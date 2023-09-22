Польша надеется на помощь США в зерновом споре с Украиной
Польша надеется, что участие США в зерновом споре охладит украинские головы
Варшава. Архивное фото
ВАРШАВА, 22 сен – РИА Новости. Польша надеется на помощь США в зерновом споре с Украиной, заявил заместитель министра иностранных дел республики Аркадиуш Мулярчик в эфире радиостанции RMF FM.
"Я надеюсь, что эти злосчастные высказывания украинских политиков закончатся и будет прекращен зерновой спор", - сказал Мулярчик.
"Я думаю, что каким-то образом участие США охладит горячие украинские головы", - добавил он.
По словам замглавы МИД, "Зеленский и некоторые украинские политики в отношении Польши ведут себя абсолютно нечестно". "И это очень деликатное слово", - добавил он.
Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина ведет себя как утопающий, который за все цепляется и грозится утопить тех, кто пытается ему помочь. Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что "некоторые друзья" Киева в Европе изображают солидарность на политической арене, но, играя с зерном, подготавливают почву для Москвы. В МИД Польши заявили, что вызвали посла Украины в связи с этими высказываниями.
В последние дни польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Ранее заместитель министра экономики Украины Тарас Качка заявил, что в ближайшие дни страна введет эмбарго на ряд польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ на это пообещал расширить польский список продуктов, запрещенных к ввозу из Украины.
Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.