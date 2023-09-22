Пентагон пообещал продолжать поддержку Украины, пишут СМИ
Politico: Пентагон продолжит поддержку Киева, несмотря на угрозу "шатдауна"
© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 сен – РИА Новости. Пентагон решил продолжать поддержку Украины даже в случае возможного "шатдауна" - приостановки работы федерального правительства за отсутствием бюджетного финансирования, сообщило издание Politico.
В ситуации "шатдауна", который в США возможен после 30 сентября, министерство обороны обычно сворачивает свою деятельность за исключением операций, имеющих критическое значение для национальной безопасности.
Politico цитирует представителя Пентагона Криса Шервуда, по словам которого деятельность в связи с конфликтом на Украине, включая "обучение украинских солдат американской тактике и обращению с техникой, а также поставки вооружений Киеву продолжится, несмотря на любой потенциальный шатдаун".
"Решение сделать исключение для связанных с Украиной операций было только что принято", - приводит издание слова представителя Пентагона.
К "шатдауну" в США может привести неспособность конгресса принять бюджет – полноценный или краткосрочный – к концу 2023 финансового года.
Ранее Пентагон сообщил о новом пакете помощи Украине на 325 миллионов долларов. Он включает кассетные артиллерийские снаряды, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, системы ПВО Avenger и пулеметы для борьбы с беспилотниками.
Угроза очередного "шатдауна" нависла над администрацией к концу финансового года, он возможен начиная с 1 октября. Чтобы избежать остановки финансирования правительства, конгресс должен согласовать ассигнования на следующий фискальный период. Разговоры о "шатдауне" в США имеют характер регулярных, подобные угрозы оппоненты действующей власти используют, чтобы выторговать бюджетные договоренности.
С 1980 года, когда генпрокурор издал юридическое заключение, требующее закрытия правительства в случае дефицита ассигнований, перебои в финансировании администрации происходили десять раз и длились от одного до 35 дней в 2018-2019 годах, случались они при администрациях Дональда Трампа, Барака Обамы и Билла Клинтона.