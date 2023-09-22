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Из Мурманской области в зону СВО отправили груз с беспилотниками

Из Мурманской области в зону СВО отправили груз с беспилотниками - РИА Новости, 22.09.2023

Из Мурманской области в зону СВО отправили груз с беспилотниками

Очередная партия груза от правительства Мурманской области, в которой содержатся беспилотные летательные аппараты, средства связи и визуального наблюдения,... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T13:57

2023-09-22T13:57

2023-09-22T13:57

надежные люди

мурманская область

безопасность

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МУРМАНСК, 22 сен – РИА Новости. Очередная партия груза от правительства Мурманской области, в которой содержатся беспилотные летательные аппараты, средства связи и визуального наблюдения, отправлена в пятницу в зону спецоперации, сообщил оперштаб региона. "Сегодня (в пятницу) в зону проведения специальной военной операции отправлена очередная партия груза от правительства Мурманской области: несколько десятков беспилотных летательных аппаратов, средств связи и визуального наблюдения, в том числе специализированные бинокли", - говорится в сообщении. "Груз формируется, исходя из заявок бойцов. Сегодняшний груз предназначен для ребят, которые находятся непосредственно на линии боевого соприкосновения, он призван помочь сохранить жизни тех, кто по зову долга отправился выполнять задачи, поставленные государством", - приводятся в сообщении слова заместителя губернатора Владимира Евменькова. Сообщается, что правительство Мурманской области оказывает помощь и кадровым подразделениям, и частям, где служат мобилизованные из региона. В зону проведения специальной военной операции из Кольского Заполярья направлено уже более 200 тонн дополнительной помощи.

мурманская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

мурманская область, безопасность