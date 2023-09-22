https://ria.ru/20230922/putin-1897989034.html
Совещание Путина с постоянными членами Совбеза
Совещание Путина с постоянными членами Совбеза - РИА Новости, 22.09.2023
Совещание Путина с постоянными членами Совбеза
Президент России Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности. РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T13:06
2023-09-22T13:06
2023-09-22T13:06
политика
россия
владимир путин
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Президент России Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности.
россия
РИА Новости
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Путин на совещании с постоянными членами Совета Безопасности
LIVE: Путин на совещании с постоянными членами Совета Безопасности
2023-09-22T13:06
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PT0M52S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, видео
Политика, Россия, Владимир Путин
Совещание Путина с постоянными членами Совбеза
Президент России Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности.
2023-09-22T13:06
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PT0M52S
Президент России Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности.