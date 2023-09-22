https://ria.ru/20230922/protestuyuschie-1898121259.html

В Ереване протестующие блокируют автомобильное движение

В Ереване протестующие блокируют автомобильное движение - РИА Новости, 22.09.2023

В Ереване протестующие блокируют автомобильное движение

Протестующие в Ереване в ходе шествия по городу перекрывают автомобильное движение в разных частях армянской столицы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T20:19

2023-09-22T20:19

2023-09-22T20:19

в мире

ереван

ситуация в нагорном карабахе

армения

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ЕРЕВАН, 22 сен - РИА Новости. Протестующие в Ереване в ходе шествия по городу перекрывают автомобильное движение в разных частях армянской столицы, передает корреспондент РИА Новости. Автомобильное движение в 20.00 по Еревану не слишком интенсивное, но, тем не менее, небольшие пробки участникам протестной акции создать удается. Автомобилисты при этом скорее позитивно реагируют на протестующих, сигналят в знак поддержки. При блокировке автомобильного движения в ход, как и ранее, идут электросамокаты, мусорки, лавочки. Полиция на некоторых участках движения колонн протестующих сопровождает их, но не мешает им блокировать улицы и ведет себя спокойно, никого не задерживает. Спецназа - основной полицейской силы в Армении для задержания людей - при этом на большинстве улиц не наблюдается.

https://ria.ru/20230922/zaderzhannye-1898111160.html

https://ria.ru/20230922/berbok-1897912391.html

ереван

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в мире, ереван, ситуация в нагорном карабахе, армения