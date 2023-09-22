https://ria.ru/20230922/peterburg-1898021456.html
В Петербурге побит температурный рекорд 1936 года
В Петербурге побит температурный рекорд 1936 года - РИА Новости, 22.09.2023
В Петербурге побит температурный рекорд 1936 года
Температурный рекорд 1936 года побит в Санкт-Петербурге, где выше 22 градусов тепла, и воздух продолжает прогреваться, сообщил главный синоптик города Александр РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T14:20
2023-09-22T14:20
2023-09-22T14:23
погода
александр колесов
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 сен – РИА Новости. Температурный рекорд 1936 года побит в Санкт-Петербурге, где выше 22 градусов тепла, и воздух продолжает прогреваться, сообщил главный синоптик города Александр Колесов в телеграм-канале. В Санкт-Петербурге температура воздуха достигла +22,1 градуса. Так что рекорд 1936 года +21,9 градуса для 22 сентября перекрыт. Окончательное значение температуры будет понятно только вечером, так как она еще продолжает повышаться", - написал он.Согласно данным на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сейчас в Петербурге +22,4 градуса, солнечно. Скорость ветра не превышает 8 метров в секунду.
https://ria.ru/20230922/leto-1897988907.html
санкт-петербург
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, александр колесов, санкт-петербург
Погода, Александр Колесов, Санкт-Петербург
В Петербурге побит температурный рекорд 1936 года
Температура в Петербурге превысила 22 градуса, побив рекорд 1936 года