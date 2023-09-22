https://ria.ru/20230922/platforma-1898003228.html
Координационная платформа ЕС по украинскому зерну соберется 28 сентября
Координационная платформа ЕС по украинскому зерну соберется 28 сентября - РИА Новости, 22.09.2023
Координационная платформа ЕС по украинскому зерну соберется 28 сентября
Очередное заседание координационной платформы по зерну Украины запланировано на 28 сентября, ожидаются все участники, сообщила на брифинге в Брюсселе... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T13:39
2023-09-22T13:39
2023-09-22T13:39
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украина
брюссель
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 22 сен – РИА Новости. Очередное заседание координационной платформы по зерну Украины запланировано на 28 сентября, ожидаются все участники, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Мириам Гарсиа Феррер. "Мы сегодня завершаем подготовку рекомендаций по плану действий Украины, затем направим их Украине… Сегодня также мы рассылаем приглашения на следующее заседание платформы, которое пройдет в следующий четверг. На заседании мы сможем завершить согласование этого плана действий, чтобы он вступил в силу как можно скорее… Ожидаются все участники", - сообщила она.
https://ria.ru/20230922/ukraina-1897990032.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, брюссель, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Украина, Брюссель, Евросоюз, Еврокомиссия
Координационная платформа ЕС по украинскому зерну соберется 28 сентября
Заседание координационной платформы ЕС по украинскому зерну пройдет 28 сентября