https://ria.ru/20230922/posobie-1898067261.html

Мишустин: с 1 января 2024 года МРОТ превысит 19 200 рублей

Мишустин: с 1 января 2024 года МРОТ превысит 19 200 рублей - РИА Новости, 22.09.2023

Мишустин: с 1 января 2024 года МРОТ превысит 19 200 рублей

С 1 января 2024 года МРОТ увеличится до 19 242 рублей, сообщил на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T16:35

2023-09-22T16:35

2023-09-22T20:04

общество

россия

михаил мишустин

владимир путин

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МОСКВА, 22 сен РИА Новости. С 1 января 2024 года МРОТ увеличится до 19 242 рублей, сообщил на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин.Глава правительства обратил внимание, что минимальный размер оплаты труда вырастет на 18,5 процента по поручению Владимира Путина."Вместе с этим вырастут зарплаты более чем четырех с половиной миллионов человек", — подчеркнул Мишустин.Премьер добавил, что рост МРОТ существенно опередит темпы инфляции.По состоянию на 1 января нынешнего года этот показатель установили на уровне 16 242 рубля.

https://ria.ru/20230817/putin-1890656815.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, михаил мишустин, владимир путин