https://ria.ru/20230922/rammstein-1898048051.html

В Уфе отменили концерт оркестра, исполняющего треки Rammstein

В Уфе отменили концерт оркестра, исполняющего треки Rammstein - РИА Новости, 22.09.2023

В Уфе отменили концерт оркестра, исполняющего треки Rammstein

В Уфе отменили концерт симфонического оркестра, который планировал 24 сентября исполнить треки Rammstein в Уфе в "Конгресс-холле Торатау", говорится на сайте... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T16:04

2023-09-22T16:04

2023-09-22T16:04

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. В Уфе отменили концерт симфонического оркестра, который планировал 24 сентября исполнить треки Rammstein в Уфе в "Конгресс-холле Торатау", говорится на сайте площадки. "Концерт "Симфония Раммштайн", проведение которого планировалось в "Конгресс-холле Торатау" 24 сентября, отменен!" — сообщается в публикации. Представители площадки не раскрыли причину произошедшего, как и участники оркестра.Но ранее в Сети появилось заявление от представителей Сибирской правозащитной группы, адресованной администрации города. В нем активисты потребовали отменить выступление оркестра, аргументируя свою позицию тем, что участники Rammstein, чью музыку собрались исполнять музыканты, "поддерживают нацистский режим Украины".После начала спецоперации лидер Rammstein Тилль Линдеманн выступил против нее, и отменил несколько своих концертов в России. В мае прошлого года в СМИ появилась информация, что на концерте группы в Цюрихе один из рокеров развернул на сцене украинский флаг под песню Engel.

https://ria.ru/20230922/uspenskaya-1897947787.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости шоу-бизнеса, rammstein, уфа, знаменитости