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В ДНР осудили украинца, расстрелявшего за жест пенсионера в Мариуполе - РИА Новости, 22.09.2023
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13:18 22.09.2023
https://ria.ru/20230922/rasstrel-1897994516.html
В ДНР осудили украинца, расстрелявшего за жест пенсионера в Мариуполе
В ДНР осудили украинца, расстрелявшего за жест пенсионера в Мариуполе - РИА Новости, 22.09.2023
В ДНР осудили украинца, расстрелявшего за жест пенсионера в Мариуполе
Верховный суд ДНР заочно приговорил к 24 годам колонии строгого режима украинского военного, который расстрелял пенсионера, приветствовавшего колонну... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T13:18
2023-09-22T13:18
донецкая народная республика
главная военная прокуратура
вооруженные силы украины
мариуполь
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Верховный суд ДНР заочно приговорил к 24 годам колонии строгого режима украинского военного, который расстрелял пенсионера, приветствовавшего колонну Вооруженных сил России в Мариуполе, сообщает пресс-служба Главной военной прокуратуры. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес заочный приговор по уголовному делу в отношении военнослужащего 109 бригады территориальной обороны вооруженных сил Украины Дмитрия Москвы", - говорится в сообщении. Как сообщили журналистам в СК РФ, в апреле 2022 года Москва с сослуживцами наблюдали за позициями, оборудованными в одном из домов по Морскому бульвару в Мариуполе. В какой-то момент Москва увидел мужчину, который смотрел в сторону расположения российских военнослужащих и показывал жест - рука с поднятым большим пальцем вверх. Как установил суд, из ненависти он выстрелил в пенсионера из автомата не менее 10 раз. "Суд заочно приговорил Москву к 24 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - уточняется в релизе прокуратуры. Москве было предъявлено обвинение в убийстве по мотивам политической, идеологической ненависти и вражды в отношении социальной группы и жестоком обращении с гражданским населением и применение в вооруженном конфликте запрещенных методов ведения войны.
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донецкая народная республика, главная военная прокуратура, вооруженные силы украины, мариуполь
Донецкая Народная Республика, Главная военная прокуратура, Вооруженные силы Украины, Мариуполь
В ДНР осудили украинца, расстрелявшего за жест пенсионера в Мариуполе

Суд заочно дал 24 года украинцу, расстрелявшему в Мариуполе пенсионера за жест

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы
Статуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Статуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Верховный суд ДНР заочно приговорил к 24 годам колонии строгого режима украинского военного, который расстрелял пенсионера, приветствовавшего колонну Вооруженных сил России в Мариуполе, сообщает пресс-служба Главной военной прокуратуры.
"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес заочный приговор по уголовному делу в отношении военнослужащего 109 бригады территориальной обороны вооруженных сил Украины Дмитрия Москвы", - говорится в сообщении.
Как сообщили журналистам в СК РФ, в апреле 2022 года Москва с сослуживцами наблюдали за позициями, оборудованными в одном из домов по Морскому бульвару в Мариуполе. В какой-то момент Москва увидел мужчину, который смотрел в сторону расположения российских военнослужащих и показывал жест - рука с поднятым большим пальцем вверх. Как установил суд, из ненависти он выстрелил в пенсионера из автомата не менее 10 раз.
"Суд заочно приговорил Москву к 24 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - уточняется в релизе прокуратуры.
Москве было предъявлено обвинение в убийстве по мотивам политической, идеологической ненависти и вражды в отношении социальной группы и жестоком обращении с гражданским населением и применение в вооруженном конфликте запрещенных методов ведения войны.
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Донецкая Народная РеспубликаГлавная военная прокуратураВооруженные силы УкраиныМариуполь
 
 
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