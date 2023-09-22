https://ria.ru/20230922/rpts-1898105661.html

В РПЦ заявили, что не принимают "ответных мер" к подворью Болгарской церкви

В РПЦ заявили, что не принимают "ответных мер" к подворью Болгарской церкви - РИА Новости, 22.09.2023

В РПЦ заявили, что не принимают "ответных мер" к подворью Болгарской церкви

Русская православная церковь не подвергнет подворье Болгарской православной церкви в Москве "ответным мерам" из-за высылки своих служителей из Болгарии, так как РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T18:56

2023-09-22T18:56

2023-09-22T18:56

религия

болгария

москва

софия (город)

николай балашов

мария захарова

болгарская православная церковь

русская православная церковь

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Русская православная церковь не подвергнет подворье Болгарской православной церкви в Москве "ответным мерам" из-за высылки своих служителей из Болгарии, так как Болгарская церковь не имеет отношения к действиям чиновников, заявил РИА Новости советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов.Русская православная церковь накануне выразила протест против выдворения из Болгарии настоятеля подворья в Софии архимандрита Вассиана (Змеева) и двух служителей его храма. 21 сентября они были вызваны в иммиграционную службу Болгарии, где получили предписание в 24 часа покинуть страну как лица, представляющие угрозу для ее национальной безопасности. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала это вопиющим недружественным актом."Высылка наших церковных представителей из Болгарии – это проявление грубого произвола болгарских властей, к которому, однако, не имеет никакого отношения Болгарская православная церковь. Поэтому и со стороны Московского патриархата никаких "ответных мер", касающихся подворья Болгарской православной церкви в Москве, отнюдь не предполагается", – сказал он.Подворье Болгарской православной церкви в Москве с 1948 года располагается в храме Успения Пресвятой Богородицы в Гончарах, построенном в 1654 году. Его настоятель и представитель патриарха Болгарского при патриархе Московском и всея Руси – архимандрит Феоктист (Димитров).

https://ria.ru/20230921/vysylka-1897871809.html

болгария

москва

софия (город)

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Никита Бизин

болгария, москва, софия (город), николай балашов, мария захарова, болгарская православная церковь, русская православная церковь, московский патриархат, религия