https://ria.ru/20230922/rossiya-1898100597.html
МВД заявило, что на улицах России с начала года стало безопаснее
МВД заявило, что на улицах России с начала года стало безопаснее - РИА Новости, 22.09.2023
МВД заявило, что на улицах России с начала года стало безопаснее
В России в общественных местах, на улицах, площадях и парках стало безопаснее, за восемь месяцев количество преступлений снизилось, сообщает пресс-центр МВД... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T18:40
2023-09-22T18:40
2023-09-22T18:40
безопасность
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811252847_90:0:3731:2048_1920x0_80_0_0_7430112d2b32a2ad221b8e93d87fe4d5.jpg
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. В России в общественных местах, на улицах, площадях и парках стало безопаснее, за восемь месяцев количество преступлений снизилось, сообщает пресс-центр МВД России. "Безопаснее стало в общественных местах. На улицах, площадях, в парках и скверах зарегистрировано на 10,4% меньше преступлений, в том числе: на 24,4% меньше грабежей, на 25% – краж, на 12,3% – разбойных нападений", - говорится в сообщении. По данным ведомства, на дорогах и трассах вне населенных пунктов также совершено на 41,7% меньше разбойных нападений, на 34,3% меньше – грабежей.
https://ria.ru/20230725/korruptsiya-1886071896.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811252847_874:0:3605:2048_1920x0_80_0_0_dc2f54685a4ccdcb11da99bf783011e9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Безопасность, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
МВД заявило, что на улицах России с начала года стало безопаснее
МВД: за восемь месяцев число преступлений на улицах России снизилось