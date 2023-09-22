https://ria.ru/20230922/pshenitsa-1898145415.html
В Египте опровергли сообщения об отказе от российской пшеницы
В Египте опровергли сообщения об отказе от российской пшеницы - РИА Новости, 22.09.2023
В Египте опровергли сообщения об отказе от российской пшеницы
Сообщения о том, что Египет отказался от закупок российской пшеницы, не соответствуют действительности, заявил первый помощник министра снабжения страны Ибрагим РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T23:59
2023-09-22T23:59
2023-09-22T23:59
экономика
египет
зерновая сделка
цены на нефть
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КАИР, 22 сен - РИА Новости. Сообщения о том, что Египет отказался от закупок российской пшеницы, не соответствуют действительности, заявил первый помощник министра снабжения страны Ибрагим Ашмави телеканалу RT Arabic. Ранее агентство Блумберг передавало, что Египет решил приобрести почти полмиллиона тонн пшеницы у Франции и Болгарии в связи с тем, что Москва якобы заблокировала поставки российской пшеницы из-за расхождений в цене. "Сообщение совершенно не соответствует действительности", - сказал Ашмави, подчеркнув, что торговые отношения между Египтом и Россией "идут гладко". Ранее Союз экспортеров зерна опубликовал данные, согласно которым Египет по итогам первых двух месяцев 2023-2024 сельскохозяйственного года стал ключевым импортером российской пшеницы, поставки туда по сравнению с аналогичным периодом предыдущего сезона выросли на 11,8% и составили 1,28 миллиона тонн. В начале сентября СМИ сообщали, что Египет приобрел около полумиллиона тонн российской пшеницы в частном порядке, отойдя от обычного тендерного процесса. В середине июля советник министра снабжения Египта по вопросам поставок товаров Номани Наср Номани подтвердил, что Египет стремится увеличить запасы пшеницы за счет диверсификации источников импорта в дополнение к местному производству. Ранее Ашмави пояснил ранее РИА Новости, что Египет входит в число крупнейших импортеров пшеницы и доля российской пшеницы в ее импорте оценивается в 80%.
https://ria.ru/20230922/zerno-1898098809.html
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экономика, египет, зерновая сделка, цены на нефть
Экономика, Египет, Зерновая сделка, Цены на нефть
В Египте опровергли сообщения об отказе от российской пшеницы
Помощник египетского министра опроверг сообщения об отказе от российской пшеницы
КАИР, 22 сен - РИА Новости.
Сообщения о том, что Египет отказался от закупок российской пшеницы, не соответствуют действительности, заявил первый помощник министра снабжения страны Ибрагим Ашмави телеканалу RT Arabic
.
Ранее агентство Блумберг передавало, что Египет решил приобрести почти полмиллиона тонн пшеницы у Франции и Болгарии в связи с тем, что Москва якобы заблокировала поставки российской пшеницы из-за расхождений в цене.
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"Сообщение совершенно не соответствует действительности", - сказал Ашмави, подчеркнув, что торговые отношения между Египтом и Россией "идут гладко".
Ранее Союз экспортеров зерна опубликовал данные, согласно которым Египет по итогам первых двух месяцев 2023-2024 сельскохозяйственного года стал ключевым импортером российской пшеницы, поставки туда по сравнению с аналогичным периодом предыдущего сезона выросли на 11,8% и составили 1,28 миллиона тонн.
В начале сентября СМИ сообщали, что Египет приобрел около полумиллиона тонн российской пшеницы в частном порядке, отойдя от обычного тендерного процесса. В середине июля советник министра снабжения Египта по вопросам поставок товаров Номани Наср Номани подтвердил, что Египет стремится увеличить запасы пшеницы за счет диверсификации источников импорта в дополнение к местному производству. Ранее Ашмави пояснил ранее РИА Новости, что Египет входит в число крупнейших импортеров пшеницы и доля российской пшеницы в ее импорте оценивается в 80%.
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