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В Тюменской области могут создать испытательный полигон для ТЭК - РИА Новости, 22.09.2023
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Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
 
06:48 22.09.2023
https://ria.ru/20230922/poligon-1897924781.html
В Тюменской области могут создать испытательный полигон для ТЭК
В Тюменской области могут создать испытательный полигон для ТЭК - РИА Новости, 22.09.2023
В Тюменской области могут создать испытательный полигон для ТЭК
Полигон для испытаний инновационного нефтегазового оборудования может появиться в Тюменской области, о готовности его создания заявил глава региона Александр... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T06:48
2023-09-22T06:48
тюменская область
экономика
технологии
тюменская область
тюмень
александр моор
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ТЮМЕНЬ, 22 сен – РИА Новости. Полигон для испытаний инновационного нефтегазового оборудования может появиться в Тюменской области, о готовности его создания заявил глава региона Александр Моор в своем телеграм-канале, поводя итоги промышленно-энергетического форума. "Перед российским ТЭКом стоит много вызовов. Их можно преодолеть, объединив усилия предприятий машиностроения и компаний, добывающих углеводородное сырье. Такую работу ведет наш нефтегазовый кластер. … Чтобы развивать и укреплять кооперацию машиностроителей и нефтяников, мы готовы создать в Тюменской области полигон для испытаний инновационного нефтегазового оборудования", - сообщил Моор, отметив, что создание полигона соответствует задачам достижения технологического суверенитета и развития топливно-энергетического комплекса. Ранее на ключевой сессии форума губернатор подчеркнул, что государство уделяет особое внимание развитию партнерств между разработчиками, научными университетами и индустриальными компаниями. В Тюменской области в этом направлении с 2019 года развивается ассоциация "Нефтегазовый кластер", ее функции - "собирать технологические вызовы, которые стоят перед нефтегазодобывающими компаниями, и искать лучшие решения, создавать кооперационные цепочки между предприятиями, которые на рынке являются лидерами, при этом размещаются в разных регионах". Сейчас в кластере состоит 135 компаний из 21 региона. Промышленно-энергетический форум TNF проходил в Тюмени с 18 по 21 сентября. По словам губернатора, в этом году он "поставил очередные рекорды": площадку посетило около 12 тысяч топ-менеджеров и специалистов российских компаний ТЭК, промышленных предприятий, органов власти, научного и экспертного сообществ, в том числе представители десяти зарубежных государств.
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экономика, технологии, тюменская область, тюмень, александр моор
Тюменская область, Экономика, Технологии, Тюменская область, Тюмень, Александр Моор
В Тюменской области могут создать испытательный полигон для ТЭК

Моор: в Тюменской области могут создать испытательный полигон для ТЭК

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГубернатор Тюменской области Александр Моор
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Губернатор Тюменской области Александр Моор. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 22 сен – РИА Новости. Полигон для испытаний инновационного нефтегазового оборудования может появиться в Тюменской области, о готовности его создания заявил глава региона Александр Моор в своем телеграм-канале, поводя итоги промышленно-энергетического форума.
«
"Перед российским ТЭКом стоит много вызовов. Их можно преодолеть, объединив усилия предприятий машиностроения и компаний, добывающих углеводородное сырье. Такую работу ведет наш нефтегазовый кластер. … Чтобы развивать и укреплять кооперацию машиностроителей и нефтяников, мы готовы создать в Тюменской области полигон для испытаний инновационного нефтегазового оборудования", - сообщил Моор, отметив, что создание полигона соответствует задачам достижения технологического суверенитета и развития топливно-энергетического комплекса.
Ранее на ключевой сессии форума губернатор подчеркнул, что государство уделяет особое внимание развитию партнерств между разработчиками, научными университетами и индустриальными компаниями. В Тюменской области в этом направлении с 2019 года развивается ассоциация "Нефтегазовый кластер", ее функции - "собирать технологические вызовы, которые стоят перед нефтегазодобывающими компаниями, и искать лучшие решения, создавать кооперационные цепочки между предприятиями, которые на рынке являются лидерами, при этом размещаются в разных регионах". Сейчас в кластере состоит 135 компаний из 21 региона.
Промышленно-энергетический форум TNF проходил в Тюмени с 18 по 21 сентября. По словам губернатора, в этом году он "поставил очередные рекорды": площадку посетило около 12 тысяч топ-менеджеров и специалистов российских компаний ТЭК, промышленных предприятий, органов власти, научного и экспертного сообществ, в том числе представители десяти зарубежных государств.
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Тюменская областьЭкономикаТехнологииТюменская областьТюменьАлександр Моор
 
 
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