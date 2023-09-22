Рейтинг@Mail.ru
В РПЦ заявили, что не принимают "ответных мер" к подворью Болгарской церкви - РИА Новости, 22.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
18:56 22.09.2023
https://ria.ru/20230922/rpts-1898105661.html
В РПЦ заявили, что не принимают "ответных мер" к подворью Болгарской церкви
В РПЦ заявили, что не принимают "ответных мер" к подворью Болгарской церкви - РИА Новости, 22.09.2023
В РПЦ заявили, что не принимают "ответных мер" к подворью Болгарской церкви
Русская православная церковь не подвергнет подворье Болгарской православной церкви в Москве "ответным мерам" из-за высылки своих служителей из Болгарии, так как РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T18:56
2023-09-22T18:56
религия
болгария
москва
софия (город)
николай балашов
мария захарова
болгарская православная церковь
русская православная церковь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150998/66/1509986673_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fb2951f548d15a56b11ec3cf699675b8.jpg
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Русская православная церковь не подвергнет подворье Болгарской православной церкви в Москве "ответным мерам" из-за высылки своих служителей из Болгарии, так как Болгарская церковь не имеет отношения к действиям чиновников, заявил РИА Новости советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов.Русская православная церковь накануне выразила протест против выдворения из Болгарии настоятеля подворья в Софии архимандрита Вассиана (Змеева) и двух служителей его храма. 21 сентября они были вызваны в иммиграционную службу Болгарии, где получили предписание в 24 часа покинуть страну как лица, представляющие угрозу для ее национальной безопасности. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала это вопиющим недружественным актом."Высылка наших церковных представителей из Болгарии – это проявление грубого произвола болгарских властей, к которому, однако, не имеет никакого отношения Болгарская православная церковь. Поэтому и со стороны Московского патриархата никаких "ответных мер", касающихся подворья Болгарской православной церкви в Москве, отнюдь не предполагается", – сказал он.Подворье Болгарской православной церкви в Москве с 1948 года располагается в храме Успения Пресвятой Богородицы в Гончарах, построенном в 1654 году. Его настоятель и представитель патриарха Болгарского при патриархе Московском и всея Руси – архимандрит Феоктист (Димитров).
https://ria.ru/20230921/vysylka-1897871809.html
болгария
москва
софия (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Никита Бизин
Никита Бизин
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150998/66/1509986673_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4288f3f91d419faca41939bad606c122.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
болгария, москва, софия (город), николай балашов, мария захарова, болгарская православная церковь, русская православная церковь, московский патриархат, религия
Религия, Болгария, Москва, София (город), Николай Балашов, Мария Захарова, Болгарская православная церковь, Русская православная церковь, Московский Патриархат, Религия
В РПЦ заявили, что не принимают "ответных мер" к подворью Болгарской церкви

Советник патриарха: РПЦ не примет ответных мер из-за высылки своих служителей

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя отдела внешних церковных связей РПЦ протоиерей Николай Балашов
Заместитель председателя отдела внешних церковных связей РПЦ протоиерей Николай Балашов - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Русская православная церковь не подвергнет подворье Болгарской православной церкви в Москве "ответным мерам" из-за высылки своих служителей из Болгарии, так как Болгарская церковь не имеет отношения к действиям чиновников, заявил РИА Новости советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов.
Русская православная церковь накануне выразила протест против выдворения из Болгарии настоятеля подворья в Софии архимандрита Вассиана (Змеева) и двух служителей его храма. 21 сентября они были вызваны в иммиграционную службу Болгарии, где получили предписание в 24 часа покинуть страну как лица, представляющие угрозу для ее национальной безопасности. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала это вопиющим недружественным актом.
"Высылка наших церковных представителей из Болгарии – это проявление грубого произвола болгарских властей, к которому, однако, не имеет никакого отношения Болгарская православная церковь. Поэтому и со стороны Московского патриархата никаких "ответных мер", касающихся подворья Болгарской православной церкви в Москве, отнюдь не предполагается", – сказал он.
Подворье Болгарской православной церкви в Москве с 1948 года располагается в храме Успения Пресвятой Богородицы в Гончарах, построенном в 1654 году. Его настоятель и представитель патриарха Болгарского при патриархе Московском и всея Руси – архимандрит Феоктист (Димитров).
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
Захарова назвала высылку из Болгарии священников РПЦ недружественным актом
21 сентября, 19:17
 
РелигияБолгарияМоскваСофия (город)Николай БалашовМария ЗахароваБолгарская православная церковьРусская православная церковьМосковский ПатриархатРелигия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала