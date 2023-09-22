https://ria.ru/20230922/peterburg-1898021456.html

В Петербурге побит температурный рекорд 1936 года

В Петербурге побит температурный рекорд 1936 года - РИА Новости, 22.09.2023

В Петербурге побит температурный рекорд 1936 года

Температурный рекорд 1936 года побит в Санкт-Петербурге, где выше 22 градусов тепла, и воздух продолжает прогреваться, сообщил главный синоптик города Александр РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T14:20

2023-09-22T14:20

2023-09-22T14:23

погода

александр колесов

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 сен – РИА Новости. Температурный рекорд 1936 года побит в Санкт-Петербурге, где выше 22 градусов тепла, и воздух продолжает прогреваться, сообщил главный синоптик города Александр Колесов в телеграм-канале. В Санкт-Петербурге температура воздуха достигла +22,1 градуса. Так что рекорд 1936 года +21,9 градуса для 22 сентября перекрыт. Окончательное значение температуры будет понятно только вечером, так как она еще продолжает повышаться", - написал он.Согласно данным на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сейчас в Петербурге +22,4 градуса, солнечно. Скорость ветра не превышает 8 метров в секунду.

https://ria.ru/20230922/leto-1897988907.html

санкт-петербург

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Влада Копылова

погода, александр колесов, санкт-петербург