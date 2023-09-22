https://ria.ru/20230922/proekt-1897934550.html

Гладков рассказал о реализации белгородского проекта "Решаем вместе"

Гладков рассказал о реализации белгородского проекта "Решаем вместе" - РИА Новости, 22.09.2023

Гладков рассказал о реализации белгородского проекта "Решаем вместе"

Все мероприятия по благоустройству в рамках регионального проекта "Решаем вместе", запланированные на этот год, завершены в десяти муниципалитетах Белгородской... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T09:14

2023-09-22T09:14

2023-09-22T09:14

белгородская область

вячеслав гладков

белгородская область

белгородская областная дума

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БЕЛГОРОД, 22 сен – РИА Новости. Все мероприятия по благоустройству в рамках регионального проекта "Решаем вместе", запланированные на этот год, завершены в десяти муниципалитетах Белгородской области, рассказал губернатор Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте". "Проект "Решаем вместе" - в 10 муниципальных образованиях по нему уже завершили все, что было запланировано к реализации в 2023 году", - сказал губернатор. Он отметил, что много вопросов решается по обустройству тротуаров, освещения, а также по благоустройству территории. Реализуется много проектов, связанных с детскими и спортивными площадками. Например, в Волоконовском районе из десяти проектов пять - это детские площадки. И все они уже завершены. Самая большая - в микрорайоне Азаровка. "Я надеюсь, что дети уже смогли получить огромное море положительных эмоций от игр на этой новой площадке. Буду в районе с рабочей поездкой, тогда обязательно постараюсь заехать", - пообещал Гладков. Проект "Решаем вместе" был задуман в 2020 году. Депутаты Белгородской областной Думы определили контуры этой программы. Они собрали инициативы по благоустройству в каждом уголке региона. Жители сами решали, на что в первую очередь стоит направить средства: на обустройство тротуаров, детских и спортивных площадок или, может быть, на модернизацию уличного освещения. Цель проекта — сделать города и сёла региона комфортнее, красивее, уютнее. По мнению губернатора региона, программа инициативного бюджетирования "Решаем вместе" является ярким примером выстраивания конструктивного диалога между властью и жителями. В её основу заложен принцип, когда инициатива людей превращается в конкретный проект и реализуется государством. За период 2021-2022 годов реализовано 1172 проекта. В текущем году реализуется 127 инициатив граждан.

https://ria.ru/20230920/klyuchi-1897492948.html

https://ria.ru/20230919/mediki-1897225981.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вячеслав гладков, белгородская область, белгородская областная дума