https://ria.ru/20230922/protivodeystvie-1897917743.html

Замглавкома ВКС призвал усилить противодействие беспилотной авиации

Замглавкома ВКС призвал усилить противодействие беспилотной авиации - РИА Новости, 22.09.2023

Замглавкома ВКС призвал усилить противодействие беспилотной авиации

В странах СНГ в рамках объединенной системы ПВО необходимо усовершенствовать противодействие беспилотной авиации, заявил замглавкома ВКС России по вооружению... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T02:54

2023-09-22T02:54

2023-09-22T02:54

россия

тула

снг

воздушно-космические силы россии

вооруженные силы украины

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894242083_0:320:1122:951_1920x0_80_0_0_41ed320f3aacb77eb3d1806ae9473509.jpg

МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. В странах СНГ в рамках объединенной системы ПВО необходимо усовершенствовать противодействие беспилотной авиации, заявил замглавкома ВКС России по вооружению генерал-полковник Юрий Грехов по итогам 57-го заседание координационного комитета по вопросам ПВО при совете министров обороны стран содружества, прошедшего в Туле. Грехов является зампредседателя комитета. "В настоящее время, с началом проведения спецоперации, на территории Российской Федерации со стороны ВСУ предпринимаются попытки диверсий c применением беспилотных летательных аппаратов. В связи с этим необходимо выполнить мероприятия по совершенствованию противодействия беспилотной авиации", - сказал генерал. В частности, уточнил Грехов, необходимо провести модернизацию сил и средств противовоздушной обороны вооруженных сил стран СНГ, способствовать развитию возможностей ПВО по организации и обеспечению охраны границ и обороне критически важных объектов стран содружества в воздушном пространстве, совместного контроля порядка использования воздушного пространства, взаимного оповещения о воздушно-космической обстановке, предупреждения о ракетном и воздушном нападении и ведении совместных действий войск ПВО по отражению воздушно-космического нападения.

https://ria.ru/20230922/pro-1897911343.html

https://ria.ru/20230912/ryazan-1895928862.html

россия

тула

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, тула, снг, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, безопасность