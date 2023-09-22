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СМИ: Зеленскому задали неудобные вопросы в американском конгрессе - РИА Новости, 22.09.2023
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14:43 22.09.2023
https://ria.ru/20230922/plan-1898029831.html
СМИ: Зеленскому задали неудобные вопросы в американском конгрессе
СМИ: Зеленскому задали неудобные вопросы в американском конгрессе - РИА Новости, 22.09.2023
СМИ: Зеленскому задали неудобные вопросы в американском конгрессе
Владимиру Зеленскому необходимо предоставить западным союзникам четкий план по достижению победы для того, чтобы продолжать получать поддержку, пишет... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T14:43
2023-09-22T14:43
в мире
сша
киев
россия
владимир зеленский
кевин маккарти
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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Владимиру Зеленскому необходимо предоставить западным союзникам четкий план по достижению победы для того, чтобы продолжать получать поддержку, пишет корреспондент Sky News Марк Стоун."Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти спросил Зеленского, что ему нужно и каков его план достижения победы. Второй вопрос ключевой в связи с медленным течением контрнаступления", – отметил он.Стоун подчеркнул, что западные партнеры Киева все чаще стали задаваться вопросом, как же все-таки выглядит стратегия победы Зеленского и возможны ли переговоры с Россией."В конце дня он (Зеленский. – Прим. ред.) заверил, что Америка с ним. Однако не стоит забывать о политической турбулентности. Все страны преследуют прежде всего свои интересы", – резюмировал журналист встречу Зеленского с американскими сенаторами в Вашингтоне.Накануне Байден в третий раз принял Зеленского в Белом доме. Это была шестая очная встреча лидеров Украины и США.
https://ria.ru/20230922/dengi-1897969691.html
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в мире, сша, киев, россия, владимир зеленский, кевин маккарти
В мире, США, Киев, Россия, Владимир Зеленский, Кевин Маккарти
СМИ: Зеленскому задали неудобные вопросы в американском конгрессе

Sky News: спикер Маккарти пытался узнать у Зеленского план действий ВСУ

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteВладимир Зеленский прибывает в здание Конгресса США в Вашингтоне
Владимир Зеленский прибывает в здание Конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Владимир Зеленский прибывает в здание Конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Владимиру Зеленскому необходимо предоставить западным союзникам четкий план по достижению победы для того, чтобы продолжать получать поддержку, пишет корреспондент Sky News Марк Стоун.
"Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти спросил Зеленского, что ему нужно и каков его план достижения победы. Второй вопрос ключевой в связи с медленным течением контрнаступления", – отметил он.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
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Стоун подчеркнул, что западные партнеры Киева все чаще стали задаваться вопросом, как же все-таки выглядит стратегия победы Зеленского и возможны ли переговоры с Россией.
"В конце дня он (Зеленский. – Прим. ред.) заверил, что Америка с ним. Однако не стоит забывать о политической турбулентности. Все страны преследуют прежде всего свои интересы", – резюмировал журналист встречу Зеленского с американскими сенаторами в Вашингтоне.
Накануне Байден в третий раз принял Зеленского в Белом доме. Это была шестая очная встреча лидеров Украины и США.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
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В миреСШАКиевРоссияВладимир ЗеленскийКевин Маккарти
 
 
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