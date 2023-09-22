https://ria.ru/20230922/pobeg-1897945574.html

Под Иркутском задержали мужчину, сбежавшего из колонии в день освобождения

Под Иркутском задержали мужчину, сбежавшего из колонии в день освобождения - РИА Новости, 22.09.2023

Под Иркутском задержали мужчину, сбежавшего из колонии в день освобождения

Заключенный, сбежавший из колонии-поселения под Иркутском, задержан и будет депортирован, сообщил РИА Новости представитель ГУФСИН РФ по Иркутской области. РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T10:26

2023-09-22T10:26

2023-09-22T10:26

происшествия

россия

иркутская область

ленинский район

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ИРКУТСК, 22 сен - РИА Новости. Заключенный, сбежавший из колонии-поселения под Иркутском, задержан и будет депортирован, сообщил РИА Новости представитель ГУФСИН РФ по Иркутской области. Ранее сообщалось, что из колонии-поселения под Иркутском в день освобождения, не дождавшись оформления документов, сбежал заключенный. Он был объявлен в розыск. "В Ленинском районе Иркутска 22 сентября был задержан Калонов Каломжон Берликулович, который 18 сентября 2023 года покинул колонию-поселение при ИК-19. В настоящее время проводится проверка по обстоятельствам произошедшего", - сообщил собеседник агентства. Он также отметил, что в дальнейшем Калонов будет передан сотрудникам Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Иркутской области для депортации в Республику Таджикистан.

https://ria.ru/20230907/pobeg-1894754687.html

https://ria.ru/20230316/zaderzhanie-1858195427.html

россия

иркутская область

ленинский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, иркутская область, ленинский район