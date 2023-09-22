https://ria.ru/20230922/rubl-1898097781.html

Минэкономразвития спрогнозировало стабилизацию курса рубля в 2024 году

Минэкономразвития спрогнозировало стабилизацию курса рубля в 2024 году - РИА Новости, 22.09.2023

Минэкономразвития спрогнозировало стабилизацию курса рубля в 2024 году

Курс российской валюты к доллару с середины 2024 года стабилизируется в диапазоне 90–92 рублей за доллар, говорится в прогнозе социально-экономического развития РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T18:28

2023-09-22T18:28

2023-09-22T18:29

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

экономика

россия

рубль

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Курс российской валюты к доллару с середины 2024 года стабилизируется в диапазоне 90–92 рублей за доллар, говорится в прогнозе социально-экономического развития России на 2024-2026 годы, который опубликован на сайте министерства экономического развития. "К концу 2023 года давление на торговый баланс и курс рубля со стороны внешней торговли будет постепенно ослабевать. С июня наметился разворот конъюнктуры мировых товарно-сырьевых рынков – рост цен на нефть и ряд других экспортных товаров", - говорится в документе. "В свою очередь, увеличение притока иностранной валюты по счету текущих операций, наряду с продолжающейся диверсификацией его валютной структуры, будут способствовать укреплению курса рубля в конце 2023 года – первой половине 2024 года. С середины 2024 года курс российской валюты к доллару США стабилизируется в диапазоне 90–92 рублей за доллар", - следует из документа.

https://ria.ru/20230922/byudzhet-1898060335.html

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министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), экономика, россия, рубль