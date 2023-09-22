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Совещание Путина с постоянными членами Совбеза - РИА Новости, 22.09.2023
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13:06 22.09.2023
https://ria.ru/20230922/putin-1897989034.html
Совещание Путина с постоянными членами Совбеза
Совещание Путина с постоянными членами Совбеза - РИА Новости, 22.09.2023
Совещание Путина с постоянными членами Совбеза
Президент России Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности. РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T13:06
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политика
россия
владимир путин
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Президент России Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности.
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LIVE: Путин на совещании с постоянными членами Совета Безопасности
LIVE: Путин на совещании с постоянными членами Совета Безопасности
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политика, россия, владимир путин, видео
Политика, Россия, Владимир Путин
Совещание Путина с постоянными членами Совбеза
Президент России Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности.
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Совещание Путина с постоянными членами Совбеза

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Президент России Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности.
 
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