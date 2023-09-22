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"Часики тикают". В США поторопили Украину из-за надвигающейся проблемы - РИА Новости, 22.09.2023
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04:00 22.09.2023 (обновлено: 05:21 22.09.2023)
https://ria.ru/20230922/problema-1897920803.html
"Часики тикают". В США поторопили Украину из-за надвигающейся проблемы
"Часики тикают". В США поторопили Украину из-за надвигающейся проблемы - РИА Новости, 22.09.2023
"Часики тикают". В США поторопили Украину из-за надвигающейся проблемы
Наступление осенней погоды изменит ситуацию на Украине в пользу России, заявил обозреватель Hill Брэд Дресс. РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T04:00
2023-09-22T05:21
в мире
украина
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Наступление осенней погоды изменит ситуацию на Украине в пользу России, заявил обозреватель Hill Брэд Дресс.&quot;Часики тикают в контрнаступлении Украины по мере приближения плохой погоды&quot;, — написал он.Как отметил журналист, дождливая и холодная погода осложнит боевые действия и замедлит украинские операции.В статье также приводится мнение европейского эксперта Матье Булега, который заявил, что если ВСУ не смогут добиться целей в ближайшие дни, то инициатива перейдет к России.“Это положит конец ответственности Украины, и мяч окажется на стороне России”, — добавил аналитик.ВСУ уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой. Но им не удалось добиться успехов ни на одном из участков фронта. Как отмечал Владимир Путин, это не просто пробуксовка, а провал. СМИ и военные эксперты из США и Европы также пишут о неудаче летней кампании киевского режима, отмечая эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.
https://ria.ru/20230922/repke-1897919822.html
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в мире, украина, россия, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины
"Часики тикают". В США поторопили Украину из-за надвигающейся проблемы

Hill: ВСУ потеряют инициативу на поле боя после ухудшения погоды

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Наступление осенней погоды изменит ситуацию на Украине в пользу России, заявил обозреватель Hill Брэд Дресс.
«

"Часики тикают в контрнаступлении Украины по мере приближения плохой погоды", — написал он.

Как отметил журналист, дождливая и холодная погода осложнит боевые действия и замедлит украинские операции.
В статье также приводится мнение европейского эксперта Матье Булега, который заявил, что если ВСУ не смогут добиться целей в ближайшие дни, то инициатива перейдет к России.
“Это положит конец ответственности Украины, и мяч окажется на стороне России”, — добавил аналитик.
ВСУ уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой. Но им не удалось добиться успехов ни на одном из участков фронта. Как отмечал Владимир Путин, это не просто пробуксовка, а провал. СМИ и военные эксперты из США и Европы также пишут о неудаче летней кампании киевского режима, отмечая эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.
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