https://ria.ru/20230922/rakety-1898113212.html

Гагин прокомментировал передачу Украине ракет ATACMS

Гагин прокомментировал передачу Украине ракет ATACMS - РИА Новости, 22.09.2023

Гагин прокомментировал передачу Украине ракет ATACMS

США, принимая решение о передаче Украине ракет ATACMS, продолжают эскалацию конфликта, им это выгодно, но не Европе, заявил РИА Новости советник врио главы ДНР... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T19:38

2023-09-22T19:38

2023-09-22T19:38

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. США, принимая решение о передаче Украине ракет ATACMS, продолжают эскалацию конфликта, им это выгодно, но не Европе, заявил РИА Новости советник врио главы ДНР Ян Гагин. Президент США Джо Байден в пятницу уведомил Владимира Зеленского о готовящейся передаче Украине небольшой партии оперативно-тактических ракет ATACMS. "Соединенные Штаты продолжают эскалацию конфликта Украины с Россией. Каким-то образом это выгодно Соединенным Штатам, абсолютно невыгодно Европе… Обязательно стоит упомянуть, что ракеты ATACMS с повышенным радиусом действия прежде всего Украиной будут использоваться против территории Российской Федерации..." - сказал Гагин. По его словам, в блоке НАТО "наметился некий раскол" - между США и Европой, а продолжение конфликта на Украине лишь его усугубляет. "Возможно, эти разногласия приведут к чему-то большему", - отметил советник Пушилина. "Штаты педалируют эскалацию конфликта, им это выгодно, а Европа как раз является исполнителем и, собственно говоря, получает все палки от этого конфликта: это истощение своей промышленности, передача своих военных запасов Украине, ущемление своих прав… Каждая страна Европы сейчас начинает вспоминать о своих интересах", - отметил Гагин. Американская администрация пока публично не удовлетворила просьбу украинцев о поставках им оперативно-тактических ракет, которые могут запускаться из реактивных систем залпового огня HIMARS на расстояние 300 километров, но не исключает такого варианта.

https://ria.ru/20230922/generaly-1897955848.html

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цены на нефть, украина, ян гагин, джо байден, европа, сша, владимир зеленский, нато