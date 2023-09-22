https://ria.ru/20230922/ploschad-1897969837.html
Протестующие в Ереване заблокировали подъезды на площадь Республики
Протестующие в Ереване заблокировали подъезды на площадь Республики - РИА Новости, 22.09.2023
Протестующие в Ереване заблокировали подъезды на площадь Республики
Протестующие в Ереване полностью перекрыли автомобильное движение на площади Республики в центре города, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T11:59
2023-09-22T11:59
2023-09-22T12:41
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ереван
армения
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ЕРЕВАН, 22 сен - РИА Новости. Протестующие в Ереване полностью перекрыли автомобильное движение на площади Республики в центре города, передает корреспондент РИА Новости. Примерно в 12.30 по местному времени (11.30 мск) доступ на площадь полностью заблокирован, автомобильного движения по ней. Протестующие блокируют ведущие к ней улицы с помощью лавочек, электросамокатов и даже автомобилей. Протесты в Ереване не утихают со вторника, когда Азербайджан начал военную операцию в Карабахе. На площади Республики в центре Еревана протестующие требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна, который признал Карабах частью Азербайджана. Периодически происходят стычки и потасовки митингующих с полицией.
https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html
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Протестующие блокируют движение на площади Республики в Ереване
Движение на площадь Республики вновь парализовано: проехать на центральную площадь Еревана нельзя из-за протестующих, заблокировавших дороги.
2023-09-22T11:59
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PT0M11S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ереван, армения
Протестующие в Ереване заблокировали подъезды на площадь Республики
Протестующие в Ереване полностью заблокировали подъезды на площадь Республики