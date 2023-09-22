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МВД заявило, что на улицах России с начала года стало безопаснее - РИА Новости, 22.09.2023
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18:40 22.09.2023
https://ria.ru/20230922/rossiya-1898100597.html
МВД заявило, что на улицах России с начала года стало безопаснее
МВД заявило, что на улицах России с начала года стало безопаснее - РИА Новости, 22.09.2023
МВД заявило, что на улицах России с начала года стало безопаснее
В России в общественных местах, на улицах, площадях и парках стало безопаснее, за восемь месяцев количество преступлений снизилось, сообщает пресс-центр МВД... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T18:40
2023-09-22T18:40
безопасность
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. В России в общественных местах, на улицах, площадях и парках стало безопаснее, за восемь месяцев количество преступлений снизилось, сообщает пресс-центр МВД России. "Безопаснее стало в общественных местах. На улицах, площадях, в парках и скверах зарегистрировано на 10,4% меньше преступлений, в том числе: на 24,4% меньше грабежей, на 25% – краж, на 12,3% – разбойных нападений", - говорится в сообщении. По данным ведомства, на дорогах и трассах вне населенных пунктов также совершено на 41,7% меньше разбойных нападений, на 34,3% меньше – грабежей.
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безопасность, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Безопасность, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
МВД заявило, что на улицах России с начала года стало безопаснее

МВД: за восемь месяцев число преступлений на улицах России снизилось

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции на дороге Москвы
Автомобиль полиции на дороге Москвы - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции на дороге Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. В России в общественных местах, на улицах, площадях и парках стало безопаснее, за восемь месяцев количество преступлений снизилось, сообщает пресс-центр МВД России.
"Безопаснее стало в общественных местах. На улицах, площадях, в парках и скверах зарегистрировано на 10,4% меньше преступлений, в том числе: на 24,4% меньше грабежей, на 25% – краж, на 12,3% – разбойных нападений", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, на дорогах и трассах вне населенных пунктов также совершено на 41,7% меньше разбойных нападений, на 34,3% меньше – грабежей.
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БезопасностьРоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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