https://ria.ru/20230922/samolet-1897925636.html

Самолет, севший в поле под Новосибирском, не имеет серьезных повреждений

Самолет, севший в поле под Новосибирском, не имеет серьезных повреждений - РИА Новости, 22.09.2023

Самолет, севший в поле под Новосибирском, не имеет серьезных повреждений

Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", приземлившийся в поле в Новосибирской области, не имеет серьезных повреждений и в дальнейшем сможет вернуться к... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T07:18

2023-09-22T07:18

2023-09-22T07:18

происшествия

омск

новосибирск

новосибирская область

сергей скуратов

уральские авиалинии

аварийная посадка a320 на поле в новосибирской области

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 сен – РИА Новости. Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", приземлившийся в поле в Новосибирской области, не имеет серьезных повреждений и в дальнейшем сможет вернуться к полетам, сообщает пресс-служба перевозчика. "По предварительной технической оценке специалистов, воздушное судно в хорошем состоянии. Самолёт не имеет серьезных повреждений и в будущем, скорее всего, сможет выполнять полёты. В процессе посадки в один из двигателей попало небольшое количество грунта, незначительно повреждены несколько лопаток вентилятора двигателя, развернута передняя стойка шасси. Была выявлена и устранена причина неисправности одной из гидросистем", - говорится в сообщении. По данным авиакомпании, в настоящее время с самолета сняты речевой и параметрический самописцы. Уточняется, что после оценки состояния силовых элементов необходимо будет поэтапно заменить поврежденные элементы вентилятора двигателя. Сам борт установлен на деревянные платформы для его устойчивого положения на грунте. Как отметил перевозчик, самолет будет оставаться на поле до момента его транспортировки, на это может потребоваться несколько месяцев. В настоящее время самолет круглосуточно под надзором охранного предприятия, для них установили теплые времянки на шесть человек. До конца текущей недели вокруг лайнера планируется завершить установку ограждения, уточнили в компании. Самолет "Уральских авиалиний", летевший из Сочи в Омск 12 сентября, совершил экстренную посадку на поле в Убинском районе в 180 километрах от Новосибирска. По данным авиакомпании, у самолета при заходе на посадку в Омск отказала "зеленая" гидросистема, одна из трех имеющихся в лайнере. Самолет пошел на второй круг, после чего командир принял решение лететь в Новосибирск, аэропорт которого имеет более длинную взлетно-посадочную полосу. Гендиректор перевозчика Сергей Скуратов пояснял, что при отказе "зеленой" гидросистемы из-за отклонений в работе с тормозными щитками и закрылками посадочная дистанция самолета могла увеличиться. Серьезных травм никто не получил, пятеро из 161 пассажира обратились за медицинской помощью из-за ушибов и повышения артериального давления. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.

https://ria.ru/20230921/samolet-1897818242.html

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происшествия, омск, новосибирск, новосибирская область, сергей скуратов, уральские авиалинии, аварийная посадка a320 на поле в новосибирской области