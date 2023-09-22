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В Севастополе обезвредят часть сбитой ракеты у театра Луначарского - РИА Новости, 22.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:10 22.09.2023 (обновлено: 17:19 22.09.2023)
https://ria.ru/20230922/raketa-1898075998.html
В Севастополе обезвредят часть сбитой ракеты у театра Луначарского
В Севастополе обезвредят часть сбитой ракеты у театра Луначарского - РИА Новости, 22.09.2023
В Севастополе обезвредят часть сбитой ракеты у театра Луначарского
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил жителей города в своем Telegram-канале об обезвреживании упавшей рядом с театром Луначарского части ракеты. РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T17:10
2023-09-22T17:19
севастополь
михаил развожаев
происшествия
специальная военная операция на украине
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СЕВАСТОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил жителей города в своем Telegram-канале об обезвреживании упавшей рядом с театром Луначарского части ракеты."Внимание жителей, которые проживают и работают рядом с театром Луначарского! Сейчас оперативные службы будут убирать кусок сбитой ракеты, который находится рядом с театром", - сообщил Развозжаев.Он попросил жителей не выходить из домов, а также не подходить к окнам до окончания работ.Киев нанес ракетный удар по Севастополю, средства ПВО сбили пять ракет. При ракетном ударе по Севастополю повреждено историческое здание штаба ЧФ, один военный погиб, сообщило Минобороны РФ. Движение личного и общественного транспорта в центре Севастополя ограничено, сообщили ранее власти.
https://ria.ru/20230922/krym-1897925294.html
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севастополь, михаил развожаев, происшествия
Севастополь, Михаил Развожаев, Происшествия, Специальная военная операция на Украине
В Севастополе обезвредят часть сбитой ракеты у театра Луначарского

Развожаев: в Севастополе обезвредят часть сбитой ракеты у театра Луначарского

© Фото очевидцаПоследствия удара в Севастополе
Последствия удара в Севастополе
© Фото очевидца
Последствия удара в Севастополе
Читать ria.ru в
СЕВАСТОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил жителей города в своем Telegram-канале об обезвреживании упавшей рядом с театром Луначарского части ракеты.
«
"Внимание жителей, которые проживают и работают рядом с театром Луначарского! Сейчас оперативные службы будут убирать кусок сбитой ракеты, который находится рядом с театром", - сообщил Развозжаев.
Он попросил жителей не выходить из домов, а также не подходить к окнам до окончания работ.
Киев нанес ракетный удар по Севастополю, средства ПВО сбили пять ракет. При ракетном ударе по Севастополю повреждено историческое здание штаба ЧФ, один военный погиб, сообщило Минобороны РФ. Движение личного и общественного транспорта в центре Севастополя ограничено, сообщили ранее власти.
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Специальная военная операция на УкраинеСевастопольМихаил РазвожаевПроисшествия
 
 
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