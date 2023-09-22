https://ria.ru/20230922/podzhog-1897933245.html
В Индонезии протестующие сожгли здание мэрии
В Индонезии протестующие сожгли здание мэрии - РИА Новости, 22.09.2023
В Индонезии протестующие сожгли здание мэрии
Офис мэрии индонезийского города Горонтало был сожжен во время демонстрации с требованием компенсации от золотодобывающей компании, сообщает местный портал... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T09:06
2023-09-22T09:06
2023-09-22T09:06
в мире
индонезия
горонтало (провинция)
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Офис мэрии индонезийского города Горонтало был сожжен во время демонстрации с требованием компенсации от золотодобывающей компании, сообщает местный портал Detik. Инцидент с поджогом мэрии начался, когда протестующие потребовали компенсацию за изъятую у них землю от золотодобывающей компании PT. По данным полиции, компания пыталась успокоить жителей, однако общая давка привела к хаосу, апогеем которого стал поджог офиса PT, а также здания местной администрации. Полиция сообщила, что пожар в мэрии был успешно потушен, но здание было серьезно повреждено. "Здание значительно повреждено, есть серьезный ущерб", - заявил глава отдела по связям с общественностью региональной полиции Горонтало Десмонт Хархендро. Пока не поступало сообщений о том, есть ли жертвы в результате пожара. Уточняется, что полиция задержала несколько протестующих, которых подозревают в провокации беспорядков.
https://ria.ru/20230629/nanter-1881327620.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индонезия, горонтало (провинция)
В мире, Индонезия, Горонтало (провинция)
В Индонезии протестующие сожгли здание мэрии
В индонезийском городе Горонтало протестующие сожгли здание мэрии
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.
Офис мэрии индонезийского города Горонтало был сожжен во время демонстрации с требованием компенсации от золотодобывающей компании, сообщает местный портал Detik
.
Инцидент с поджогом мэрии начался, когда протестующие потребовали компенсацию за изъятую у них землю от золотодобывающей компании PT. По данным полиции, компания пыталась успокоить жителей, однако общая давка привела к хаосу, апогеем которого стал поджог офиса PT, а также здания местной администрации. Полиция сообщила, что пожар в мэрии был успешно потушен, но здание было серьезно повреждено.
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"Здание значительно повреждено, есть серьезный ущерб", - заявил глава отдела по связям с общественностью региональной полиции Горонтало Десмонт Хархендро.
Пока не поступало сообщений о том, есть ли жертвы в результате пожара. Уточняется, что полиция задержала несколько протестующих, которых подозревают в провокации беспорядков.
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