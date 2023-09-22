https://ria.ru/20230922/pomosch-1897930129.html

Россия безвозмездно направит ЦАР партию пшеничной муки

Россия безвозмездно направит ЦАР партию пшеничной муки - РИА Новости, 22.09.2023

Россия безвозмездно направит ЦАР партию пшеничной муки

Россия направляет в ЦАР партию пшеничной муки в качестве безвозмездной помощи, сообщил РИА Новости посол РФ в этой стране Александр Бикантов. РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T08:31

2023-09-22T08:31

2023-09-22T08:31

россия

цар

александр бикантов

феликс молуа

в мире

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Россия направляет в ЦАР партию пшеничной муки в качестве безвозмездной помощи, сообщил РИА Новости посол РФ в этой стране Александр Бикантов. Он подтвердил, что накануне был принят премьер-министром страны Феликсом Молуа. Комментируя состоявшуюся встречу, посол рассказал, что на ней стороны провели "сверку часов относительно перспектив сотрудничества в различных областях". "Из России в ЦАР направляется партия безвозмездной продовольственной помощи в виде пшеничной муки", - добавил посол. Отвечая на вопрос, затрагивалась ли в ходе встречи тематика сотрудничества стран в области нефти, ВТС, он сказал, что эти темы не обсуждались.

https://ria.ru/20230827/tsar-1892478205.html

https://ria.ru/20230920/afrika-1897481194.html

россия

цар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, цар, александр бикантов, феликс молуа, в мире