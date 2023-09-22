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На природных территориях Москвы появились более 500 птенцов водоплавающих
На природных территориях Москвы появились более 500 птенцов водоплавающих - РИА Новости, 22.09.2023
На природных территориях Москвы появились более 500 птенцов водоплавающих
Специалисты Мосприроды провели ежегодную "Летнюю утиную перепись — 2023" на природных территориях Москвы, всего с мая по август в 135 выводках пернатых, в том... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T13:04
2023-09-22T13:04
2023-09-22T13:31
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Специалисты Мосприроды провели ежегодную "Летнюю утиную перепись — 2023" на природных территориях Москвы, всего с мая по август в 135 выводках пернатых, в том числе в семьях краснокнижных птиц, появилось 525 птенцов, сообщили в пресс-службе ведомства. "Специалисты ГПБУ "Мосприрода" подвели итоги учетов водоплавающих птиц "Летняя утиная перепись — 2023". С мая по август в 135 выводках пернатых, в том числе в семьях краснокнижных птиц, появилось 525 птенцов", — говорится в пресс-релизе.Отмечается, что в мае первые утята появились у крякв, например, в природно-исторических парках "Кузьминки-Люблино", "Кусково", "Царицыно" и на других природных территориях, а также у огарей — в природно-исторических парках "Косинский" и "Кузьминки-Люблино".
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москва, мосприрода, общество
Хорошие новости, Москва, Мосприрода, Общество
На природных территориях Москвы появились более 500 птенцов водоплавающих
На природных территориях Москвы летом появились более 500 птенцов водоплавающих
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Специалисты Мосприроды провели ежегодную "Летнюю утиную перепись — 2023" на природных территориях Москвы, всего с мая по август в 135 выводках пернатых, в том числе в семьях краснокнижных птиц, появилось 525 птенцов, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Специалисты ГПБУ
"Мосприрода" подвели итоги учетов водоплавающих птиц "Летняя утиная перепись — 2023". С мая по август в 135 выводках пернатых, в том числе в семьях краснокнижных птиц, появилось 525 птенцов", — говорится в пресс-релизе.
Отмечается, что в мае первые утята появились у крякв, например, в природно-исторических парках "Кузьминки-Люблино", "Кусково", "Царицыно" и на других природных территориях, а также у огарей — в природно-исторических парках "Косинский" и "Кузьминки-Люблино".
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