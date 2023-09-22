https://ria.ru/20230922/platforma-1898003228.html

Координационная платформа ЕС по украинскому зерну соберется 28 сентября

Координационная платформа ЕС по украинскому зерну соберется 28 сентября - РИА Новости, 22.09.2023

Координационная платформа ЕС по украинскому зерну соберется 28 сентября

Очередное заседание координационной платформы по зерну Украины запланировано на 28 сентября, ожидаются все участники, сообщила на брифинге в Брюсселе... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T13:39

2023-09-22T13:39

2023-09-22T13:39

в мире

украина

брюссель

евросоюз

еврокомиссия

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БРЮССЕЛЬ, 22 сен – РИА Новости. Очередное заседание координационной платформы по зерну Украины запланировано на 28 сентября, ожидаются все участники, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Мириам Гарсиа Феррер. "Мы сегодня завершаем подготовку рекомендаций по плану действий Украины, затем направим их Украине… Сегодня также мы рассылаем приглашения на следующее заседание платформы, которое пройдет в следующий четверг. На заседании мы сможем завершить согласование этого плана действий, чтобы он вступил в силу как можно скорее… Ожидаются все участники", - сообщила она.

https://ria.ru/20230922/ukraina-1897990032.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, брюссель, евросоюз, еврокомиссия