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В Госдуме предложили выдавать пожилым плиты с контролем выделения газа - РИА Новости, 22.09.2023
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14:34 22.09.2023
https://ria.ru/20230922/plity-1898027362.html
В Госдуме предложили выдавать пожилым плиты с контролем выделения газа
В Госдуме предложили выдавать пожилым плиты с контролем выделения газа - РИА Новости, 22.09.2023
В Госдуме предложили выдавать пожилым плиты с контролем выделения газа
Первый зампред комитета ГД просвещению Яна Лантратова в своем Telegram-канале обратилась к вице-премьеру Марату Хуснуллину с предложением обеспечить лиц старше... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T14:34
2023-09-22T14:34
балашиха
москва
яна лантратова
марат хуснуллин
госдума рф
общество
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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Первый зампред комитета ГД просвещению Яна Лантратова в своем Telegram-канале обратилась к вице-премьеру Марату Хуснуллину с предложением обеспечить лиц старше 75 лет, проживающих в многоквартирных домах, бесплатными газовыми плитами с системой контроля за выделением газа в связи с недавним взрывом газа в Балашихе. "Необходимо разработать и реализовать государственную программу обязательного бесплатного обеспечения лиц, находящихся в возрасте старше 75 лет и проживающих в многоквартирных жилых домах, газовыми плитами, оснащенными системами автоматического контроля за выделением газа. Такой механизм автоматически отключает подачу газа в случае отсутствия горения на конфорке. Важно, чтобы реализация проекта осуществлялась в беззаявительном порядке", - заявила Лантратова в обращении. По словам Лантратовой, реализация данной программы позволит минимизировать количество инцидентов, связанных со взрывами бытового газа в многоэтажных домах, сохранит жизни, здоровье и жилье сотен сограждан. "На сегодняшний день только в Москве более 1,8 миллиона семей используют газовые плиты. Всего в Российской Федерации на начало 2023 года процент населения, использующего газ, составляет около 70% - свыше 100 млн человек. При этом использование газовых плит выступает фактором риска, особенно для пожилых людей, имеющих возрастные проблемы с памятью и концентрацией внимания", - сообщила депутат. Утром 20 сентября в жилом панельном девятиэтажном доме в Балашихе произошел взрыв газа. Плиты на третьем, четвертом и пятом этажах дома обрушились, затем произошло повторное обрушение. Погибли 7 человек, в том числе 2 спасателя, еще 20 человек пострадали. Следователи рассматривают несколько версий причин взрыва, в том числе неисправность газового оборудования и неосторожное обращение с газовыми приборами.
https://ria.ru/20230920/gaz-1897480901.html
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балашиха, москва, яна лантратова, марат хуснуллин, госдума рф, общество
Балашиха, Москва, Яна Лантратова, Марат Хуснуллин, Госдума РФ, Общество
В Госдуме предложили выдавать пожилым плиты с контролем выделения газа

В Госдуме предложили выдать людям старше 75 лет плиты с контролем выделения газа

© iStock.com / DGLimagesГазовая плита
Газовая плита - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© iStock.com / DGLimages
Газовая плита. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Первый зампред комитета ГД просвещению Яна Лантратова в своем Telegram-канале обратилась к вице-премьеру Марату Хуснуллину с предложением обеспечить лиц старше 75 лет, проживающих в многоквартирных домах, бесплатными газовыми плитами с системой контроля за выделением газа в связи с недавним взрывом газа в Балашихе.
"Необходимо разработать и реализовать государственную программу обязательного бесплатного обеспечения лиц, находящихся в возрасте старше 75 лет и проживающих в многоквартирных жилых домах, газовыми плитами, оснащенными системами автоматического контроля за выделением газа. Такой механизм автоматически отключает подачу газа в случае отсутствия горения на конфорке. Важно, чтобы реализация проекта осуществлялась в беззаявительном порядке", - заявила Лантратова в обращении.
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По словам Лантратовой, реализация данной программы позволит минимизировать количество инцидентов, связанных со взрывами бытового газа в многоэтажных домах, сохранит жизни, здоровье и жилье сотен сограждан.
"На сегодняшний день только в Москве более 1,8 миллиона семей используют газовые плиты. Всего в Российской Федерации на начало 2023 года процент населения, использующего газ, составляет около 70% - свыше 100 млн человек. При этом использование газовых плит выступает фактором риска, особенно для пожилых людей, имеющих возрастные проблемы с памятью и концентрацией внимания", - сообщила депутат.
Утром 20 сентября в жилом панельном девятиэтажном доме в Балашихе произошел взрыв газа. Плиты на третьем, четвертом и пятом этажах дома обрушились, затем произошло повторное обрушение. Погибли 7 человек, в том числе 2 спасателя, еще 20 человек пострадали. Следователи рассматривают несколько версий причин взрыва, в том числе неисправность газового оборудования и неосторожное обращение с газовыми приборами.
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БалашихаМоскваЯна ЛантратоваМарат ХуснуллинГосдума РФОбщество
 
 
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