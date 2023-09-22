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В Ереване протестующие блокируют автомобильное движение - РИА Новости, 22.09.2023
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20:19 22.09.2023
https://ria.ru/20230922/protestuyuschie-1898121259.html
В Ереване протестующие блокируют автомобильное движение
В Ереване протестующие блокируют автомобильное движение - РИА Новости, 22.09.2023
В Ереване протестующие блокируют автомобильное движение
Протестующие в Ереване в ходе шествия по городу перекрывают автомобильное движение в разных частях армянской столицы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T20:19
2023-09-22T20:19
в мире
ереван
ситуация в нагорном карабахе
армения
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ЕРЕВАН, 22 сен - РИА Новости. Протестующие в Ереване в ходе шествия по городу перекрывают автомобильное движение в разных частях армянской столицы, передает корреспондент РИА Новости. Автомобильное движение в 20.00 по Еревану не слишком интенсивное, но, тем не менее, небольшие пробки участникам протестной акции создать удается. Автомобилисты при этом скорее позитивно реагируют на протестующих, сигналят в знак поддержки. При блокировке автомобильного движения в ход, как и ранее, идут электросамокаты, мусорки, лавочки. Полиция на некоторых участках движения колонн протестующих сопровождает их, но не мешает им блокировать улицы и ведет себя спокойно, никого не задерживает. Спецназа - основной полицейской силы в Армении для задержания людей - при этом на большинстве улиц не наблюдается.
https://ria.ru/20230922/zaderzhannye-1898111160.html
https://ria.ru/20230922/berbok-1897912391.html
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в мире, ереван, ситуация в нагорном карабахе, армения
В мире, Ереван, Ситуация в Нагорном Карабахе, Армения
В Ереване протестующие блокируют автомобильное движение

В Ереване участники вечерней акции протеста блокируют автомобильное движение

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкУчастники протеста на фоне эскалации в Нагорном Карабахе и сотрудники полиции на площади Республики в Ереване
Участники протеста на фоне эскалации в Нагорном Карабахе и сотрудники полиции на площади Республики в Ереване - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Участники протеста на фоне эскалации в Нагорном Карабахе и сотрудники полиции на площади Республики в Ереване
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 22 сен - РИА Новости. Протестующие в Ереване в ходе шествия по городу перекрывают автомобильное движение в разных частях армянской столицы, передает корреспондент РИА Новости.
Автомобильное движение в 20.00 по Еревану не слишком интенсивное, но, тем не менее, небольшие пробки участникам протестной акции создать удается.
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Автомобилисты при этом скорее позитивно реагируют на протестующих, сигналят в знак поддержки. При блокировке автомобильного движения в ход, как и ранее, идут электросамокаты, мусорки, лавочки.
Полиция на некоторых участках движения колонн протестующих сопровождает их, но не мешает им блокировать улицы и ведет себя спокойно, никого не задерживает.
Спецназа - основной полицейской силы в Армении для задержания людей - при этом на большинстве улиц не наблюдается.
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В миреЕреванСитуация в Нагорном КарабахеАрмения
 
 
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