https://ria.ru/20230922/polsha-1897925468.html

Польша более чем втрое нарастила импорт удобрений из России

Польша более чем втрое нарастила импорт удобрений из России - РИА Новости, 22.09.2023

Польша более чем втрое нарастила импорт удобрений из России

Польша в июле нарастила закупки российских удобрений в 3,3 раза, следует из анализа статистики, проведенного РИА Новости. РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T07:11

2023-09-22T07:11

2023-09-22T10:50

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Польша в июле нарастила закупки российских удобрений в 3,3 раза, следует из анализа статистики, проведенного РИА Новости. Так, если в июле прошлого года польский бизнес закупил удобрений у Москвы лишь на 6,2 миллиона долларов, то в этом году уже на 20,2 миллиона долларов. В результате российские компании заняли второе место среди поставщиков этой продукции в Польшу, хотя в тот же период в 2022 году они занимали лишь шестое.Лидером по поставкам удобрений в республику в июле оказалась Германия, поставившая их на 22,6 миллиона долларов. На третьем месте расположилась Литва с 13,5 миллиона долларов. Пятерку лидеров замыкают Финляндия (8,3 миллиона долларов) и Нидерланды (8,1 миллиона долларов). Польша начала резко сокращать покупки российских удобрений в апреле прошлого года, в результате всего за месяц они снизились в 21 раз, но уже в июне импорт вновь перешел к росту. По итогам года восточноевропейская страна закупила этот тип товаров у Москвы на 225,1 миллиона долларов против 360 миллионов долларов в 2021 году.В то же время за семь месяцев 2023 года Польша импортировала из России удобрений на 97,6 миллиона долларов — на четверть меньше показателя того же периода 2022-го.

https://ria.ru/20230922/sanktsii-1897916990.html

https://ria.ru/20230917/udobreniya-1896774680.html

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