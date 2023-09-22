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В Херсонской области поразили три украинские РЛС - РИА Новости, 22.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:22 22.09.2023 (обновлено: 17:03 22.09.2023)
https://ria.ru/20230922/rls-1898063206.html
В Херсонской области поразили три украинские РЛС
В Херсонской области поразили три украинские РЛС - РИА Новости, 22.09.2023
В Херсонской области поразили три украинские РЛС
Российские военные уничтожили три украинские радиолокационные станции на Херсонском направлении, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации. РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T16:22
2023-09-22T17:03
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
вооруженные силы украины
запорожская область
донецкая народная республика
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Российские военные уничтожили три украинские радиолокационные станции на Херсонском направлении, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации."В районе населенного пункта Новопетровка Херсонской области поражены три радиолокационные станции ВСУ обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, СТ-68 и ПРВ-16", — говорится в публикации.Кроме того, авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли удар по скоплению живой силы и военной техники ВСУ в 124 районах в Херсонской области.Всего противник потерял за минувшие сутки на этом участке боевых действий до 80 военных, семь автомобилей, а также гаубицу Д-30.Запорожское и Южнодонецкое направленияРоссийские военные нанесли удар по скоплению живой силы и техники ВСУ в районе Работино и Вербового в Запорожской области."Уничтожено до двадцати украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля", — указано в сводке.Благодаря контрбатарейной борьбе противник потерял американскую артиллерийскую систему М777, самоходную гаубицу "Гвоздика", а также три гаубицы Д-30.Восточная группировка войск поразила подразделения ВСУ в районе Елизаветовки, Старомайорского, Новодонецкого в Донецкой Народной Республике и Приютного в Запорожской области, уничтожив до 110 украинских военных, две боевые бронированные машины и три пикапа.Краснолиманское и Купянское направления Вооруженные силы отразили две атаки штурмовых групп ВСУ в районе Григоровки в Донецкой Народной Республике и Серебрянского лесничества."Уничтожены до 60 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два пикапа, а также две гаубицы Д-30", — уточнили в ведомстве.Российская армия нанесла огневое поражение противнику возле Артемовки в Луганской Народной Республике, а также Синьковки, Берестового и Ивановки в Харьковской области. Киев потерял за минувшие сутки на этом направлении:Донецкое направлениеВооруженным силам удалось отразить четыре атаки ВСУ в районе Водяного и Марьинки в ДНР. Потери противника составили:Кроме того, за минувшие сутки силы ПВО перехватили десять снарядов системы залпового огня HIMARS и 15 украинских беспилотников.
https://ria.ru/20230921/udar-1897776456.html
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херсонская область
россия
запорожская область
донецкая народная республика
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херсонская область , россия, вооруженные силы украины, запорожская область, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Донецкая Народная Республика
В Херсонской области поразили три украинские РЛС

Российские авиация и артиллерия поразили три украинские РЛС в Херсонской области

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Российские военные уничтожили три украинские радиолокационные станции на Херсонском направлении, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации.
«
"В районе населенного пункта Новопетровка Херсонской области поражены три радиолокационные станции ВСУ обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, СТ-68 и ПРВ-16", — говорится в публикации.
Кроме того, авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли удар по скоплению живой силы и военной техники ВСУ в 124 районах в Херсонской области.
Всего противник потерял за минувшие сутки на этом участке боевых действий до 80 военных, семь автомобилей, а также гаубицу Д-30.
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Российские военные нанесли удар по центрам разведки и подготовки ДРГ ВСУ
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Запорожское и Южнодонецкое направления

Российские военные нанесли удар по скоплению живой силы и техники ВСУ в районе Работино и Вербового в Запорожской области.
«
"Уничтожено до двадцати украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля", — указано в сводке.
Благодаря контрбатарейной борьбе противник потерял американскую артиллерийскую систему М777, самоходную гаубицу "Гвоздика", а также три гаубицы Д-30.
Восточная группировка войск поразила подразделения ВСУ в районе Елизаветовки, Старомайорского, Новодонецкого в Донецкой Народной Республике и Приютного в Запорожской области, уничтожив до 110 украинских военных, две боевые бронированные машины и три пикапа.
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Российские военные закрепились на высотах на севере Клещеевки
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Краснолиманское и Купянское направления

Вооруженные силы отразили две атаки штурмовых групп ВСУ в районе Григоровки в Донецкой Народной Республике и Серебрянского лесничества.
«
"Уничтожены до 60 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два пикапа, а также две гаубицы Д-30", — уточнили в ведомстве.
Российская армия нанесла огневое поражение противнику возле Артемовки в Луганской Народной Республике, а также Синьковки, Берестового и Ивановки в Харьковской области. Киев потерял за минувшие сутки на этом направлении:
  • до двадцати военных;
  • два танка Leopard производства ФРГ;
  • три автомобиля;
  • польскую самоходную артиллерийскую установку Krab;
  • самоходную гаубицу Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ;
  • две гаубицы "Мста-Б", орудие Д-30 и противотанковую пушку "Рапира".
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21 сентября, 02:18

Донецкое направление

Вооруженным силам удалось отразить четыре атаки ВСУ в районе Водяного и Марьинки в ДНР. Потери противника составили:
  • до 200 военных убитыми и ранеными;
  • две боевые машины пехоты и три автомобиля;
  • артиллерийская система М777;
  • пушка "Гиацинт-Б";
  • радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.
Кроме того, за минувшие сутки силы ПВО перехватили десять снарядов системы залпового огня HIMARS и 15 украинских беспилотников.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
21 сентября, 17:28
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 21.09.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРоссияВооруженные силы УкраиныЗапорожская областьДонецкая Народная Республика
 
 
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