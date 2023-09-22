Рейтинг@Mail.ru
Минэкономразвития спрогнозировало стабилизацию курса рубля в 2024 году - РИА Новости, 22.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
18:28 22.09.2023 (обновлено: 18:29 22.09.2023)
https://ria.ru/20230922/rubl-1898097781.html
Минэкономразвития спрогнозировало стабилизацию курса рубля в 2024 году
Минэкономразвития спрогнозировало стабилизацию курса рубля в 2024 году - РИА Новости, 22.09.2023
Минэкономразвития спрогнозировало стабилизацию курса рубля в 2024 году
Курс российской валюты к доллару с середины 2024 года стабилизируется в диапазоне 90–92 рублей за доллар, говорится в прогнозе социально-экономического развития РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T18:28
2023-09-22T18:29
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
экономика
россия
рубль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0d/1745699464_0:168:3078:1899_1920x0_80_0_0_a2c6606cee842fffa59b646603a97aa8.jpg
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Курс российской валюты к доллару с середины 2024 года стабилизируется в диапазоне 90–92 рублей за доллар, говорится в прогнозе социально-экономического развития России на 2024-2026 годы, который опубликован на сайте министерства экономического развития. "К концу 2023 года давление на торговый баланс и курс рубля со стороны внешней торговли будет постепенно ослабевать. С июня наметился разворот конъюнктуры мировых товарно-сырьевых рынков – рост цен на нефть и ряд других экспортных товаров", - говорится в документе. "В свою очередь, увеличение притока иностранной валюты по счету текущих операций, наряду с продолжающейся диверсификацией его валютной структуры, будут способствовать укреплению курса рубля в конце 2023 года – первой половине 2024 года. С середины 2024 года курс российской валюты к доллару США стабилизируется в диапазоне 90–92 рублей за доллар", - следует из документа.
https://ria.ru/20230922/byudzhet-1898060335.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0d/1745699464_207:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_7f928906ea215b3258a68934f7bf1ff1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), экономика, россия, рубль
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Экономика, Россия, Рубль
Минэкономразвития спрогнозировало стабилизацию курса рубля в 2024 году

Минэкономразвития спрогнозировало стабилизацию курса рубля с середины 2024 года

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкРублевые монеты и купюры
Рублевые монеты и купюры - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Рублевые монеты и купюры. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Курс российской валюты к доллару с середины 2024 года стабилизируется в диапазоне 90–92 рублей за доллар, говорится в прогнозе социально-экономического развития России на 2024-2026 годы, который опубликован на сайте министерства экономического развития.
"К концу 2023 года давление на торговый баланс и курс рубля со стороны внешней торговли будет постепенно ослабевать. С июня наметился разворот конъюнктуры мировых товарно-сырьевых рынков – рост цен на нефть и ряд других экспортных товаров", - говорится в документе.
"В свою очередь, увеличение притока иностранной валюты по счету текущих операций, наряду с продолжающейся диверсификацией его валютной структуры, будут способствовать укреплению курса рубля в конце 2023 года – первой половине 2024 года. С середины 2024 года курс российской валюты к доллару США стабилизируется в диапазоне 90–92 рублей за доллар", - следует из документа.
Премьер-министр России Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
Мишустин рассказал, как будет покрываться дефицит бюджета
Вчера, 16:09
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)ЭкономикаРоссияРубль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала