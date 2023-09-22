https://ria.ru/20230922/podderzhka-1897919968.html

Пентагон пообещал продолжать поддержку Украины, пишут СМИ

Пентагон пообещал продолжать поддержку Украины, пишут СМИ - РИА Новости, 22.09.2023

Пентагон пообещал продолжать поддержку Украины, пишут СМИ

Пентагон решил продолжать поддержку Украины даже в случае возможного "шатдауна" - приостановки работы федерального правительства за отсутствием бюджетного... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T03:28

2023-09-22T03:28

2023-09-22T03:28

в мире

сша

украина

пентагон

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804712188_0:185:3067:1910_1920x0_80_0_0_e6b3c0a34bb90a0085bbc507756ef498.jpg

ВАШИНГТОН, 22 сен – РИА Новости. Пентагон решил продолжать поддержку Украины даже в случае возможного "шатдауна" - приостановки работы федерального правительства за отсутствием бюджетного финансирования, сообщило издание Politico. В ситуации "шатдауна", который в США возможен после 30 сентября, министерство обороны обычно сворачивает свою деятельность за исключением операций, имеющих критическое значение для национальной безопасности. Politico цитирует представителя Пентагона Криса Шервуда, по словам которого деятельность в связи с конфликтом на Украине, включая "обучение украинских солдат американской тактике и обращению с техникой, а также поставки вооружений Киеву продолжится, несмотря на любой потенциальный шатдаун". "Решение сделать исключение для связанных с Украиной операций было только что принято", - приводит издание слова представителя Пентагона. К "шатдауну" в США может привести неспособность конгресса принять бюджет – полноценный или краткосрочный – к концу 2023 финансового года. Ранее Пентагон сообщил о новом пакете помощи Украине на 325 миллионов долларов. Он включает кассетные артиллерийские снаряды, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, системы ПВО Avenger и пулеметы для борьбы с беспилотниками. Угроза очередного "шатдауна" нависла над администрацией к концу финансового года, он возможен начиная с 1 октября. Чтобы избежать остановки финансирования правительства, конгресс должен согласовать ассигнования на следующий фискальный период. Разговоры о "шатдауне" в США имеют характер регулярных, подобные угрозы оппоненты действующей власти используют, чтобы выторговать бюджетные договоренности. С 1980 года, когда генпрокурор издал юридическое заключение, требующее закрытия правительства в случае дефицита ассигнований, перебои в финансировании администрации происходили десять раз и длились от одного до 35 дней в 2018-2019 годах, случались они при администрациях Дональда Трампа, Барака Обамы и Билла Клинтона.

https://ria.ru/20230922/ukraina-1897913684.html

https://ria.ru/20230921/vsu-1897793183.html

https://ria.ru/20230922/tanki-1897912105.html

сша

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, украина, пентагон, киев