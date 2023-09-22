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Блинкен прокомментировал поставки дальнобойных ракет ATACMS Украине - РИА Новости, 22.09.2023
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22:36 22.09.2023 (обновлено: 22:45 22.09.2023)
https://ria.ru/20230922/postavki-1898138483.html
Блинкен прокомментировал поставки дальнобойных ракет ATACMS Украине
Блинкен прокомментировал поставки дальнобойных ракет ATACMS Украине - РИА Новости, 22.09.2023
Блинкен прокомментировал поставки дальнобойных ракет ATACMS Украине
Государственный секретарь США Энтони Блинкен, комментируя возможность поставки Украине дальнобойных ракет ATACMS, заявил, что Киев продолжит получать... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T22:36
2023-09-22T22:45
в мире
украина
киев
россия
энтони блинкен
нато
сергей лавров
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ООН, 22 сен - РИА Новости. Государственный секретарь США Энтони Блинкен, комментируя возможность поставки Украине дальнобойных ракет ATACMS, заявил, что Киев продолжит получать необходимую поддержку с учетом своих потребностей и регулярных обсуждений, передает корреспондент РИА Новости."Мы постоянно ведем обсуждения с Украиной с самого первого дня, пытаясь поставить то, что им нужно… этот процесс продолжается", - ответил он на пресс-конференции в Нью-Йорке на вопрос о возможности поставки Киеву ракет ATACMS.Блинкен подчеркнул, что дискуссии с Киевом относительно предоставления военной помощи проходят ежедневно.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230922/peredacha-1898133131.html
https://ria.ru/20230922/rakety-1898113212.html
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в мире, украина, киев, россия, энтони блинкен, нато, сергей лавров
В мире, Украина, Киев, Россия, Энтони Блинкен, НАТО, Сергей Лавров
Блинкен прокомментировал поставки дальнобойных ракет ATACMS Украине

Блинкен о поставках ATACMS: США в постоянном контакте с Киевом насчет вооружения

© AP Photo / Andrew HarnikГоссекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 22 сен - РИА Новости. Государственный секретарь США Энтони Блинкен, комментируя возможность поставки Украине дальнобойных ракет ATACMS, заявил, что Киев продолжит получать необходимую поддержку с учетом своих потребностей и регулярных обсуждений, передает корреспондент РИА Новости.
«
"Мы постоянно ведем обсуждения с Украиной с самого первого дня, пытаясь поставить то, что им нужно… этот процесс продолжается", - ответил он на пресс-конференции в Нью-Йорке на вопрос о возможности поставки Киеву ракет ATACMS.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
США пока нечего сообщить о возможности передачи ВСУ ATACMS, заявил Пентагон
Вчера, 21:46
Блинкен подчеркнул, что дискуссии с Киевом относительно предоставления военной помощи проходят ежедневно.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
Гагин прокомментировал передачу Украине ракет ATACMS
Вчера, 19:38
 
В миреУкраинаКиевРоссияЭнтони БлинкенНАТОСергей Лавров
 
 
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