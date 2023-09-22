https://ria.ru/20230922/podzhog-1897933245.html

В Индонезии протестующие сожгли здание мэрии

В Индонезии протестующие сожгли здание мэрии - РИА Новости, 22.09.2023

В Индонезии протестующие сожгли здание мэрии

Офис мэрии индонезийского города Горонтало был сожжен во время демонстрации с требованием компенсации от золотодобывающей компании, сообщает местный портал... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T09:06

2023-09-22T09:06

2023-09-22T09:06

в мире

индонезия

горонтало (провинция)

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Офис мэрии индонезийского города Горонтало был сожжен во время демонстрации с требованием компенсации от золотодобывающей компании, сообщает местный портал Detik. Инцидент с поджогом мэрии начался, когда протестующие потребовали компенсацию за изъятую у них землю от золотодобывающей компании PT. По данным полиции, компания пыталась успокоить жителей, однако общая давка привела к хаосу, апогеем которого стал поджог офиса PT, а также здания местной администрации. Полиция сообщила, что пожар в мэрии был успешно потушен, но здание было серьезно повреждено. "Здание значительно повреждено, есть серьезный ущерб", - заявил глава отдела по связям с общественностью региональной полиции Горонтало Десмонт Хархендро. Пока не поступало сообщений о том, есть ли жертвы в результате пожара. Уточняется, что полиция задержала несколько протестующих, которых подозревают в провокации беспорядков.

https://ria.ru/20230629/nanter-1881327620.html

https://ria.ru/20230913/belgiya-1896183677.html

индонезия

горонтало (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, индонезия, горонтало (провинция)