https://ria.ru/20230922/peskov-1897989274.html

Песков рассказал о том, как готовился визит лидера КНДР в Россию

Песков рассказал о том, как готовился визит лидера КНДР в Россию - РИА Новости, 22.09.2023

Песков рассказал о том, как готовился визит лидера КНДР в Россию

Визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию был сопряжен с большой работой и вовлечением большого количества людей, но это обычная работа, а не повод для наград,... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T13:01

2023-09-22T13:01

2023-09-22T13:01

россия

пхеньян

владивосток

дмитрий песков

ким чен ын

мариинский театр

дальневосточный федеральный университет

приморский океанариум

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию был сопряжен с большой работой и вовлечением большого количества людей, но это обычная работа, а не повод для наград, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Это обычная работа, это не повод для каких-то наград. Там работал очень большой коллектив и министерства иностранных дел, и наша пресс-служба, и региональные коллеги тоже. Региональные руководители внесли очень весомый вклад, поэтому, как и любой государственный визит, визит Ким Чен Ына был, конечно, сопряжен с большой работой, с вовлечением большого количества людей", - сказал Песков журналистам. Он отметил, что российская пресса, как всегда, качественно выполнила свою работу по освещению данного визита. "Мы знаем, что этот визит также привлек большое внимание и в Пхеньяне. Там очень пристально следили за всем, что происходило в рамках этого визита", - уточнил Песков. Лидер КНДР на прошлой неделе впервые с 2019 года посетил Россию. Он 12 сентября прибыл в Приморье на бронепоезде, на станции "Хасан" его встречали глава межправкомиссии России и Северной Кореи, министр природных ресурсов РФ Александр Козлов и губернатор Приморья Олег Кожемяко. На следующий день президент России Владимир Путин провел с Ким Чен Ыном переговоры на космодроме "Восточный". Затем 15 сентября лидер КНДР посетил Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Юрия Гагарина, где посмотрел внутри самолет Superjet 100. Далее ему показали демонстрационную программу истребителя Су-35, во время которой самолет выполнил фигуры высшего пилотажа. После этого 16 сентября Ким Чен Ын прибыл в Приморье. На аэродроме "Кневичи" его встретил министр обороны РФ Сергей Шойгу, лидеру КНДР представили самолеты стратегической и оперативно-тактической авиации российских Воздушно-космических сил, в частности ракетный комплекс "Кинжал" на ракетоносце МиГ-31И. Ким Чен Ын также ознакомился с российским дальнемагистральным пассажирским самолетом Ту-214. Далее во Владивостоке он посетил фрегат "Маршал Шапошников", ему продемонстрировали современные системы управления ракетным оружием. Также лидер КНДР посетил балет-феерию "Спящая красавица" на Приморской сцене Мариинского театра. В последний день визита, 17 сентября, Ким Чен Ын прибыл на остров Русский, где посетил кампус Дальневосточного федерального университета и выставку "Улица Дальнего Востока", открытую в рамках Восточного экономического форума. Он пообщался с северокорейскими студентами вуза, получил в подарок бронежилет и беспилотники, произведенные в Приморье для нужд СВО. Также он посмотрел выступление морских млекопитающих в Приморском океанариуме и посетил его экспозиции.

https://ria.ru/20230922/kndr-1897926650.html

https://ria.ru/20230920/ucheniya-1897616688.html

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пхеньян

владивосток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, пхеньян, владивосток, дмитрий песков, ким чен ын, мариинский театр, дальневосточный федеральный университет, приморский океанариум, sukhoi superjet 100 (ssj100), су-35, ту-214