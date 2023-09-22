Из Мурманской области в зону СВО отправили груз с беспилотниками
Из Мурманской области в зону СВО отправили груз с беспилотниками и биноклями
© Фото : Оперативный штаб Мурманской областиСпецгруз с беспилотниками и биноклями отправлен на СВО из Мурманской области
© Фото : Оперативный штаб Мурманской области
МУРМАНСК, 22 сен – РИА Новости. Очередная партия груза от правительства Мурманской области, в которой содержатся беспилотные летательные аппараты, средства связи и визуального наблюдения, отправлена в пятницу в зону спецоперации, сообщил оперштаб региона.
"Сегодня (в пятницу) в зону проведения специальной военной операции отправлена очередная партия груза от правительства Мурманской области: несколько десятков беспилотных летательных аппаратов, средств связи и визуального наблюдения, в том числе специализированные бинокли", - говорится в сообщении.
© Фото : Оперативный штаб Мурманской областиСпецгруз с беспилотниками и биноклями отправлен на СВО из Мурманской области
© Фото : Оперативный штаб Мурманской области
Спецгруз с беспилотниками и биноклями отправлен на СВО из Мурманской области
"Груз формируется, исходя из заявок бойцов. Сегодняшний груз предназначен для ребят, которые находятся непосредственно на линии боевого соприкосновения, он призван помочь сохранить жизни тех, кто по зову долга отправился выполнять задачи, поставленные государством", - приводятся в сообщении слова заместителя губернатора Владимира Евменькова.
Сообщается, что правительство Мурманской области оказывает помощь и кадровым подразделениям, и частям, где служат мобилизованные из региона. В зону проведения специальной военной операции из Кольского Заполярья направлено уже более 200 тонн дополнительной помощи.
© Фото : Оперативный штаб Мурманской областиСпецгруз с беспилотниками и биноклями отправлен на СВО из Мурманской области
© Фото : Оперативный штаб Мурманской области
Спецгруз с беспилотниками и биноклями отправлен на СВО из Мурманской области