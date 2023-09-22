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Протестующие в Ереване заблокировали подъезды на площадь Республики - РИА Новости, 22.09.2023
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11:59 22.09.2023 (обновлено: 12:41 22.09.2023)
https://ria.ru/20230922/ploschad-1897969837.html
Протестующие в Ереване заблокировали подъезды на площадь Республики
Протестующие в Ереване заблокировали подъезды на площадь Республики - РИА Новости, 22.09.2023
Протестующие в Ереване заблокировали подъезды на площадь Республики
Протестующие в Ереване полностью перекрыли автомобильное движение на площади Республики в центре города, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T11:59
2023-09-22T12:41
в мире
ереван
армения
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ЕРЕВАН, 22 сен - РИА Новости. Протестующие в Ереване полностью перекрыли автомобильное движение на площади Республики в центре города, передает корреспондент РИА Новости. Примерно в 12.30 по местному времени (11.30 мск) доступ на площадь полностью заблокирован, автомобильного движения по ней. Протестующие блокируют ведущие к ней улицы с помощью лавочек, электросамокатов и даже автомобилей. Протесты в Ереване не утихают со вторника, когда Азербайджан начал военную операцию в Карабахе. На площади Республики в центре Еревана протестующие требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна, который признал Карабах частью Азербайджана. Периодически происходят стычки и потасовки митингующих с полицией.
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Протестующие блокируют движение на площади Республики в Ереване
Движение на площадь Республики вновь парализовано: проехать на центральную площадь Еревана нельзя из-за протестующих, заблокировавших дороги.
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РИА Новости
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в мире, ереван, армения
В мире, Ереван, Армения
Протестующие в Ереване заблокировали подъезды на площадь Республики

Протестующие в Ереване полностью заблокировали подъезды на площадь Республики

Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 22 сен - РИА Новости. Протестующие в Ереване полностью перекрыли автомобильное движение на площади Республики в центре города, передает корреспондент РИА Новости.
Примерно в 12.30 по местному времени (11.30 мск) доступ на площадь полностью заблокирован, автомобильного движения по ней. Протестующие блокируют ведущие к ней улицы с помощью лавочек, электросамокатов и даже автомобилей.
Протесты в Ереване не утихают со вторника, когда Азербайджан начал военную операцию в Карабахе. На площади Республики в центре Еревана протестующие требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна, который признал Карабах частью Азербайджана. Периодически происходят стычки и потасовки митингующих с полицией.
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