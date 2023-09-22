https://ria.ru/20230922/polsha-1897944055.html

Польша надеется на помощь США в зерновом споре с Украиной

Польша надеется на помощь США в зерновом споре с Украиной - РИА Новости, 22.09.2023

Польша надеется на помощь США в зерновом споре с Украиной

Польша надеется на помощь США в зерновом споре с Украиной, заявил заместитель министра иностранных дел республики Аркадиуш Мулярчик в эфире радиостанции RMF FM. РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T10:19

2023-09-22T10:19

2023-09-22T10:19

польша

украина

сша

анджей дуда

владимир зеленский

евросоюз

всемирная торговая организация (вто)

тарас качка

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ВАРШАВА, 22 сен – РИА Новости. Польша надеется на помощь США в зерновом споре с Украиной, заявил заместитель министра иностранных дел республики Аркадиуш Мулярчик в эфире радиостанции RMF FM. "Я надеюсь, что эти злосчастные высказывания украинских политиков закончатся и будет прекращен зерновой спор", - сказал Мулярчик. "Я думаю, что каким-то образом участие США охладит горячие украинские головы", - добавил он. По словам замглавы МИД, "Зеленский и некоторые украинские политики в отношении Польши ведут себя абсолютно нечестно". "И это очень деликатное слово", - добавил он. Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина ведет себя как утопающий, который за все цепляется и грозится утопить тех, кто пытается ему помочь. Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что "некоторые друзья" Киева в Европе изображают солидарность на политической арене, но, играя с зерном, подготавливают почву для Москвы. В МИД Польши заявили, что вызвали посла Украины в связи с этими высказываниями. В последние дни польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Ранее заместитель министра экономики Украины Тарас Качка заявил, что в ближайшие дни страна введет эмбарго на ряд польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ на это пообещал расширить польский список продуктов, запрещенных к ввозу из Украины. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.

https://ria.ru/20230922/evrosoyuz-1897940706.html

https://ria.ru/20230915/zerno-1896637276.html

польша

украина

сша

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

польша, украина, сша, анджей дуда, владимир зеленский, евросоюз, всемирная торговая организация (вто), тарас качка, в мире