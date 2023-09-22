https://ria.ru/20230922/rasstrel-1897994516.html

В ДНР осудили украинца, расстрелявшего за жест пенсионера в Мариуполе

В ДНР осудили украинца, расстрелявшего за жест пенсионера в Мариуполе - РИА Новости, 22.09.2023

В ДНР осудили украинца, расстрелявшего за жест пенсионера в Мариуполе

Верховный суд ДНР заочно приговорил к 24 годам колонии строгого режима украинского военного, который расстрелял пенсионера, приветствовавшего колонну... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T13:18

2023-09-22T13:18

2023-09-22T13:18

донецкая народная республика

главная военная прокуратура

вооруженные силы украины

мариуполь

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Верховный суд ДНР заочно приговорил к 24 годам колонии строгого режима украинского военного, который расстрелял пенсионера, приветствовавшего колонну Вооруженных сил России в Мариуполе, сообщает пресс-служба Главной военной прокуратуры. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес заочный приговор по уголовному делу в отношении военнослужащего 109 бригады территориальной обороны вооруженных сил Украины Дмитрия Москвы", - говорится в сообщении. Как сообщили журналистам в СК РФ, в апреле 2022 года Москва с сослуживцами наблюдали за позициями, оборудованными в одном из домов по Морскому бульвару в Мариуполе. В какой-то момент Москва увидел мужчину, который смотрел в сторону расположения российских военнослужащих и показывал жест - рука с поднятым большим пальцем вверх. Как установил суд, из ненависти он выстрелил в пенсионера из автомата не менее 10 раз. "Суд заочно приговорил Москву к 24 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - уточняется в релизе прокуратуры. Москве было предъявлено обвинение в убийстве по мотивам политической, идеологической ненависти и вражды в отношении социальной группы и жестоком обращении с гражданским населением и применение в вооруженном конфликте запрещенных методов ведения войны.

https://ria.ru/20230913/prigovor-1896133198.html

донецкая народная республика

мариуполь

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецкая народная республика, главная военная прокуратура, вооруженные силы украины, мариуполь