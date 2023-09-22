https://ria.ru/20230922/samolet-1898070049.html

American Airlines нашла на своих самолетах несертифицированные детали

American Airlines нашла на своих самолетах несертифицированные детали - РИА Новости, 22.09.2023

American Airlines нашла на своих самолетах несертифицированные детали

Авиакомпания American Airlines обнаружила на своих самолетах несертифицированные детали, заявила представитель компании агентству Блумберг. РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T16:43

2023-09-22T16:43

2023-09-22T16:43

в мире

american airlines

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Авиакомпания American Airlines обнаружила на своих самолетах несертифицированные детали, заявила представитель компании агентству Блумберг. Агентство Блумберг со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации (FAA) пишет, что детали, документы к которым были якобы поддельными, были произведены британской компанией AOG Technics Ltd. Агентство отмечает, что American Airlines не единственная авиакомпания, пострадавшая от получения деталей британского производства без должной сертификации. "Благодаря проведенной внутренней проверке, а также сотрудничеству с нашими поставщиками мы обнаружили несертифицированные детали на небольшом количестве самолетов, все они были сразу выведены из эксплуатации для замены", - заявила представитель авиакомпании. Она также отметила, что American Airlines продолжит работать с поставщиками и координировать свои действия с Федеральным управлением гражданской авиации (FAA), чтобы в дальнейшем подобные детали не использовались на самолетах американского перевозчика.

https://ria.ru/20230922/samolet-1897912220.html

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, american airlines