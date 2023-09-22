Рейтинг@Mail.ru
В ДНР украинским пленным дали встретиться с родственниками - РИА Новости, 22.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:15 22.09.2023 (обновлено: 14:32 22.09.2023)
https://ria.ru/20230922/plennye-1897934790.html
В ДНР украинским пленным дали встретиться с родственниками
В ДНР украинским пленным дали встретиться с родственниками - РИА Новости, 22.09.2023
В ДНР украинским пленным дали встретиться с родственниками
Власти и волонтеры ДНР устроили украинским военнопленным встречу с родными, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T09:15
2023-09-22T14:32
в мире
украина
донецкая народная республика
херсонская область
дарья морозова
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789529890_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_229383308f08563ce7c7600c6fa54e1c.jpg
ДОНЕЦК, 22 сен — РИА Новости. Власти и волонтеры ДНР устроили украинским военнопленным встречу с родными, сообщил корреспондент РИА Новости. &quot;Это уже наша вторая встреча, это у нас уже масштабная встреча, здесь очень много людей. Приехали с Украины и украинцы, которые эмигрировали в Европу&quot;, — рассказала агентству волонтер Марина Шифона.По ее словам, встречу устроили совместно с уполномоченным по правам человека ДНР Дарьей Морозовой. На подготовку свидания, как сообщили организаторы, ушло около двух месяцев. Всего родственники приехали к семи пленным. Один из них, Дмитрий, сдался в плен в феврале 2022-го в Херсонской области. На вопрос о планах на будущее ответил: "Работать, жить, строить семью". Он пояснил, что не хочет по обмену возвращаться на Украину.Решил остаться и еще один военнопленный ВСУ, уроженец Донбасса Валерий Шердиз, который сам пришел на российский фильтрационный пункт в селе Безыменное под Мариуполем весной 2022 года. &quot;Нам предоставили тут такую возможность — остаться, написать заявление, чтобы остаться на территории Российской Федерации. Я написал заявление, нет желания на обмен. Хотел бы остаться дома, я здесь родился и вырос и в дальнейшем хотел бы остаться у себя дома&quot;, — объяснил он.Некоторые пленные также отметили, что киевский режим не включает их в обменные списки.
https://ria.ru/20230919/vsu-1897209205.html
https://ria.ru/20230920/spetsoperatsiya-1897428121.html
украина
донецкая народная республика
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789529890_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_d009e63a48800597a0cb95e9d9e0e1ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, донецкая народная республика, херсонская область , дарья морозова, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Донецкая Народная Республика, Херсонская область , Дарья Морозова, Вооруженные силы Украины
В ДНР украинским пленным дали встретиться с родственниками

В ДНР организовали встречу родных с пленными ВСУ

© РИА Новости / Андрей КоцПленные солдаты ВСУ
Пленные солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости / Андрей Коц
Пленные солдаты ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 22 сен — РИА Новости. Власти и волонтеры ДНР устроили украинским военнопленным встречу с родными, сообщил корреспондент РИА Новости.
«

"Это уже наша вторая встреча, это у нас уже масштабная встреча, здесь очень много людей. Приехали с Украины и украинцы, которые эмигрировали в Европу", — рассказала агентству волонтер Марина Шифона.

По ее словам, встречу устроили совместно с уполномоченным по правам человека ДНР Дарьей Морозовой.
На подготовку свидания, как сообщили организаторы, ушло около двух месяцев.
Кадры уничтоженных танков
Пленный украинский солдат рассказал о тяжелых условиях службы в ВСУ
19 сентября, 12:54
Всего родственники приехали к семи пленным.
Один из них, Дмитрий, сдался в плен в феврале 2022-го в Херсонской области. На вопрос о планах на будущее ответил: "Работать, жить, строить семью". Он пояснил, что не хочет по обмену возвращаться на Украину.
Решил остаться и еще один военнопленный ВСУ, уроженец Донбасса Валерий Шердиз, который сам пришел на российский фильтрационный пункт в селе Безыменное под Мариуполем весной 2022 года.
«

"Нам предоставили тут такую возможность — остаться, написать заявление, чтобы остаться на территории Российской Федерации. Я написал заявление, нет желания на обмен. Хотел бы остаться дома, я здесь родился и вырос и в дальнейшем хотел бы остаться у себя дома", — объяснил он.

Некоторые пленные также отметили, что киевский режим не включает их в обменные списки.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
Новая группа военных ВСУ сдалась в плен в ДНР, сообщил источник
20 сентября, 03:04
 
В миреУкраинаДонецкая Народная РеспубликаХерсонская областьДарья МорозоваВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала