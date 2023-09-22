В Херсонской области поразили три украинские РЛС
Российские авиация и артиллерия поразили три украинские РЛС в Херсонской области
Российский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Российские военные уничтожили три украинские радиолокационные станции на Херсонском направлении, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации.
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"В районе населенного пункта Новопетровка Херсонской области поражены три радиолокационные станции ВСУ обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, СТ-68 и ПРВ-16", — говорится в публикации.
Кроме того, авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли удар по скоплению живой силы и военной техники ВСУ в 124 районах в Херсонской области.
Всего противник потерял за минувшие сутки на этом участке боевых действий до 80 военных, семь автомобилей, а также гаубицу Д-30.
Запорожское и Южнодонецкое направления
Российские военные нанесли удар по скоплению живой силы и техники ВСУ в районе Работино и Вербового в Запорожской области.
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"Уничтожено до двадцати украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля", — указано в сводке.
Благодаря контрбатарейной борьбе противник потерял американскую артиллерийскую систему М777, самоходную гаубицу "Гвоздика", а также три гаубицы Д-30.
Восточная группировка войск поразила подразделения ВСУ в районе Елизаветовки, Старомайорского, Новодонецкого в Донецкой Народной Республике и Приютного в Запорожской области, уничтожив до 110 украинских военных, две боевые бронированные машины и три пикапа.
Краснолиманское и Купянское направления
Вооруженные силы отразили две атаки штурмовых групп ВСУ в районе Григоровки в Донецкой Народной Республике и Серебрянского лесничества.
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"Уничтожены до 60 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два пикапа, а также две гаубицы Д-30", — уточнили в ведомстве.
Российская армия нанесла огневое поражение противнику возле Артемовки в Луганской Народной Республике, а также Синьковки, Берестового и Ивановки в Харьковской области. Киев потерял за минувшие сутки на этом направлении:
- до двадцати военных;
- два танка Leopard производства ФРГ;
- три автомобиля;
- польскую самоходную артиллерийскую установку Krab;
- самоходную гаубицу Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ;
- две гаубицы "Мста-Б", орудие Д-30 и противотанковую пушку "Рапира".
Донецкое направление
Вооруженным силам удалось отразить четыре атаки ВСУ в районе Водяного и Марьинки в ДНР. Потери противника составили:
- до 200 военных убитыми и ранеными;
- две боевые машины пехоты и три автомобиля;
- артиллерийская система М777;
- пушка "Гиацинт-Б";
- радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.
Кроме того, за минувшие сутки силы ПВО перехватили десять снарядов системы залпового огня HIMARS и 15 украинских беспилотников.