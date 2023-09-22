Рейтинг@Mail.ru
Координационная платформа ЕС по украинскому зерну соберется 28 сентября - РИА Новости, 22.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:39 22.09.2023
https://ria.ru/20230922/platforma-1898003228.html
Координационная платформа ЕС по украинскому зерну соберется 28 сентября
Координационная платформа ЕС по украинскому зерну соберется 28 сентября - РИА Новости, 22.09.2023
Координационная платформа ЕС по украинскому зерну соберется 28 сентября
Очередное заседание координационной платформы по зерну Украины запланировано на 28 сентября, ожидаются все участники, сообщила на брифинге в Брюсселе... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T13:39
2023-09-22T13:39
в мире
украина
брюссель
евросоюз
еврокомиссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850951740_0:181:2997:1867_1920x0_80_0_0_963b143f99a1461b81dbd1832a344b4b.jpg
БРЮССЕЛЬ, 22 сен – РИА Новости. Очередное заседание координационной платформы по зерну Украины запланировано на 28 сентября, ожидаются все участники, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Мириам Гарсиа Феррер. "Мы сегодня завершаем подготовку рекомендаций по плану действий Украины, затем направим их Украине… Сегодня также мы рассылаем приглашения на следующее заседание платформы, которое пройдет в следующий четверг. На заседании мы сможем завершить согласование этого плана действий, чтобы он вступил в силу как можно скорее… Ожидаются все участники", - сообщила она.
https://ria.ru/20230922/ukraina-1897990032.html
украина
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850951740_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_ef5871f374416c39b0318098e89d1b0a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, брюссель, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Украина, Брюссель, Евросоюз, Еврокомиссия
Координационная платформа ЕС по украинскому зерну соберется 28 сентября

Заседание координационной платформы ЕС по украинскому зерну пройдет 28 сентября

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 22 сен – РИА Новости. Очередное заседание координационной платформы по зерну Украины запланировано на 28 сентября, ожидаются все участники, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Мириам Гарсиа Феррер.
"Мы сегодня завершаем подготовку рекомендаций по плану действий Украины, затем направим их Украине… Сегодня также мы рассылаем приглашения на следующее заседание платформы, которое пройдет в следующий четверг. На заседании мы сможем завершить согласование этого плана действий, чтобы он вступил в силу как можно скорее… Ожидаются все участники", - сообщила она.
Президент Польши Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
Дуда заявил, что Украина перед вступлением в ЕС должна победить коррупцию
13:02
 
В миреУкраинаБрюссельЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала