https://ria.ru/20230922/protest-1898133664.html

В Ереване завершилась вечерняя акция протеста

В Ереване завершилась вечерняя акция протеста - РИА Новости, 22.09.2023

В Ереване завершилась вечерняя акция протеста

Вечернее протестное шествие в Ереване завершилось на площади Республики, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T21:52

2023-09-22T21:52

2023-09-22T21:52

в мире

ереван

азербайджан

армения

никол пашинян

ситуация в нагорном карабахе

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ЕРЕВАН, 22 сен - РИА Новости. Вечернее протестное шествие в Ереване завершилось на площади Республики, передает корреспондент РИА Новости. Вечером после митинга участники протестной акции направились шествием по разным частям города. В процессе они блокировали дороги, препятствовали автомобильному движению, скандировали лозунги против действующей власти Армении. Ближе к 22.30 (21.30 мск) большая часть протестующих вернулась на площадь Республики. Сейчас главная площадь города практически наполовину заполнена людьми, но обстановка скорее спокойная, стычек с полицией и спецназом нет. Силовики, как и прежде, блокируют вход в здание правительства республики, но каких-либо попыток разогнать протестующих не предпринимают. Протесты в Ереване не утихают со вторника, когда Азербайджан начал военную операцию в Карабахе. На площади Республики в центре Еревана протестующие требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна, который признал Карабах частью Азербайджана. Периодически происходят стычки и потасовки митингующих с полицией.

https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html

ереван

азербайджан

армения

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Манифест в центре Еревана Колонна манифестантов, собравшихся в центре Еревана, подошла к зданию посольства РФ, перед ним выставлено полицейское оцепление. Отдельные группы участников протеста пытаются перекрывать движение в разных частях города. 2023-09-22T21:52 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

в мире, ереван, азербайджан, армения, никол пашинян, ситуация в нагорном карабахе