петербург с 2021 года активно реализует политику развития малого и среднего предпринимательства.
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"Наши действия полностью синхронизированы с национальным проектом "Малое и среднее предпринимательство", а также государственной программой Петербурга. Мы увеличиваем охват предпринимателей мерами поддержки. Петербург стал лидером в стране по количеству предоставляемых бизнесу цифровых сервисов", - сказал губернатор.
Экосистема для бизнеса в Петербурге признана лучшей в России. По словам Беглова, в настоящее время одна из задач – создать условия, чтобы малый и средний бизнес пришел на крупные промышленные предприятия, а те в свою очередь создавали условия для развития малого и среднего предпринимательства.
"На Восточном экономическом форуме президент России отметил, что росту спроса на отечественную продукцию способствуют выставки, ярмарки, другие подобные мероприятия. Наш город также среди лидеров в их проведении", - сказал губернатор города.
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Он отметил, что благодаря малому и среднему бизнесу экономика не только выдержала санкции, но и перешла к росту. Были оперативно заполнены ниши, оставленные зарубежными компаниями, налажен выпуск новых видов конкурентоспособной продукции, созданы рабочие места.
"Вы соль земли, на вас многое держится. Все отрасли нашего городского хозяйства абсолютно доступны для вас и спасибо, что наполняете наш городской бюджет. Хотел бы еще раз поблагодарить за ваш труд", - сказал Беглов, обращаясь к участникам форума.
В форуме "Мой бизнес" принимают участие представители более 20 регионов России.
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