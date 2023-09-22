https://ria.ru/20230922/rls-1898063206.html

В Херсонской области поразили три украинские РЛС

В Херсонской области поразили три украинские РЛС - РИА Новости, 22.09.2023

В Херсонской области поразили три украинские РЛС

Российские военные уничтожили три украинские радиолокационные станции на Херсонском направлении, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации. РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T16:22

2023-09-22T16:22

2023-09-22T17:03

специальная военная операция на украине

херсонская область

россия

вооруженные силы украины

запорожская область

донецкая народная республика

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Российские военные уничтожили три украинские радиолокационные станции на Херсонском направлении, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации."В районе населенного пункта Новопетровка Херсонской области поражены три радиолокационные станции ВСУ обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, СТ-68 и ПРВ-16", — говорится в публикации.Кроме того, авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли удар по скоплению живой силы и военной техники ВСУ в 124 районах в Херсонской области.Всего противник потерял за минувшие сутки на этом участке боевых действий до 80 военных, семь автомобилей, а также гаубицу Д-30.Запорожское и Южнодонецкое направленияРоссийские военные нанесли удар по скоплению живой силы и техники ВСУ в районе Работино и Вербового в Запорожской области."Уничтожено до двадцати украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля", — указано в сводке.Благодаря контрбатарейной борьбе противник потерял американскую артиллерийскую систему М777, самоходную гаубицу "Гвоздика", а также три гаубицы Д-30.Восточная группировка войск поразила подразделения ВСУ в районе Елизаветовки, Старомайорского, Новодонецкого в Донецкой Народной Республике и Приютного в Запорожской области, уничтожив до 110 украинских военных, две боевые бронированные машины и три пикапа.Краснолиманское и Купянское направления Вооруженные силы отразили две атаки штурмовых групп ВСУ в районе Григоровки в Донецкой Народной Республике и Серебрянского лесничества."Уничтожены до 60 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два пикапа, а также две гаубицы Д-30", — уточнили в ведомстве.Российская армия нанесла огневое поражение противнику возле Артемовки в Луганской Народной Республике, а также Синьковки, Берестового и Ивановки в Харьковской области. Киев потерял за минувшие сутки на этом направлении:Донецкое направлениеВооруженным силам удалось отразить четыре атаки ВСУ в районе Водяного и Марьинки в ДНР. Потери противника составили:Кроме того, за минувшие сутки силы ПВО перехватили десять снарядов системы залпового огня HIMARS и 15 украинских беспилотников.

https://ria.ru/20230921/udar-1897776456.html

https://ria.ru/20230920/klescheevka-1897462673.html

https://ria.ru/20230921/bespilotniki-1897685961.html

херсонская область

россия

запорожская область

донецкая народная республика

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

херсонская область , россия, вооруженные силы украины, запорожская область, донецкая народная республика