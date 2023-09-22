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Мишустин: с 1 января 2024 года МРОТ превысит 19 200 рублей - РИА Новости, 22.09.2023
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16:35 22.09.2023 (обновлено: 20:04 22.09.2023)
https://ria.ru/20230922/posobie-1898067261.html
Мишустин: с 1 января 2024 года МРОТ превысит 19 200 рублей
Мишустин: с 1 января 2024 года МРОТ превысит 19 200 рублей - РИА Новости, 22.09.2023
Мишустин: с 1 января 2024 года МРОТ превысит 19 200 рублей
С 1 января 2024 года МРОТ увеличится до 19 242 рублей, сообщил на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T16:35
2023-09-22T20:04
общество
россия
михаил мишустин
владимир путин
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МОСКВА, 22 сен РИА Новости. С 1 января 2024 года МРОТ увеличится до 19 242 рублей, сообщил на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин.Глава правительства обратил внимание, что минимальный размер оплаты труда вырастет на 18,5 процента по поручению Владимира Путина."Вместе с этим вырастут зарплаты более чем четырех с половиной миллионов человек", — подчеркнул Мишустин.Премьер добавил, что рост МРОТ существенно опередит темпы инфляции.По состоянию на 1 января нынешнего года этот показатель установили на уровне 16 242 рубля.
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общество, россия, михаил мишустин, владимир путин
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Владимир Путин
Мишустин: с 1 января 2024 года МРОТ превысит 19 200 рублей

Мишустин напомнил, что с 1 января 2024 года МРОТ превысит 19 200 рублей

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
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МОСКВА, 22 сен РИА Новости. С 1 января 2024 года МРОТ увеличится до 19 242 рублей, сообщил на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин.
Глава правительства обратил внимание, что минимальный размер оплаты труда вырастет на 18,5 процента по поручению Владимира Путина.
«
"Вместе с этим вырастут зарплаты более чем четырех с половиной миллионов человек", — подчеркнул Мишустин.
Премьер добавил, что рост МРОТ существенно опередит темпы инфляции.
По состоянию на 1 января нынешнего года этот показатель установили на уровне 16 242 рубля.
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