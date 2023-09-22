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В Ереване завершилась вечерняя акция протеста - РИА Новости, 22.09.2023
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21:52 22.09.2023
https://ria.ru/20230922/protest-1898133664.html
В Ереване завершилась вечерняя акция протеста
В Ереване завершилась вечерняя акция протеста - РИА Новости, 22.09.2023
В Ереване завершилась вечерняя акция протеста
Вечернее протестное шествие в Ереване завершилось на площади Республики, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T21:52
2023-09-22T21:52
в мире
ереван
азербайджан
армения
никол пашинян
ситуация в нагорном карабахе
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ЕРЕВАН, 22 сен - РИА Новости. Вечернее протестное шествие в Ереване завершилось на площади Республики, передает корреспондент РИА Новости. Вечером после митинга участники протестной акции направились шествием по разным частям города. В процессе они блокировали дороги, препятствовали автомобильному движению, скандировали лозунги против действующей власти Армении. Ближе к 22.30 (21.30 мск) большая часть протестующих вернулась на площадь Республики. Сейчас главная площадь города практически наполовину заполнена людьми, но обстановка скорее спокойная, стычек с полицией и спецназом нет. Силовики, как и прежде, блокируют вход в здание правительства республики, но каких-либо попыток разогнать протестующих не предпринимают. Протесты в Ереване не утихают со вторника, когда Азербайджан начал военную операцию в Карабахе. На площади Республики в центре Еревана протестующие требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна, который признал Карабах частью Азербайджана. Периодически происходят стычки и потасовки митингующих с полицией.
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ереван
азербайджан
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Манифест в центре Еревана
Колонна манифестантов, собравшихся в центре Еревана, подошла к зданию посольства РФ, перед ним выставлено полицейское оцепление. Отдельные группы участников протеста пытаются перекрывать движение в разных частях города.
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РИА Новости
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в мире, ереван, азербайджан, армения, никол пашинян, ситуация в нагорном карабахе
В мире, Ереван, Азербайджан, Армения, Никол Пашинян, Ситуация в Нагорном Карабахе
В Ереване завершилась вечерняя акция протеста

Протестное шествие в Ереване завершилось на площади Республики

Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 22 сен - РИА Новости. Вечернее протестное шествие в Ереване завершилось на площади Республики, передает корреспондент РИА Новости.
Вечером после митинга участники протестной акции направились шествием по разным частям города. В процессе они блокировали дороги, препятствовали автомобильному движению, скандировали лозунги против действующей власти Армении.
Ближе к 22.30 (21.30 мск) большая часть протестующих вернулась на площадь Республики. Сейчас главная площадь города практически наполовину заполнена людьми, но обстановка скорее спокойная, стычек с полицией и спецназом нет. Силовики, как и прежде, блокируют вход в здание правительства республики, но каких-либо попыток разогнать протестующих не предпринимают.
Протесты в Ереване не утихают со вторника, когда Азербайджан начал военную операцию в Карабахе. На площади Республики в центре Еревана протестующие требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна, который признал Карабах частью Азербайджана. Периодически происходят стычки и потасовки митингующих с полицией.
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В миреЕреванАзербайджанАрменияНикол ПашинянСитуация в Нагорном Карабахе
 
 
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