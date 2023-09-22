Рейтинг@Mail.ru
Умер бывший президент Италии Наполитано - РИА Новости, 22.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:03 22.09.2023 (обновлено: 23:37 22.09.2023)
https://ria.ru/20230922/prezident-1898127522.html
Умер бывший президент Италии Наполитано
Умер бывший президент Италии Наполитано - РИА Новости, 22.09.2023
Умер бывший президент Италии Наполитано
Бывший президент Италии, пожизненный сенатор Джорджо Наполитано умер в возрасте 98 лет, сообщил телеканал Rainews24. РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T21:03
2023-09-22T23:37
италия
в мире
рим
джорджо наполитано
неаполь
джорджа мелони
марио драги
европарламент
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104511/16/1045111606_0:0:696:392_1920x0_80_0_0_ce2be834211b7de3bcca74453cacf55b.jpg
РИМ, 22 сен — РИА Новости. Бывший президент Италии, пожизненный сенатор Джорджо Наполитано умер в возрасте 98 лет, сообщил телеканал Rainews24.На протяжении нескольких месяцев он находился в одной из клиник Рима, в последние дни его состояние ухудшилось и стало критическим во вторник. В среду итальянские СМИ писали, что политика отключили от аппаратов вентиляции легких.Соболезнования в связи с его смертью выразили премьер-министр Италии Джорджа Мелони и прежний глава правительства Марио Драги.Наполитано родился 29 июня 1925 года в Неаполе. В 1947-м окончил юридический факультет Неаполитанского университета имени Фридриха II, защитив диссертацию по политической экономии. В период учебы активно участвовал в студенческом движении, успев перейти из молодежной фашистской организации в Коммунистическую партию.За долгую политическую карьеру Наполитано был членом Европейского парламента, спикером палаты депутатов национального парламента Италии, министром внутренних дел в правительстве Романо Проди, председателем комитета по конституционным делам Европарламента.Нижнюю палату итальянского парламента Наполитано возглавил в 1992 году в разгар операции "Чистые руки", в результате которой выяснилось, что большинство итальянских политиков и крупных бизнесменов повинны в коррупции. Наполитано руководил палатой депутатов вплоть до выборов 1994 года, в результате которых к власти впервые пришел Сильвио Берлускони.Наполитано возглавлял итальянское государство с мая 2006-го по январь 2015 года. В апреле 2013-го он стал первым в истории страны президентом республики, который был переизбран на второй срок. Тогда он заявил, что был "вынужден согласиться" на новый мандат, будучи обеспокоенным за судьбу страны. Он стал единственным главой Италии, который в прошлом был членом Коммунистической партии.В апреле 2018 года Наполитано успешно перенес операцию из-за аневризмы аорты. В мае прошлого года его госпитализировали для хирургического вмешательства в брюшной полости.
италия
рим
неаполь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104511/16/1045111606_0:0:664:497_1920x0_80_0_0_fa4c2d8dddfd83197694c8b66a5886de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
италия, в мире, рим, джорджо наполитано, неаполь, джорджа мелони, марио драги, европарламент
Италия, В мире, Рим, Джорджо Наполитано, Неаполь, Джорджа Мелони, Марио Драги, Европарламент
Умер бывший президент Италии Наполитано

Умер бывший президент Италии Наполитано

© РИА Новости / Алексей ДружининДжорджо Наполитано
Джорджо Наполитано - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Джорджо Наполитано. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 22 сен — РИА Новости. Бывший президент Италии, пожизненный сенатор Джорджо Наполитано умер в возрасте 98 лет, сообщил телеканал Rainews24.
На протяжении нескольких месяцев он находился в одной из клиник Рима, в последние дни его состояние ухудшилось и стало критическим во вторник. В среду итальянские СМИ писали, что политика отключили от аппаратов вентиляции легких.
Соболезнования в связи с его смертью выразили премьер-министр Италии Джорджа Мелони и прежний глава правительства Марио Драги.
Наполитано родился 29 июня 1925 года в Неаполе. В 1947-м окончил юридический факультет Неаполитанского университета имени Фридриха II, защитив диссертацию по политической экономии. В период учебы активно участвовал в студенческом движении, успев перейти из молодежной фашистской организации в Коммунистическую партию.
© РИА НовостиДжорджо Наполитано
Джорджо Наполитано - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости
Джорджо Наполитано
За долгую политическую карьеру Наполитано был членом Европейского парламента, спикером палаты депутатов национального парламента Италии, министром внутренних дел в правительстве Романо Проди, председателем комитета по конституционным делам Европарламента.
Нижнюю палату итальянского парламента Наполитано возглавил в 1992 году в разгар операции "Чистые руки", в результате которой выяснилось, что большинство итальянских политиков и крупных бизнесменов повинны в коррупции. Наполитано руководил палатой депутатов вплоть до выборов 1994 года, в результате которых к власти впервые пришел Сильвио Берлускони.
Наполитано возглавлял итальянское государство с мая 2006-го по январь 2015 года. В апреле 2013-го он стал первым в истории страны президентом республики, который был переизбран на второй срок. Тогда он заявил, что был "вынужден согласиться" на новый мандат, будучи обеспокоенным за судьбу страны. Он стал единственным главой Италии, который в прошлом был членом Коммунистической партии.
В апреле 2018 года Наполитано успешно перенес операцию из-за аневризмы аорты. В мае прошлого года его госпитализировали для хирургического вмешательства в брюшной полости.
 
ИталияВ миреРимДжорджо НаполитаноНеапольДжорджа МелониМарио ДрагиЕвропарламент
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала