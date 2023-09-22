https://ria.ru/20230922/popov-1897951632.html

Режиссер Попов высказался о прекращении работы оскаровского комитета

Режиссер Попов высказался о прекращении работы оскаровского комитета - РИА Новости, 22.09.2023

Режиссер Попов высказался о прекращении работы оскаровского комитета

Режиссер и продюсер Федор Попов в разговоре с РИА Новости прокомментировал информацию о прекращении деятельности Российского оскаровского комитета на фоне... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T11:01

2023-09-22T11:01

2023-09-22T11:01

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Режиссер и продюсер Федор Попов в разговоре с РИА Новости прокомментировал информацию о прекращении деятельности Российского оскаровского комитета на фоне приостановки его работы. По словам Попова, который является членом комитета, решение о прекращении деятельности органа "официально принято не было". "Нет, не было никакого решения, просто не было никаких движений, в прошлом году не собирались, в этом году, вроде бы, не планируется сбор. Но, собственно, это объяснимо легко. Нет, нет, ничего официального", — прокомментировал Попов. Режиссер отметил, что не может предположить, что какая-либо выдвигаемая российская картина имеет шансы даже быть рассмотренной, не то что одержать победу. "Сейчас вот это противостояние такое, идеологическое, оно какие-то другие формы приобретает, более острые, поэтому было бы странно делать вид, что ничего не происходит, выдвигать как раньше, собираться и выдвигать картины на Оскар. Это был бы абсурд какой-то, на мой взгляд", — добавил он. Российский оскаровский комитет был создан, чтобы выдвигать отечественные картины — кандидатов на премию Американской киноакадемии за лучший фильм на иностранном языке.В СССР комиссия по отбору фильмов на премию "Оскар" существовала при Союзе кинематографистов.В постсоветское время комиссия под руководством режиссера Элема Климова продолжала действовать при Союзе кинематографистов России.Среди фильмов, выдвинутых от России в те годы, в число номинантов на "Оскар" попали "Урга" Никиты Михалкова (1992), "Кавказский пленник" Сергея Бодрова (1996) и "Вор" Павла Чухрая (1998).С 2002 года, после создания Национальной академии кинематографических искусств и наук России, функции отбора российских картин на премию "Оскар" секретариат Союза кинематографистов под руководством Никиты Михалкова передал Академии.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости культуры, россия, оскар (премия), кино и сериалы, ссср, никита михалков, элем климов, сергей бодров (младший)