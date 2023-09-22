https://ria.ru/20230922/proekt-1897934550.html
Гладков рассказал о реализации белгородского проекта "Решаем вместе"
Гладков рассказал о реализации белгородского проекта "Решаем вместе" - РИА Новости, 22.09.2023
Гладков рассказал о реализации белгородского проекта "Решаем вместе"
Все мероприятия по благоустройству в рамках регионального проекта "Решаем вместе", запланированные на этот год, завершены в десяти муниципалитетах Белгородской... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T09:14
2023-09-22T09:14
2023-09-22T09:14
белгородская область
вячеслав гладков
белгородская область
белгородская областная дума
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БЕЛГОРОД, 22 сен – РИА Новости. Все мероприятия по благоустройству в рамках регионального проекта "Решаем вместе", запланированные на этот год, завершены в десяти муниципалитетах Белгородской области, рассказал губернатор Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте". "Проект "Решаем вместе" - в 10 муниципальных образованиях по нему уже завершили все, что было запланировано к реализации в 2023 году", - сказал губернатор. Он отметил, что много вопросов решается по обустройству тротуаров, освещения, а также по благоустройству территории. Реализуется много проектов, связанных с детскими и спортивными площадками. Например, в Волоконовском районе из десяти проектов пять - это детские площадки. И все они уже завершены. Самая большая - в микрорайоне Азаровка. "Я надеюсь, что дети уже смогли получить огромное море положительных эмоций от игр на этой новой площадке. Буду в районе с рабочей поездкой, тогда обязательно постараюсь заехать", - пообещал Гладков. Проект "Решаем вместе" был задуман в 2020 году. Депутаты Белгородской областной Думы определили контуры этой программы. Они собрали инициативы по благоустройству в каждом уголке региона. Жители сами решали, на что в первую очередь стоит направить средства: на обустройство тротуаров, детских и спортивных площадок или, может быть, на модернизацию уличного освещения. Цель проекта — сделать города и сёла региона комфортнее, красивее, уютнее. По мнению губернатора региона, программа инициативного бюджетирования "Решаем вместе" является ярким примером выстраивания конструктивного диалога между властью и жителями. В её основу заложен принцип, когда инициатива людей превращается в конкретный проект и реализуется государством. За период 2021-2022 годов реализовано 1172 проекта. В текущем году реализуется 127 инициатив граждан.
https://ria.ru/20230920/klyuchi-1897492948.html
https://ria.ru/20230919/mediki-1897225981.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вячеслав гладков, белгородская область, белгородская областная дума
Белгородская область, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Белгородская областная Дума
БЕЛГОРОД, 22 сен – РИА Новости.
Все мероприятия по благоустройству в рамках регионального проекта "Решаем вместе", запланированные на этот год, завершены в десяти муниципалитетах Белгородской области, рассказал губернатор Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте
".
"Проект "Решаем вместе" - в 10 муниципальных образованиях по нему уже завершили все, что было запланировано к реализации в 2023 году", - сказал губернатор.
Он отметил, что много вопросов решается по обустройству тротуаров, освещения, а также по благоустройству территории. Реализуется много проектов, связанных с детскими и спортивными площадками. Например, в Волоконовском районе из десяти проектов пять - это детские площадки. И все они уже завершены. Самая большая - в микрорайоне Азаровка.
"Я надеюсь, что дети уже смогли получить огромное море положительных эмоций от игр на этой новой площадке. Буду в районе с рабочей поездкой, тогда обязательно постараюсь заехать", - пообещал Гладков.
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Проект "Решаем вместе" был задуман в 2020 году. Депутаты Белгородской областной Думы
определили контуры этой программы. Они собрали инициативы по благоустройству в каждом уголке региона. Жители сами решали, на что в первую очередь стоит направить средства: на обустройство тротуаров, детских и спортивных площадок или, может быть, на модернизацию уличного освещения.
Цель проекта — сделать города и сёла региона комфортнее, красивее, уютнее. По мнению губернатора региона, программа инициативного бюджетирования "Решаем вместе" является ярким примером выстраивания конструктивного диалога между властью и жителями. В её основу заложен принцип, когда инициатива людей превращается в конкретный проект и реализуется государством. За период 2021-2022 годов реализовано 1172 проекта. В текущем году реализуется 127 инициатив граждан.
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