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В Петербурге побит температурный рекорд 1936 года - РИА Новости, 22.09.2023
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14:20 22.09.2023 (обновлено: 14:23 22.09.2023)
https://ria.ru/20230922/peterburg-1898021456.html
В Петербурге побит температурный рекорд 1936 года
В Петербурге побит температурный рекорд 1936 года - РИА Новости, 22.09.2023
В Петербурге побит температурный рекорд 1936 года
Температурный рекорд 1936 года побит в Санкт-Петербурге, где выше 22 градусов тепла, и воздух продолжает прогреваться, сообщил главный синоптик города Александр РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T14:20
2023-09-22T14:23
погода
александр колесов
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 сен – РИА Новости. Температурный рекорд 1936 года побит в Санкт-Петербурге, где выше 22 градусов тепла, и воздух продолжает прогреваться, сообщил главный синоптик города Александр Колесов в телеграм-канале. В Санкт-Петербурге температура воздуха достигла +22,1 градуса. Так что рекорд 1936 года +21,9 градуса для 22 сентября перекрыт. Окончательное значение температуры будет понятно только вечером, так как она еще продолжает повышаться", - написал он.Согласно данным на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сейчас в Петербурге +22,4 градуса, солнечно. Скорость ветра не превышает 8 метров в секунду.
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погода, александр колесов, санкт-петербург
Погода, Александр Колесов, Санкт-Петербург
В Петербурге побит температурный рекорд 1936 года

Температура в Петербурге превысила 22 градуса, побив рекорд 1936 года

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкВид на Невский проспект со смотровой площадки Думской башни в Санкт-Петербурге
Вид на Невский проспект со смотровой площадки Думской башни в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Вид на Невский проспект со смотровой площадки Думской башни в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 сен – РИА Новости. Температурный рекорд 1936 года побит в Санкт-Петербурге, где выше 22 градусов тепла, и воздух продолжает прогреваться, сообщил главный синоптик города Александр Колесов в телеграм-канале.
В Санкт-Петербурге температура воздуха достигла +22,1 градуса. Так что рекорд 1936 года +21,9 градуса для 22 сентября перекрыт. Окончательное значение температуры будет понятно только вечером, так как она еще продолжает повышаться", - написал он.
Согласно данным на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сейчас в Петербурге +22,4 градуса, солнечно. Скорость ветра не превышает 8 метров в секунду.
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