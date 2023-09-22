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Гагин прокомментировал передачу Украине ракет ATACMS - РИА Новости, 22.09.2023
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19:38 22.09.2023
https://ria.ru/20230922/rakety-1898113212.html
Гагин прокомментировал передачу Украине ракет ATACMS
Гагин прокомментировал передачу Украине ракет ATACMS - РИА Новости, 22.09.2023
Гагин прокомментировал передачу Украине ракет ATACMS
США, принимая решение о передаче Украине ракет ATACMS, продолжают эскалацию конфликта, им это выгодно, но не Европе, заявил РИА Новости советник врио главы ДНР... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T19:38
2023-09-22T19:38
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. США, принимая решение о передаче Украине ракет ATACMS, продолжают эскалацию конфликта, им это выгодно, но не Европе, заявил РИА Новости советник врио главы ДНР Ян Гагин. Президент США Джо Байден в пятницу уведомил Владимира Зеленского о готовящейся передаче Украине небольшой партии оперативно-тактических ракет ATACMS. "Соединенные Штаты продолжают эскалацию конфликта Украины с Россией. Каким-то образом это выгодно Соединенным Штатам, абсолютно невыгодно Европе… Обязательно стоит упомянуть, что ракеты ATACMS с повышенным радиусом действия прежде всего Украиной будут использоваться против территории Российской Федерации..." - сказал Гагин. По его словам, в блоке НАТО "наметился некий раскол" - между США и Европой, а продолжение конфликта на Украине лишь его усугубляет. "Возможно, эти разногласия приведут к чему-то большему", - отметил советник Пушилина. "Штаты педалируют эскалацию конфликта, им это выгодно, а Европа как раз является исполнителем и, собственно говоря, получает все палки от этого конфликта: это истощение своей промышленности, передача своих военных запасов Украине, ущемление своих прав… Каждая страна Европы сейчас начинает вспоминать о своих интересах", - отметил Гагин. Американская администрация пока публично не удовлетворила просьбу украинцев о поставках им оперативно-тактических ракет, которые могут запускаться из реактивных систем залпового огня HIMARS на расстояние 300 километров, но не исключает такого варианта.
https://ria.ru/20230922/generaly-1897955848.html
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цены на нефть, украина, ян гагин, джо байден, европа, сша, владимир зеленский, нато
Цены на нефть, Украина, Ян Гагин, Джо Байден, Европа, США, Владимир Зеленский, НАТО
Гагин прокомментировал передачу Украине ракет ATACMS

Гагин о передаче ВСУ ATACMS: США продолжают эскалацию конфликта, им это выгодно

© Фото : White Sands Missile Range Public Affairs / John HamiltonОперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS
Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© Фото : White Sands Missile Range Public Affairs / John Hamilton
Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. США, принимая решение о передаче Украине ракет ATACMS, продолжают эскалацию конфликта, им это выгодно, но не Европе, заявил РИА Новости советник врио главы ДНР Ян Гагин.
Президент США Джо Байден в пятницу уведомил Владимира Зеленского о готовящейся передаче Украине небольшой партии оперативно-тактических ракет ATACMS.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
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"Соединенные Штаты продолжают эскалацию конфликта Украины с Россией. Каким-то образом это выгодно Соединенным Штатам, абсолютно невыгодно Европе… Обязательно стоит упомянуть, что ракеты ATACMS с повышенным радиусом действия прежде всего Украиной будут использоваться против территории Российской Федерации..." - сказал Гагин.
По его словам, в блоке НАТО "наметился некий раскол" - между США и Европой, а продолжение конфликта на Украине лишь его усугубляет. "Возможно, эти разногласия приведут к чему-то большему", - отметил советник Пушилина.
«
"Штаты педалируют эскалацию конфликта, им это выгодно, а Европа как раз является исполнителем и, собственно говоря, получает все палки от этого конфликта: это истощение своей промышленности, передача своих военных запасов Украине, ущемление своих прав… Каждая страна Европы сейчас начинает вспоминать о своих интересах", - отметил Гагин.
Американская администрация пока публично не удовлетворила просьбу украинцев о поставках им оперативно-тактических ракет, которые могут запускаться из реактивных систем залпового огня HIMARS на расстояние 300 километров, но не исключает такого варианта.
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Цены на нефтьУкраинаЯн ГагинДжо БайденЕвропаСШАВладимир ЗеленскийНАТО
 
 
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