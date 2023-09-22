В Тюменской области могут создать испытательный полигон для ТЭК
Моор: в Тюменской области могут создать испытательный полигон для ТЭК
Губернатор Тюменской области Александр Моор. Архивное фото
ТЮМЕНЬ, 22 сен – РИА Новости. Полигон для испытаний инновационного нефтегазового оборудования может появиться в Тюменской области, о готовности его создания заявил глава региона Александр Моор в своем телеграм-канале, поводя итоги промышленно-энергетического форума.
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"Перед российским ТЭКом стоит много вызовов. Их можно преодолеть, объединив усилия предприятий машиностроения и компаний, добывающих углеводородное сырье. Такую работу ведет наш нефтегазовый кластер. … Чтобы развивать и укреплять кооперацию машиностроителей и нефтяников, мы готовы создать в Тюменской области полигон для испытаний инновационного нефтегазового оборудования", - сообщил Моор, отметив, что создание полигона соответствует задачам достижения технологического суверенитета и развития топливно-энергетического комплекса.
Ранее на ключевой сессии форума губернатор подчеркнул, что государство уделяет особое внимание развитию партнерств между разработчиками, научными университетами и индустриальными компаниями. В Тюменской области в этом направлении с 2019 года развивается ассоциация "Нефтегазовый кластер", ее функции - "собирать технологические вызовы, которые стоят перед нефтегазодобывающими компаниями, и искать лучшие решения, создавать кооперационные цепочки между предприятиями, которые на рынке являются лидерами, при этом размещаются в разных регионах". Сейчас в кластере состоит 135 компаний из 21 региона.
Промышленно-энергетический форум TNF проходил в Тюмени с 18 по 21 сентября. По словам губернатора, в этом году он "поставил очередные рекорды": площадку посетило около 12 тысяч топ-менеджеров и специалистов российских компаний ТЭК, промышленных предприятий, органов власти, научного и экспертного сообществ, в том числе представители десяти зарубежных государств.