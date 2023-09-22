https://ria.ru/20230922/rossiya-1898100597.html

МВД заявило, что на улицах России с начала года стало безопаснее

МВД заявило, что на улицах России с начала года стало безопаснее - РИА Новости, 22.09.2023

МВД заявило, что на улицах России с начала года стало безопаснее

В России в общественных местах, на улицах, площадях и парках стало безопаснее, за восемь месяцев количество преступлений снизилось, сообщает пресс-центр МВД... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T18:40

2023-09-22T18:40

2023-09-22T18:40

безопасность

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. В России в общественных местах, на улицах, площадях и парках стало безопаснее, за восемь месяцев количество преступлений снизилось, сообщает пресс-центр МВД России. "Безопаснее стало в общественных местах. На улицах, площадях, в парках и скверах зарегистрировано на 10,4% меньше преступлений, в том числе: на 24,4% меньше грабежей, на 25% – краж, на 12,3% – разбойных нападений", - говорится в сообщении. По данным ведомства, на дорогах и трассах вне населенных пунктов также совершено на 41,7% меньше разбойных нападений, на 34,3% меньше – грабежей.

https://ria.ru/20230725/korruptsiya-1886071896.html

россия

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)