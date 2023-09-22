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"Все рухнет". На Западе забили тревогу из-за поворота в украинском вопросе - РИА Новости, 22.09.2023
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03:25 22.09.2023 (обновлено: 03:59 22.09.2023)
https://ria.ru/20230922/repke-1897919822.html
"Все рухнет". На Западе забили тревогу из-за поворота в украинском вопросе
"Все рухнет". На Западе забили тревогу из-за поворота в украинском вопросе - РИА Новости, 22.09.2023
"Все рухнет". На Западе забили тревогу из-за поворота в украинском вопросе
Коалиция Запада по поддержке Украины разрушится сама, а России останется только ждать этого момента, написал в соцсети X немецкий журналист Юлиан Репке. РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T03:25
2023-09-22T03:59
в мире
украина
сша
россия
матеуш моравецкий
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Коалиция Запада по поддержке Украины разрушится сама, а России останется только ждать этого момента, написал в соцсети X немецкий журналист Юлиан Репке."Ни ATACMS из США, ни Taurus из Германии, ни танков из Польши... Путину остается просто сидеть сложа руки и ждать, пока вся коалиция рухнет", — написал Репке.Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что ракеты ATACMS не войдут в новый пакет помощи Украине. Польский премьер Матеуш Моравецкий, в свою очередь, указал, что Варшава прекращает поставки военной техники Киеву. Кроме того, глава немецкого МИД Анналена Бербок отметила, что поставки крылатых ракет Taurus находятся под вопросом из-за "прояснения технических аспектов".
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в мире, украина, сша, россия, матеуш моравецкий, джейк салливан
В мире, Украина, США, Россия, Матеуш Моравецкий, Джейк Салливан
"Все рухнет". На Западе забили тревогу из-за поворота в украинском вопросе

Журналист Репке: России остается просто ждать краха коалиции поддержки Украины

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги Украины и НАТО в штаб-квартире организации в Бюсселе
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире организации в Бюсселе - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире организации в Бюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Коалиция Запада по поддержке Украины разрушится сама, а России останется только ждать этого момента, написал в соцсети X немецкий журналист Юлиан Репке.
«
"Ни ATACMS из США, ни Taurus из Германии, ни танков из Польши... Путину остается просто сидеть сложа руки и ждать, пока вся коалиция рухнет", — написал Репке.
Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что ракеты ATACMS не войдут в новый пакет помощи Украине. Польский премьер Матеуш Моравецкий, в свою очередь, указал, что Варшава прекращает поставки военной техники Киеву. Кроме того, глава немецкого МИД Анналена Бербок отметила, что поставки крылатых ракет Taurus находятся под вопросом из-за "прояснения технических аспектов".
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В миреУкраинаСШАРоссияМатеуш МоравецкийДжейк Салливан
 
 
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