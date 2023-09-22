https://ria.ru/20230922/repke-1897919822.html

"Все рухнет". На Западе забили тревогу из-за поворота в украинском вопросе

"Все рухнет". На Западе забили тревогу из-за поворота в украинском вопросе - РИА Новости, 22.09.2023

"Все рухнет". На Западе забили тревогу из-за поворота в украинском вопросе

Коалиция Запада по поддержке Украины разрушится сама, а России останется только ждать этого момента, написал в соцсети X немецкий журналист Юлиан Репке. РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T03:25

2023-09-22T03:25

2023-09-22T03:59

в мире

украина

сша

россия

матеуш моравецкий

джейк салливан

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Коалиция Запада по поддержке Украины разрушится сама, а России останется только ждать этого момента, написал в соцсети X немецкий журналист Юлиан Репке."Ни ATACMS из США, ни Taurus из Германии, ни танков из Польши... Путину остается просто сидеть сложа руки и ждать, пока вся коалиция рухнет", — написал Репке.Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что ракеты ATACMS не войдут в новый пакет помощи Украине. Польский премьер Матеуш Моравецкий, в свою очередь, указал, что Варшава прекращает поставки военной техники Киеву. Кроме того, глава немецкого МИД Анналена Бербок отметила, что поставки крылатых ракет Taurus находятся под вопросом из-за "прояснения технических аспектов".

https://ria.ru/20230922/sboy-1897914841.html

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в мире, украина, сша, россия, матеуш моравецкий, джейк салливан