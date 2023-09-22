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Россия безвозмездно направит ЦАР партию пшеничной муки - РИА Новости, 22.09.2023
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08:31 22.09.2023
https://ria.ru/20230922/pomosch-1897930129.html
Россия безвозмездно направит ЦАР партию пшеничной муки
Россия безвозмездно направит ЦАР партию пшеничной муки - РИА Новости, 22.09.2023
Россия безвозмездно направит ЦАР партию пшеничной муки
Россия направляет в ЦАР партию пшеничной муки в качестве безвозмездной помощи, сообщил РИА Новости посол РФ в этой стране Александр Бикантов. РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T08:31
2023-09-22T08:31
россия
цар
александр бикантов
феликс молуа
в мире
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Россия направляет в ЦАР партию пшеничной муки в качестве безвозмездной помощи, сообщил РИА Новости посол РФ в этой стране Александр Бикантов. Он подтвердил, что накануне был принят премьер-министром страны Феликсом Молуа. Комментируя состоявшуюся встречу, посол рассказал, что на ней стороны провели "сверку часов относительно перспектив сотрудничества в различных областях". "Из России в ЦАР направляется партия безвозмездной продовольственной помощи в виде пшеничной муки", - добавил посол. Отвечая на вопрос, затрагивалась ли в ходе встречи тематика сотрудничества стран в области нефти, ВТС, он сказал, что эти темы не обсуждались.
https://ria.ru/20230827/tsar-1892478205.html
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россия, цар, александр бикантов, феликс молуа, в мире
Россия, ЦАР, Александр Бикантов, Феликс Молуа, В мире
Россия безвозмездно направит ЦАР партию пшеничной муки

Россия направит ЦАР партию пшеничной муки в качестве безвозмездной помощи

CC BY-SA 2.0 / hdptcar / Жители столицы Центрально-Африканской республики (ЦАР) Банги
Жители столицы Центрально-Африканской республики (ЦАР) Банги - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
CC BY-SA 2.0 / hdptcar /
Жители столицы Центрально-Африканской республики (ЦАР) Банги. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Россия направляет в ЦАР партию пшеничной муки в качестве безвозмездной помощи, сообщил РИА Новости посол РФ в этой стране Александр Бикантов.
Он подтвердил, что накануне был принят премьер-министром страны Феликсом Молуа.
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27 августа, 07:21
Комментируя состоявшуюся встречу, посол рассказал, что на ней стороны провели "сверку часов относительно перспектив сотрудничества в различных областях".
"Из России в ЦАР направляется партия безвозмездной продовольственной помощи в виде пшеничной муки", - добавил посол.
Отвечая на вопрос, затрагивалась ли в ходе встречи тематика сотрудничества стран в области нефти, ВТС, он сказал, что эти темы не обсуждались.
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РоссияЦАРАлександр БикантовФеликс МолуаВ мире
 
 
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