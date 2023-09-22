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Путину доверяют 76 процентов россиян, показал опрос ФОМ - РИА Новости, 22.09.2023
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10:50 22.09.2023
https://ria.ru/20230922/putin-1897951759.html
Путину доверяют 76 процентов россиян, показал опрос ФОМ
Путину доверяют 76 процентов россиян, показал опрос ФОМ - РИА Новости, 22.09.2023
Путину доверяют 76 процентов россиян, показал опрос ФОМ
Большинство россиян (76%) доверяют президенту России Владимиру Путину, положительно его работу оценивают 78%, следует из результатов опроса Фонда "Общественное... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T10:50
2023-09-22T10:50
владимир путин
фонд "общественное мнение"
фомнибус
общество
россия
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Большинство россиян (76%) доверяют президенту России Владимиру Путину, положительно его работу оценивают 78%, следует из результатов опроса Фонда "Общественное мнение". На вопрос, хорошо или плохо работает на своем посту Путин, 78% россиян ответили, что хорошо, около 10% считают, что скорее плохо, 12% затруднились с ответом. Доверяют главе государства 76% россиян, 13% скорее не доверяют, 11% затруднились с ответом. Репрезентативный еженедельный опрос населения "ФОМнибус" проводился среди граждан от 18 лет 15-17 сентября 2023 года. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Выборка состояла из 1,5 тысячи респондентов из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
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владимир путин, фонд "общественное мнение", фомнибус, общество, россия
Владимир Путин, Фонд "Общественное мнение", ФОМнибус, Общество, Россия
Путину доверяют 76 процентов россиян, показал опрос ФОМ

Опрос ФОМ: 76% россиян доверяют Путину, 78% положительно оценивают его работу

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости / Александр Казаков
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Большинство россиян (76%) доверяют президенту России Владимиру Путину, положительно его работу оценивают 78%, следует из результатов опроса Фонда "Общественное мнение".
На вопрос, хорошо или плохо работает на своем посту Путин, 78% россиян ответили, что хорошо, около 10% считают, что скорее плохо, 12% затруднились с ответом.
Доверяют главе государства 76% россиян, 13% скорее не доверяют, 11% затруднились с ответом.
Репрезентативный еженедельный опрос населения "ФОМнибус" проводился среди граждан от 18 лет 15-17 сентября 2023 года. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Выборка состояла из 1,5 тысячи респондентов из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
Вид на старую Москву и храм Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
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Владимир ПутинФонд "Общественное мнение"ФОМнибусОбществоРоссия
 
 
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