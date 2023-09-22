https://ria.ru/20230922/psikholog-1897983192.html
В вузах новых регионов развивают сеть психологических служб
В вузах новых регионов развивают сеть психологических служб - РИА Новости, 22.09.2023
В вузах новых регионов развивают сеть психологических служб
Минобрнауки России развивает сеть психологических служб в вузах новых регионов России, для специалистов было проведено более 120 супервизий и семинаров, на базе РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T12:41
2023-09-22T12:41
2023-09-22T12:41
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Минобрнауки России развивает сеть психологических служб в вузах новых регионов России, для специалистов было проведено более 120 супервизий и семинаров, на базе двух вузов созданы опорные центры психологической поддержки, также проведена психодиагностика более 200 демобилизованных студентов, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. "В вузах новых субъектов развивают также сеть психологических служб: для специалистов проведено более 120 супервизий и семинаров в формате видео-конференц-связи, в том числе пять супервизий для более 60 человек из 27 вузов Донецкой и Луганской Народных Республик; на базе Донбасского государственного технического университета (ДонГТИ) и Донецкого государственного университета (ДонГУ) созданы и оснащены опорные Центры психологической поддержки; для психологов из ДонГУ и ДонГТИ организовано обучение по программе "Оказание экстренной психологической помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях"; на базе Центров проведена психодиагностика более 200 демобилизованных студентов и преподавателей, а также оказана психологическая поддержка", - говорится в сообщении. В министерстве также отметили, что для интеграции вузов и научных организаций новых регионов в единое научно-образовательное пространство инклюзивного высшего образования прошло несколько межрегиональных вебинаров и запланирован ряд мероприятий - секция "Модели инклюзивного подхода в организации образовательной деятельности в вузах: основные подходы, критерии и практики" в рамках V Всероссийского научно-образовательного форума "Миссия педагогического образования в XXI веке", панельная дискуссия "РУМЦ как ресурс развития инклюзивного высшего образования" Национального чемпионата "Абилимпикс". Минобрнауки России организована круглосуточная федеральная горячая линия, а также более 60 региональных горячих линий по оказанию психологической помощи студенческой молодежи на базе Тульского государственного университета по многоканальному телефону: 8 (800) 222-55-71, с начала запуска деятельности горячих линий на федеральную и региональные горячие линии поступило более 60 000 обращений, в том числе из новых регионов, добавили в ведомстве. "При поддержке Минобрнауки России развивается движение молодёжной общероссийской общественной организации "Российские Студенческие Отряды". В 2023 году РСО реализует "Программу развития деятельности студенческих отрядов Донбасса" при поддержке фонда Президентских грантов. По итогам деятельности в новых регионах в апреле 2023 года открыты Запорожское, Луганское и Донецкое региональные отделения РСО. Проведена кампания по летнему трудоустройству более 1000 студентов", - подчеркнули в Минобрнауки. В ведомстве также напомнили о патриотическом воспитании - создана ассоциация студенческих патриотических клубов "Я горжусь", в ее состав на данный момент входит 412 студенческих патриотических клубов из 87 субъектов России, а число активистов насчитывает более 21 200 студентов, в вузах ЛНР создано три клуба, в вузах ДНР – семь, ассоциация совместно с вузами сформировала единый план мероприятий на 2023/2024 учебный год. В июле президент России Владимир Путин поручил Минобрнауки, Минпросвещения и Росмолодежи принять дополнительные меры по активизации работы с молодежью в новых регионах.
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РИА Новости
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сн_образование, общество, социальный навигатор
Год педагога и наставника, СН_Образование, Общество, Социальный навигатор
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Минобрнауки России развивает сеть психологических служб в вузах новых регионов России, для специалистов было проведено более 120 супервизий и семинаров, на базе двух вузов созданы опорные центры психологической поддержки, также проведена психодиагностика более 200 демобилизованных студентов, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
"В вузах новых субъектов развивают также сеть психологических служб: для специалистов проведено более 120 супервизий и семинаров в формате видео-конференц-связи, в том числе пять супервизий для более 60 человек из 27 вузов Донецкой и Луганской Народных Республик; на базе Донбасского государственного технического университета (ДонГТИ) и Донецкого государственного университета (ДонГУ) созданы и оснащены опорные Центры психологической поддержки; для психологов из ДонГУ и ДонГТИ организовано обучение по программе "Оказание экстренной психологической помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях"; на базе Центров проведена психодиагностика более 200 демобилизованных студентов и преподавателей, а также оказана психологическая поддержка", - говорится в сообщении.
В министерстве также отметили, что для интеграции вузов и научных организаций новых регионов в единое научно-образовательное пространство инклюзивного высшего образования прошло несколько межрегиональных вебинаров и запланирован ряд мероприятий - секция "Модели инклюзивного подхода в организации образовательной деятельности в вузах: основные подходы, критерии и практики" в рамках V Всероссийского научно-образовательного форума "Миссия педагогического образования в XXI веке", панельная дискуссия "РУМЦ как ресурс развития инклюзивного высшего образования" Национального чемпионата "Абилимпикс".
Минобрнауки России организована круглосуточная федеральная горячая линия, а также более 60 региональных горячих линий по оказанию психологической помощи студенческой молодежи на базе Тульского государственного университета по многоканальному телефону: 8 (800) 222-55-71, с начала запуска деятельности горячих линий на федеральную и региональные горячие линии поступило более 60 000 обращений, в том числе из новых регионов, добавили в ведомстве.
"При поддержке Минобрнауки России развивается движение молодёжной общероссийской общественной организации "Российские Студенческие Отряды". В 2023 году РСО реализует "Программу развития деятельности студенческих отрядов Донбасса" при поддержке фонда Президентских грантов. По итогам деятельности в новых регионах в апреле 2023 года открыты Запорожское, Луганское и Донецкое региональные отделения РСО. Проведена кампания по летнему трудоустройству более 1000 студентов", - подчеркнули в Минобрнауки.
В ведомстве также напомнили о патриотическом воспитании - создана ассоциация студенческих патриотических клубов "Я горжусь", в ее состав на данный момент входит 412 студенческих патриотических клубов из 87 субъектов России, а число активистов насчитывает более 21 200 студентов, в вузах ЛНР создано три клуба, в вузах ДНР – семь, ассоциация совместно с вузами сформировала единый план мероприятий на 2023/2024 учебный год.
В июле президент России Владимир Путин поручил Минобрнауки, Минпросвещения и Росмолодежи принять дополнительные меры по активизации работы с молодежью в новых регионах.