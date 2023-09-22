https://ria.ru/20230922/protivodeystvie-1897917743.html
Замглавкома ВКС призвал усилить противодействие беспилотной авиации
Замглавкома ВКС призвал усилить противодействие беспилотной авиации - РИА Новости, 22.09.2023
Замглавкома ВКС призвал усилить противодействие беспилотной авиации
В странах СНГ в рамках объединенной системы ПВО необходимо усовершенствовать противодействие беспилотной авиации, заявил замглавкома ВКС России по вооружению... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T02:54
2023-09-22T02:54
2023-09-22T02:54
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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. В странах СНГ в рамках объединенной системы ПВО необходимо усовершенствовать противодействие беспилотной авиации, заявил замглавкома ВКС России по вооружению генерал-полковник Юрий Грехов по итогам 57-го заседание координационного комитета по вопросам ПВО при совете министров обороны стран содружества, прошедшего в Туле. Грехов является зампредседателя комитета. "В настоящее время, с началом проведения спецоперации, на территории Российской Федерации со стороны ВСУ предпринимаются попытки диверсий c применением беспилотных летательных аппаратов. В связи с этим необходимо выполнить мероприятия по совершенствованию противодействия беспилотной авиации", - сказал генерал. В частности, уточнил Грехов, необходимо провести модернизацию сил и средств противовоздушной обороны вооруженных сил стран СНГ, способствовать развитию возможностей ПВО по организации и обеспечению охраны границ и обороне критически важных объектов стран содружества в воздушном пространстве, совместного контроля порядка использования воздушного пространства, взаимного оповещения о воздушно-космической обстановке, предупреждения о ракетном и воздушном нападении и ведении совместных действий войск ПВО по отражению воздушно-космического нападения.
https://ria.ru/20230922/pro-1897911343.html
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россия, тула, снг, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, безопасность
Россия, Тула, СНГ, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Замглавкома ВКС призвал усилить противодействие беспилотной авиации
Замглавкома ВКС: в странах СНГ нужно усилить противодействие беспилотной авиации
МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. В странах СНГ в рамках объединенной системы ПВО необходимо усовершенствовать противодействие беспилотной авиации, заявил замглавкома ВКС России по вооружению генерал-полковник Юрий Грехов по итогам 57-го заседание координационного комитета по вопросам ПВО при совете министров обороны стран содружества, прошедшего в Туле.
Грехов является зампредседателя комитета.
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"В настоящее время, с началом проведения спецоперации, на территории Российской Федерации со стороны ВСУ
предпринимаются попытки диверсий c применением беспилотных летательных аппаратов. В связи с этим необходимо выполнить мероприятия по совершенствованию противодействия беспилотной авиации", - сказал генерал.
В частности, уточнил Грехов, необходимо провести модернизацию сил и средств противовоздушной обороны вооруженных сил стран СНГ, способствовать развитию возможностей ПВО по организации и обеспечению охраны границ и обороне критически важных объектов стран содружества в воздушном пространстве, совместного контроля порядка использования воздушного пространства, взаимного оповещения о воздушно-космической обстановке, предупреждения о ракетном и воздушном нападении и ведении совместных действий войск ПВО по отражению воздушно-космического нападения.
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