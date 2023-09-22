В ДНР осудили украинца, расстрелявшего за жест пенсионера в Мариуполе
Суд заочно дал 24 года украинцу, расстрелявшему в Мариуполе пенсионера за жест
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы
Статуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Верховный суд ДНР заочно приговорил к 24 годам колонии строгого режима украинского военного, который расстрелял пенсионера, приветствовавшего колонну Вооруженных сил России в Мариуполе, сообщает пресс-служба Главной военной прокуратуры.
"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес заочный приговор по уголовному делу в отношении военнослужащего 109 бригады территориальной обороны вооруженных сил Украины Дмитрия Москвы", - говорится в сообщении.
Как сообщили журналистам в СК РФ, в апреле 2022 года Москва с сослуживцами наблюдали за позициями, оборудованными в одном из домов по Морскому бульвару в Мариуполе. В какой-то момент Москва увидел мужчину, который смотрел в сторону расположения российских военнослужащих и показывал жест - рука с поднятым большим пальцем вверх. Как установил суд, из ненависти он выстрелил в пенсионера из автомата не менее 10 раз.
"Суд заочно приговорил Москву к 24 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - уточняется в релизе прокуратуры.
Москве было предъявлено обвинение в убийстве по мотивам политической, идеологической ненависти и вражды в отношении социальной группы и жестоком обращении с гражданским населением и применение в вооруженном конфликте запрещенных методов ведения войны.