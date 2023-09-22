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В Уфе отменили концерт оркестра, исполняющего треки Rammstein - РИА Новости, 22.09.2023
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Шоубиз
 
16:04 22.09.2023
https://ria.ru/20230922/rammstein-1898048051.html
В Уфе отменили концерт оркестра, исполняющего треки Rammstein
В Уфе отменили концерт оркестра, исполняющего треки Rammstein - РИА Новости, 22.09.2023
В Уфе отменили концерт оркестра, исполняющего треки Rammstein
В Уфе отменили концерт симфонического оркестра, который планировал 24 сентября исполнить треки Rammstein в Уфе в "Конгресс-холле Торатау", говорится на сайте... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T16:04
2023-09-22T16:04
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. В Уфе отменили концерт симфонического оркестра, который планировал 24 сентября исполнить треки Rammstein в Уфе в "Конгресс-холле Торатау", говорится на сайте площадки. "Концерт "Симфония Раммштайн", проведение которого планировалось в "Конгресс-холле Торатау" 24 сентября, отменен!" — сообщается в публикации. Представители площадки не раскрыли причину произошедшего, как и участники оркестра.Но ранее в Сети появилось заявление от представителей Сибирской правозащитной группы, адресованной администрации города. В нем активисты потребовали отменить выступление оркестра, аргументируя свою позицию тем, что участники Rammstein, чью музыку собрались исполнять музыканты, "поддерживают нацистский режим Украины".После начала спецоперации лидер Rammstein Тилль Линдеманн выступил против нее, и отменил несколько своих концертов в России. В мае прошлого года в СМИ появилась информация, что на концерте группы в Цюрихе один из рокеров развернул на сцене украинский флаг под песню Engel.
https://ria.ru/20230922/uspenskaya-1897947787.html
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новости шоу-бизнеса, rammstein, уфа, знаменитости
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В Уфе отменили концерт оркестра, исполняющего треки Rammstein

Концерт оркестра, исполняющего треки Rammstein, отменили после протестов

© РИА Новости / Антон Стеков | Перейти в медиабанкСолист группы Rammstein Тиль Линдеманн
Солист группы Rammstein Тиль Линдеманн - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости / Антон Стеков
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. В Уфе отменили концерт симфонического оркестра, который планировал 24 сентября исполнить треки Rammstein в Уфе в "Конгресс-холле Торатау", говорится на сайте площадки.
Скриншот страницы сайта конгресс-холла "Торатау" (Уфа)
Скриншот страницы сайта конгресс-холла Торатау (Уфа)
Скриншот страницы сайта конгресс-холла "Торатау" (Уфа)
«
"Концерт "Симфония Раммштайн", проведение которого планировалось в "Конгресс-холле Торатау" 24 сентября, отменен!" — сообщается в публикации.
Представители площадки не раскрыли причину произошедшего, как и участники оркестра.
Но ранее в Сети появилось заявление от представителей Сибирской правозащитной группы, адресованной администрации города.
В нем активисты потребовали отменить выступление оркестра, аргументируя свою позицию тем, что участники Rammstein, чью музыку собрались исполнять музыканты, "поддерживают нацистский режим Украины".
После начала спецоперации лидер Rammstein Тилль Линдеманн выступил против нее, и отменил несколько своих концертов в России.
В мае прошлого года в СМИ появилась информация, что на концерте группы в Цюрихе один из рокеров развернул на сцене украинский флаг под песню Engel.
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