https://ria.ru/20230922/ploschad-1897969837.html

Протестующие в Ереване заблокировали подъезды на площадь Республики

Протестующие в Ереване заблокировали подъезды на площадь Республики - РИА Новости, 22.09.2023

Протестующие в Ереване заблокировали подъезды на площадь Республики

Протестующие в Ереване полностью перекрыли автомобильное движение на площади Республики в центре города, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T11:59

2023-09-22T11:59

2023-09-22T12:41

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ЕРЕВАН, 22 сен - РИА Новости. Протестующие в Ереване полностью перекрыли автомобильное движение на площади Республики в центре города, передает корреспондент РИА Новости. Примерно в 12.30 по местному времени (11.30 мск) доступ на площадь полностью заблокирован, автомобильного движения по ней. Протестующие блокируют ведущие к ней улицы с помощью лавочек, электросамокатов и даже автомобилей. Протесты в Ереване не утихают со вторника, когда Азербайджан начал военную операцию в Карабахе. На площади Республики в центре Еревана протестующие требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна, который признал Карабах частью Азербайджана. Периодически происходят стычки и потасовки митингующих с полицией.

https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html

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Протестующие блокируют движение на площади Республики в Ереване Движение на площадь Республики вновь парализовано: проехать на центральную площадь Еревана нельзя из-за протестующих, заблокировавших дороги. 2023-09-22T11:59 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, ереван, армения