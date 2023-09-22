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Польша более чем втрое нарастила импорт удобрений из России - РИА Новости, 22.09.2023
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07:11 22.09.2023 (обновлено: 10:50 22.09.2023)
https://ria.ru/20230922/polsha-1897925468.html
Польша более чем втрое нарастила импорт удобрений из России
Польша более чем втрое нарастила импорт удобрений из России - РИА Новости, 22.09.2023
Польша более чем втрое нарастила импорт удобрений из России
Польша в июле нарастила закупки российских удобрений в 3,3 раза, следует из анализа статистики, проведенного РИА Новости. РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T07:11
2023-09-22T10:50
польша
россия
в мире
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Польша в июле нарастила закупки российских удобрений в 3,3 раза, следует из анализа статистики, проведенного РИА Новости. Так, если в июле прошлого года польский бизнес закупил удобрений у Москвы лишь на 6,2 миллиона долларов, то в этом году уже на 20,2 миллиона долларов. В результате российские компании заняли второе место среди поставщиков этой продукции в Польшу, хотя в тот же период в 2022 году они занимали лишь шестое.Лидером по поставкам удобрений в республику в июле оказалась Германия, поставившая их на 22,6 миллиона долларов. На третьем месте расположилась Литва с 13,5 миллиона долларов. Пятерку лидеров замыкают Финляндия (8,3 миллиона долларов) и Нидерланды (8,1 миллиона долларов). Польша начала резко сокращать покупки российских удобрений в апреле прошлого года, в результате всего за месяц они снизились в 21 раз, но уже в июне импорт вновь перешел к росту. По итогам года восточноевропейская страна закупила этот тип товаров у Москвы на 225,1 миллиона долларов против 360 миллионов долларов в 2021 году.В то же время за семь месяцев 2023 года Польша импортировала из России удобрений на 97,6 миллиона долларов — на четверть меньше показателя того же периода 2022-го.
https://ria.ru/20230922/sanktsii-1897916990.html
https://ria.ru/20230917/udobreniya-1896774680.html
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польша, россия, в мире
Польша, Россия, В мире
Польша более чем втрое нарастила импорт удобрений из России

Польша в июле более чем втрое нарастила импорт удобрений из России

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкГранулированные калийные удобрения
Гранулированные калийные удобрения - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Гранулированные калийные удобрения. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Польша в июле нарастила закупки российских удобрений в 3,3 раза, следует из анализа статистики, проведенного РИА Новости.
Так, если в июле прошлого года польский бизнес закупил удобрений у Москвы лишь на 6,2 миллиона долларов, то в этом году уже на 20,2 миллиона долларов. В результате российские компании заняли второе место среди поставщиков этой продукции в Польшу, хотя в тот же период в 2022 году они занимали лишь шестое.
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Бангладеш пытается закупать российские удобрения, несмотря на санкции
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Лидером по поставкам удобрений в республику в июле оказалась Германия, поставившая их на 22,6 миллиона долларов. На третьем месте расположилась Литва с 13,5 миллиона долларов. Пятерку лидеров замыкают Финляндия (8,3 миллиона долларов) и Нидерланды (8,1 миллиона долларов).
Польша начала резко сокращать покупки российских удобрений в апреле прошлого года, в результате всего за месяц они снизились в 21 раз, но уже в июне импорт вновь перешел к росту. По итогам года восточноевропейская страна закупила этот тип товаров у Москвы на 225,1 миллиона долларов против 360 миллионов долларов в 2021 году.
В то же время за семь месяцев 2023 года Польша импортировала из России удобрений на 97,6 миллиона долларов — на четверть меньше показателя того же периода 2022-го.
Разгрузка удобрений в порту Канзас-Сити в США - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
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