https://ria.ru/20230922/podlodka-1897918632.html

В России разработали новый проект стратегической атомной подлодки

В России разработали новый проект стратегической атомной подлодки - РИА Новости, 22.09.2023

В России разработали новый проект стратегической атомной подлодки

ЦКБ "Рубин" разработало новый проект стратегической атомной подводной лодки на среднесрочную перспективу, заявил в интервью РИА Новости заместитель генерального РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T03:02

2023-09-22T03:02

2023-09-22T11:08

россия

технологии

безопасность

игорь вильнит

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости, Сергей Сафронов. ЦКБ "Рубин" разработало новый проект стратегической атомной подводной лодки на среднесрочную перспективу, заявил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора предприятия Андрей Баранов.Ранее директор "Рубина" Игорь Вильнит сообщил РИА Новости, что новые стратегические АПЛ должны прийти на смену подводным крейсерам серии "Борей" после 2037 года. Между тем стратегическая атомная подлодка следующего поколения "Арктур", концепт-модель которой впервые представили на выставке "Армия-2022", может появиться в составе ВМФ лишь во второй половине ХХI века."Концепция "Арктура" не является единственно возможной, есть более традиционные в среднесрочной перспективе. Мы предлагаем варианты, флот оценивает и выбирает лучшие. Так появились все известные вам атомные подводные лодки, включая самые современные", — сказал Баранов.Ранее он заявлял, что российская стратегическая АПЛ будущего уменьшится в размерах, но оружия и беспилотников на ней разместят по максимуму.ЦКБ "Рубин" — главный в России разработчик атомных стратегических и неатомных подводных лодок, а также морских дронов.

https://ria.ru/20230621/podlodka-1879497402.html

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россия, технологии, безопасность, игорь вильнит