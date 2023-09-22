Гагин прокомментировал передачу Украине ракет ATACMS
Гагин о передаче ВСУ ATACMS: США продолжают эскалацию конфликта, им это выгодно
© Фото : White Sands Missile Range Public Affairs / John HamiltonОперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS
Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS. Архивное фото
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. США, принимая решение о передаче Украине ракет ATACMS, продолжают эскалацию конфликта, им это выгодно, но не Европе, заявил РИА Новости советник врио главы ДНР Ян Гагин.
Президент США Джо Байден в пятницу уведомил Владимира Зеленского о готовящейся передаче Украине небольшой партии оперативно-тактических ракет ATACMS.
«
"Соединенные Штаты продолжают эскалацию конфликта Украины с Россией. Каким-то образом это выгодно Соединенным Штатам, абсолютно невыгодно Европе… Обязательно стоит упомянуть, что ракеты ATACMS с повышенным радиусом действия прежде всего Украиной будут использоваться против территории Российской Федерации..." - сказал Гагин.
По его словам, в блоке НАТО "наметился некий раскол" - между США и Европой, а продолжение конфликта на Украине лишь его усугубляет. "Возможно, эти разногласия приведут к чему-то большему", - отметил советник Пушилина.
«
"Штаты педалируют эскалацию конфликта, им это выгодно, а Европа как раз является исполнителем и, собственно говоря, получает все палки от этого конфликта: это истощение своей промышленности, передача своих военных запасов Украине, ущемление своих прав… Каждая страна Европы сейчас начинает вспоминать о своих интересах", - отметил Гагин.
Американская администрация пока публично не удовлетворила просьбу украинцев о поставках им оперативно-тактических ракет, которые могут запускаться из реактивных систем залпового огня HIMARS на расстояние 300 километров, но не исключает такого варианта.