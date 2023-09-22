В РПЦ заявили, что не принимают "ответных мер" к подворью Болгарской церкви
Советник патриарха: РПЦ не примет ответных мер из-за высылки своих служителей
© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя отдела внешних церковных связей РПЦ протоиерей Николай Балашов
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Русская православная церковь не подвергнет подворье Болгарской православной церкви в Москве "ответным мерам" из-за высылки своих служителей из Болгарии, так как Болгарская церковь не имеет отношения к действиям чиновников, заявил РИА Новости советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов.
Русская православная церковь накануне выразила протест против выдворения из Болгарии настоятеля подворья в Софии архимандрита Вассиана (Змеева) и двух служителей его храма. 21 сентября они были вызваны в иммиграционную службу Болгарии, где получили предписание в 24 часа покинуть страну как лица, представляющие угрозу для ее национальной безопасности. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала это вопиющим недружественным актом.
"Высылка наших церковных представителей из Болгарии – это проявление грубого произвола болгарских властей, к которому, однако, не имеет никакого отношения Болгарская православная церковь. Поэтому и со стороны Московского патриархата никаких "ответных мер", касающихся подворья Болгарской православной церкви в Москве, отнюдь не предполагается", – сказал он.
Подворье Болгарской православной церкви в Москве с 1948 года располагается в храме Успения Пресвятой Богородицы в Гончарах, построенном в 1654 году. Его настоятель и представитель патриарха Болгарского при патриархе Московском и всея Руси – архимандрит Феоктист (Димитров).