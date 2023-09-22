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В проливе Дарданеллы приостановили движение судов
В проливе Дарданеллы приостановили движение судов - РИА Новости, 22.09.2023
В проливе Дарданеллы приостановили движение судов
Пролив Дарданеллы временно закрыт для движения судов из-за неисправности судна, передает турецкий телеканал A Haber. РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T08:42
2023-09-22T08:42
2023-09-22T08:42
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дарданеллы
стамбул
греция
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АНКАРА, 22 сен - РИА Новости. Пролив Дарданеллы временно закрыт для движения судов из-за неисправности судна, передает турецкий телеканал A Haber. 'Буксиры "КУРТАРМА-13" и "КУРТАРМА-15" Главного управления береговой безопасности министерства транспорта и инфраструктуры были немедленно направлены на место происшествия к 183-метровому танкеру SAPPHO, у которого во время плавания из Стамбула в Грецию в Дарданеллах отказал двигатель", - передал телеканал. Уточняется, что движение судов в проливе Дарданеллы в направлении юг-север было приостановлено.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дарданеллы, стамбул, греция
В мире, Дарданеллы, Стамбул, Греция
В проливе Дарданеллы приостановили движение судов
Пролив Дарданеллы временно закрыт для движения из-за неисправности судна