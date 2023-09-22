https://ria.ru/20230922/rabotino-1897971546.html

Рогов заявил, что ВСУ копят стратегические резервы у Работино

Рогов заявил, что ВСУ копят стратегические резервы у Работино - РИА Новости, 22.09.2023

Рогов заявил, что ВСУ копят стратегические резервы у Работино

Командование ВСУ перебрасывает стратегические резервы на ореховское направление под село Работино в Запорожской области, копя силы для нового наступления,... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T12:04

2023-09-22T12:04

2023-09-22T12:04

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

украина

запорожская область

владимир рогов

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1a/1886305181_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_9e63a3c9b28e1297fc2c6c9b7c9143ad.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости. Командование ВСУ перебрасывает стратегические резервы на ореховское направление под село Работино в Запорожской области, копя силы для нового наступления, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. "Украинские боевики на фоне провала контрнаступления и больших потерь перебросили стратегические резервы на ореховское направление под Работино. Они копят силы для третьей волны наступления, чтобы попытаться вклиниться в нашу первую линию обороны, чего им не удается сделать уже более 3,5 месяцев, и прорваться к Токмаку", - сказал Рогов. По его словам, противник перебросил 11 бригад, один полк, два батальона, три группы аэроразведки и подразделение морского центра сил спецопераций. "Стратегия противника - колоссальными силами на очень узком участке фронта на линии Работино-Вербовое попытаться продавить нашу оборону. С нашей стороны постоянно работает артиллерия, и даже противник истерит, что идет огневой вал по их позициям и местам расположения, где они пытаются закрепиться", - добавил Рогов.

https://ria.ru/20230921/rabotino-1897783356.html

россия

украина

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, украина, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины