https://ria.ru/20230922/plennye-1897934790.html

В ДНР украинским пленным дали встретиться с родственниками

В ДНР украинским пленным дали встретиться с родственниками - РИА Новости, 22.09.2023

В ДНР украинским пленным дали встретиться с родственниками

Власти и волонтеры ДНР устроили украинским военнопленным встречу с родными, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T09:15

2023-09-22T09:15

2023-09-22T14:32

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ДОНЕЦК, 22 сен — РИА Новости. Власти и волонтеры ДНР устроили украинским военнопленным встречу с родными, сообщил корреспондент РИА Новости. "Это уже наша вторая встреча, это у нас уже масштабная встреча, здесь очень много людей. Приехали с Украины и украинцы, которые эмигрировали в Европу", — рассказала агентству волонтер Марина Шифона.По ее словам, встречу устроили совместно с уполномоченным по правам человека ДНР Дарьей Морозовой. На подготовку свидания, как сообщили организаторы, ушло около двух месяцев. Всего родственники приехали к семи пленным. Один из них, Дмитрий, сдался в плен в феврале 2022-го в Херсонской области. На вопрос о планах на будущее ответил: "Работать, жить, строить семью". Он пояснил, что не хочет по обмену возвращаться на Украину.Решил остаться и еще один военнопленный ВСУ, уроженец Донбасса Валерий Шердиз, который сам пришел на российский фильтрационный пункт в селе Безыменное под Мариуполем весной 2022 года. "Нам предоставили тут такую возможность — остаться, написать заявление, чтобы остаться на территории Российской Федерации. Я написал заявление, нет желания на обмен. Хотел бы остаться дома, я здесь родился и вырос и в дальнейшем хотел бы остаться у себя дома", — объяснил он.Некоторые пленные также отметили, что киевский режим не включает их в обменные списки.

https://ria.ru/20230919/vsu-1897209205.html

https://ria.ru/20230920/spetsoperatsiya-1897428121.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, донецкая народная республика, херсонская область , дарья морозова, вооруженные силы украины