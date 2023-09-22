https://ria.ru/20230922/samolet-1898060629.html
Во время удара по Севастополю у Черного моря заметили самолет-разведчик США
Во время удара по Севастополю у Черного моря заметили самолет-разведчик США - РИА Новости, 22.09.2023
Во время удара по Севастополю у Черного моря заметили самолет-разведчик США
Американский разведывательный самолет P-8A Poseidon во время ракетной атаки ВСУ по Севастополю барражировал над Румынией и, вероятно, занимался выявлением... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T16:10
2023-09-22T16:10
2023-09-22T17:40
севастополь
румыния
сицилия
игорь коротченко
flightradar24
boeing p-8a poseidon
вооруженные силы украины
михаил развожаев
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Американский разведывательный самолет P-8A Poseidon во время ракетной атаки ВСУ по Севастополю барражировал над Румынией и, вероятно, занимался выявлением позиций российских средств ПВО, сообщил РИА Новости военный аналитик, главред журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко."Согласно имеющимся открытым данным, украинская сторона наносила по Севастополю комбинированный удар, включающий в том числе применение БПЛА. Также не исключено, что в ударе были задействованы ложные цели. Соответственно, американский "разведчик" в рамках этого комбинированного удара своими радиотехническими средствами отслеживал позиции российских комплексов ПВО, зоны их поражения, количество целевых каналов, а также выявлял позиции кораблей ЧФ, которые выступали в роли выносных постов ПВО", — заявил собеседник агентства.Эксперт отметил, что эту информацию невозможно было использовать для координации сегодняшней атаки, так как полетное задание в крылатые ракеты загружают заранее."Однако американская сторона с гарантией передаст эти наблюдения войскам Украины для планирования последующих ударов", — подчеркнул Коротченко.Согласно данным портала Flightradar24, американский "разведчик" вылетел с Сицилии в 9:31 мск и, долетев до северной части Румынии, встал в зону барражирования. Подобные самолеты имеют на борту комплекс радиотехнической разведки дальнего действия. Сейчас "разведчик" продолжает полет в районе Румынии.Об ударе по штабу Черноморского флота сообщил в пятницу губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Как уточнило Минобороны, повреждения получило историческое здание штаба, силы ПВО сбили пять ракет. Один военнослужащий пропал без вести.Позднее командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук фактически признал, что удар по Севастополю нанесла Украина. В своем Telegram-канале он написал, что "благодарит летчиков".
https://ria.ru/20230922/vozmezdie-1898050523.html
https://ria.ru/20230922/ukraina-1898052669.html
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севастополь, румыния, сицилия, игорь коротченко, flightradar24, boeing p-8a poseidon, вооруженные силы украины, михаил развожаев, украина
Севастополь, Румыния, Сицилия, Игорь Коротченко, Flightradar24, Boeing P-8A Poseidon, Вооруженные силы Украины, Михаил Развожаев, Украина
Во время удара по Севастополю у Черного моря заметили самолет-разведчик США
Аналитик: самолет-разведчик США следил за ПВО России во время удара по штабу ЧФ
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Американский разведывательный самолет P-8A Poseidon во время ракетной атаки ВСУ по Севастополю барражировал над Румынией и, вероятно, занимался выявлением позиций российских средств ПВО, сообщил РИА Новости военный аналитик, главред журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
"Согласно имеющимся открытым данным, украинская сторона наносила по Севастополю комбинированный удар, включающий в том числе применение БПЛА. Также не исключено, что в ударе были задействованы ложные цели. Соответственно, американский "разведчик" в рамках этого комбинированного удара своими радиотехническими средствами отслеживал позиции российских комплексов ПВО, зоны их поражения, количество целевых каналов, а также выявлял позиции кораблей ЧФ, которые выступали в роли выносных постов ПВО", — заявил собеседник агентства.
Эксперт отметил, что эту информацию невозможно было использовать для координации сегодняшней атаки, так как полетное задание в крылатые ракеты загружают заранее.
"Однако американская сторона с гарантией передаст эти наблюдения войскам Украины
для планирования последующих ударов", — подчеркнул Коротченко.
Возмездие должно настичь Украину за удар по штабу ЧФ, считает эксперт
Согласно данным портала Flightradar24
, американский "разведчик" вылетел с Сицилии в 9:31 мск и, долетев до северной части Румынии, встал в зону барражирования. Подобные самолеты имеют на борту комплекс радиотехнической разведки дальнего действия. Сейчас "разведчик" продолжает полет в районе Румынии.
Об ударе по штабу Черноморского флота сообщил в пятницу губернатор Севастополя Михаил Развожаев
. Как уточнило Минобороны, повреждения получило историческое здание штаба, силы ПВО сбили пять ракет. Один военнослужащий пропал без вести.
Позднее командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук фактически признал, что удар по Севастополю нанесла Украина. В своем Telegram-канале он написал, что "благодарит летчиков".
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