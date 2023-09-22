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Под Иркутском задержали мужчину, сбежавшего из колонии в день освобождения - РИА Новости, 22.09.2023
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10:26 22.09.2023
https://ria.ru/20230922/pobeg-1897945574.html
Под Иркутском задержали мужчину, сбежавшего из колонии в день освобождения
Под Иркутском задержали мужчину, сбежавшего из колонии в день освобождения - РИА Новости, 22.09.2023
Под Иркутском задержали мужчину, сбежавшего из колонии в день освобождения
Заключенный, сбежавший из колонии-поселения под Иркутском, задержан и будет депортирован, сообщил РИА Новости представитель ГУФСИН РФ по Иркутской области. РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T10:26
2023-09-22T10:26
происшествия
россия
иркутская область
ленинский район
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ИРКУТСК, 22 сен - РИА Новости. Заключенный, сбежавший из колонии-поселения под Иркутском, задержан и будет депортирован, сообщил РИА Новости представитель ГУФСИН РФ по Иркутской области. Ранее сообщалось, что из колонии-поселения под Иркутском в день освобождения, не дождавшись оформления документов, сбежал заключенный. Он был объявлен в розыск. "В Ленинском районе Иркутска 22 сентября был задержан Калонов Каломжон Берликулович, который 18 сентября 2023 года покинул колонию-поселение при ИК-19. В настоящее время проводится проверка по обстоятельствам произошедшего", - сообщил собеседник агентства. Он также отметил, что в дальнейшем Калонов будет передан сотрудникам Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Иркутской области для депортации в Республику Таджикистан.
https://ria.ru/20230907/pobeg-1894754687.html
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россия
иркутская область
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происшествия, россия, иркутская область, ленинский район
Происшествия, Россия, Иркутская область, Ленинский район
Под Иркутском задержали мужчину, сбежавшего из колонии в день освобождения

Мужчину, сбежавшего из колонии под Иркутском в день освобождения, депортируют

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 22 сен - РИА Новости. Заключенный, сбежавший из колонии-поселения под Иркутском, задержан и будет депортирован, сообщил РИА Новости представитель ГУФСИН РФ по Иркутской области.
Ранее сообщалось, что из колонии-поселения под Иркутском в день освобождения, не дождавшись оформления документов, сбежал заключенный. Он был объявлен в розыск.
Сотрудник ФСИН России - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
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7 сентября, 14:30
Ленинском районе Иркутска 22 сентября был задержан Калонов Каломжон Берликулович, который 18 сентября 2023 года покинул колонию-поселение при ИК-19. В настоящее время проводится проверка по обстоятельствам произошедшего", - сообщил собеседник агентства.
Он также отметил, что в дальнейшем Калонов будет передан сотрудникам Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Иркутской области для депортации в Республику Таджикистан.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
В Пермском крае поймали мужчину, сбежавшего из колонии
16 марта, 08:28
 
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