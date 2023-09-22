https://ria.ru/20230922/prezident-1898127522.html

Умер бывший президент Италии Наполитано

Умер бывший президент Италии Наполитано - РИА Новости, 22.09.2023

Умер бывший президент Италии Наполитано

Бывший президент Италии, пожизненный сенатор Джорджо Наполитано умер в возрасте 98 лет, сообщил телеканал Rainews24. РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T21:03

2023-09-22T21:03

2023-09-22T23:37

италия

в мире

рим

джорджо наполитано

неаполь

джорджа мелони

марио драги

европарламент

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РИМ, 22 сен — РИА Новости. Бывший президент Италии, пожизненный сенатор Джорджо Наполитано умер в возрасте 98 лет, сообщил телеканал Rainews24.На протяжении нескольких месяцев он находился в одной из клиник Рима, в последние дни его состояние ухудшилось и стало критическим во вторник. В среду итальянские СМИ писали, что политика отключили от аппаратов вентиляции легких.Соболезнования в связи с его смертью выразили премьер-министр Италии Джорджа Мелони и прежний глава правительства Марио Драги.Наполитано родился 29 июня 1925 года в Неаполе. В 1947-м окончил юридический факультет Неаполитанского университета имени Фридриха II, защитив диссертацию по политической экономии. В период учебы активно участвовал в студенческом движении, успев перейти из молодежной фашистской организации в Коммунистическую партию.За долгую политическую карьеру Наполитано был членом Европейского парламента, спикером палаты депутатов национального парламента Италии, министром внутренних дел в правительстве Романо Проди, председателем комитета по конституционным делам Европарламента.Нижнюю палату итальянского парламента Наполитано возглавил в 1992 году в разгар операции "Чистые руки", в результате которой выяснилось, что большинство итальянских политиков и крупных бизнесменов повинны в коррупции. Наполитано руководил палатой депутатов вплоть до выборов 1994 года, в результате которых к власти впервые пришел Сильвио Берлускони.Наполитано возглавлял итальянское государство с мая 2006-го по январь 2015 года. В апреле 2013-го он стал первым в истории страны президентом республики, который был переизбран на второй срок. Тогда он заявил, что был "вынужден согласиться" на новый мандат, будучи обеспокоенным за судьбу страны. Он стал единственным главой Италии, который в прошлом был членом Коммунистической партии.В апреле 2018 года Наполитано успешно перенес операцию из-за аневризмы аорты. В мае прошлого года его госпитализировали для хирургического вмешательства в брюшной полости.

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италия, в мире, рим, джорджо наполитано, неаполь, джорджа мелони, марио драги, европарламент