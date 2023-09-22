https://ria.ru/20230922/polsha-1897981421.html

В Кремле назвали Польшу агрессивной страной

В Кремле назвали Польшу агрессивной страной - РИА Новости, 22.09.2023

В Кремле назвали Польшу агрессивной страной

Польша - агрессивная страна, вмешивающаяся в чужие внутренние дела, для Белоруссии это не самый комфортный сосед, Минск и Москва начеку, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T12:36

2023-09-22T12:36

2023-09-22T12:45

польша

дмитрий песков

в мире

матеуш моравецкий

белоруссия

украина

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Польша - агрессивная страна, вмешивающаяся в чужие внутренние дела, для Белоруссии это не самый комфортный сосед, Минск и Москва начеку, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша перестала поставлять вооружение Украине, так как сама активно вооружается."Соседство с Польшей - не самое комфортное для наших белорусских товарищей: страна достаточно агрессивная, не гнушается подрывной деятельностью, вмешательством во внутренние дела, но в данном случае наши белорусские друзья и союзники, и мы начеку на фоне этих потенциальных угроз, которые от Польши могут исходить", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, не вызывают ли высказывания Моравецкого про вооружение Варшавы вопросы с точки зрения безопасности.

https://ria.ru/20230920/polsha-1897289713.html

польша

белоруссия

украина

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польша, дмитрий песков, в мире, матеуш моравецкий, белоруссия, украина