https://ria.ru/20230922/proliv-1897930718.html

В проливе Дарданеллы приостановили движение судов

В проливе Дарданеллы приостановили движение судов - РИА Новости, 22.09.2023

В проливе Дарданеллы приостановили движение судов

Пролив Дарданеллы временно закрыт для движения судов из-за неисправности судна, передает турецкий телеканал A Haber. РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T08:42

2023-09-22T08:42

2023-09-22T08:42

в мире

дарданеллы

стамбул

греция

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АНКАРА, 22 сен - РИА Новости. Пролив Дарданеллы временно закрыт для движения судов из-за неисправности судна, передает турецкий телеканал A Haber. 'Буксиры "КУРТАРМА-13" и "КУРТАРМА-15" Главного управления береговой безопасности министерства транспорта и инфраструктуры были немедленно направлены на место происшествия к 183-метровому танкеру SAPPHO, у которого во время плавания из Стамбула в Грецию в Дарданеллах отказал двигатель", - передал телеканал. Уточняется, что движение судов в проливе Дарданеллы в направлении юг-север было приостановлено.

https://ria.ru/20230823/bosfor-1891667146.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, дарданеллы, стамбул, греция