https://ria.ru/20230922/rossiya-1897949211.html

ФНС России запустила сервис подбора имени ребенку

ФНС России запустила сервис подбора имени ребенку - РИА Новости, 22.09.2023

ФНС России запустила сервис подбора имени ребенку

ФНС России запустила на портале Единого госреестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС) сервис, который поможет родителям подобрать имя для ребенка,... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T10:40

2023-09-22T10:40

2023-09-22T10:40

общество

россия

федеральная налоговая служба (фнс россии)

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. ФНС России запустила на портале Единого госреестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС) сервис, который поможет родителям подобрать имя для ребенка, выбрать имя можно как с помощью разных критериев, так и сгенерировать случайным образом, говорится в сообщении ведомства. "На портале ЕГР ЗАГС запущен новый интерактивный сервис, который поможет будущим родителям выбрать имя для ребенка. Подбор сформирован на основании пяти тысяч реальных уникальных имен детей, рождение которых зарегистрировано в реестре ЗАГС с 1 октября 2018 года", - говорится в сообщении. В ФНС уточняют, что сервис позволяет родителям подобрать имя с учетом различных критериев: пола ребенка, наиболее часто встречающегося сочетания имени и отчества, пожеланий к популярности или редкости имени, его первым буквам или длине, с учетом региональных и национальных особенностей. При этом вариант можно сгенерировать и случайным образом. "На портале ЕГР ЗАГС также размещен полный перечень имен детей, рожденных с 1926 года. Имена расположены в порядке от самого популярного до самого редкого за последние сто лет. При необходимости сортировку можно изменить, а понравившиеся имена можно добавить в "избранное" для дальнейшего сохранения в pdf-файле", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20230629/moskvichi-1881025077.html

https://ria.ru/20230530/fns-1875207691.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, федеральная налоговая служба (фнс россии)