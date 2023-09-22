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Минэкономразвития спрогнозировало стабилизацию курса рубля в 2024 году
Минэкономразвития спрогнозировало стабилизацию курса рубля в 2024 году - РИА Новости, 22.09.2023
Минэкономразвития спрогнозировало стабилизацию курса рубля в 2024 году
Курс российской валюты к доллару с середины 2024 года стабилизируется в диапазоне 90–92 рублей за доллар, говорится в прогнозе социально-экономического развития РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T18:28
2023-09-22T18:28
2023-09-22T18:29
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
экономика
россия
рубль
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Курс российской валюты к доллару с середины 2024 года стабилизируется в диапазоне 90–92 рублей за доллар, говорится в прогнозе социально-экономического развития России на 2024-2026 годы, который опубликован на сайте министерства экономического развития. "К концу 2023 года давление на торговый баланс и курс рубля со стороны внешней торговли будет постепенно ослабевать. С июня наметился разворот конъюнктуры мировых товарно-сырьевых рынков – рост цен на нефть и ряд других экспортных товаров", - говорится в документе. "В свою очередь, увеличение притока иностранной валюты по счету текущих операций, наряду с продолжающейся диверсификацией его валютной структуры, будут способствовать укреплению курса рубля в конце 2023 года – первой половине 2024 года. С середины 2024 года курс российской валюты к доллару США стабилизируется в диапазоне 90–92 рублей за доллар", - следует из документа.
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министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), экономика, россия, рубль
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Экономика, Россия, Рубль
Минэкономразвития спрогнозировало стабилизацию курса рубля в 2024 году
Минэкономразвития спрогнозировало стабилизацию курса рубля с середины 2024 года