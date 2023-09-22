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Рогов заявил, что ВСУ копят стратегические резервы у Работино - РИА Новости, 22.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:04 22.09.2023
https://ria.ru/20230922/rabotino-1897971546.html
Рогов заявил, что ВСУ копят стратегические резервы у Работино
Рогов заявил, что ВСУ копят стратегические резервы у Работино - РИА Новости, 22.09.2023
Рогов заявил, что ВСУ копят стратегические резервы у Работино
Командование ВСУ перебрасывает стратегические резервы на ореховское направление под село Работино в Запорожской области, копя силы для нового наступления,... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T12:04
2023-09-22T12:04
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости. Командование ВСУ перебрасывает стратегические резервы на ореховское направление под село Работино в Запорожской области, копя силы для нового наступления, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. "Украинские боевики на фоне провала контрнаступления и больших потерь перебросили стратегические резервы на ореховское направление под Работино. Они копят силы для третьей волны наступления, чтобы попытаться вклиниться в нашу первую линию обороны, чего им не удается сделать уже более 3,5 месяцев, и прорваться к Токмаку", - сказал Рогов. По его словам, противник перебросил 11 бригад, один полк, два батальона, три группы аэроразведки и подразделение морского центра сил спецопераций. "Стратегия противника - колоссальными силами на очень узком участке фронта на линии Работино-Вербовое попытаться продавить нашу оборону. С нашей стороны постоянно работает артиллерия, и даже противник истерит, что идет огневой вал по их позициям и местам расположения, где они пытаются закрепиться", - добавил Рогов.
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безопасность, россия, украина, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Рогов заявил, что ВСУ копят стратегические резервы у Работино

Рогов: ВСУ перебрасывает резервы под Работино, копя силы для нового наступления

© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские военные. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости. Командование ВСУ перебрасывает стратегические резервы на ореховское направление под село Работино в Запорожской области, копя силы для нового наступления, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Украинские боевики на фоне провала контрнаступления и больших потерь перебросили стратегические резервы на ореховское направление под Работино. Они копят силы для третьей волны наступления, чтобы попытаться вклиниться в нашу первую линию обороны, чего им не удается сделать уже более 3,5 месяцев, и прорваться к Токмаку", - сказал Рогов. По его словам, противник перебросил 11 бригад, один полк, два батальона, три группы аэроразведки и подразделение морского центра сил спецопераций.
"Стратегия противника - колоссальными силами на очень узком участке фронта на линии Работино-Вербовое попытаться продавить нашу оборону. С нашей стороны постоянно работает артиллерия, и даже противник истерит, что идет огневой вал по их позициям и местам расположения, где они пытаются закрепиться", - добавил Рогов.
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Вчера, 14:44
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаЗапорожская областьВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
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