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Песков рассказал о том, как готовился визит лидера КНДР в Россию - РИА Новости, 22.09.2023
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13:01 22.09.2023
https://ria.ru/20230922/peskov-1897989274.html
Песков рассказал о том, как готовился визит лидера КНДР в Россию
Песков рассказал о том, как готовился визит лидера КНДР в Россию - РИА Новости, 22.09.2023
Песков рассказал о том, как готовился визит лидера КНДР в Россию
Визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию был сопряжен с большой работой и вовлечением большого количества людей, но это обычная работа, а не повод для наград,... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T13:01
2023-09-22T13:01
россия
пхеньян
владивосток
дмитрий песков
ким чен ын
мариинский театр
дальневосточный федеральный университет
приморский океанариум
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию был сопряжен с большой работой и вовлечением большого количества людей, но это обычная работа, а не повод для наград, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Это обычная работа, это не повод для каких-то наград. Там работал очень большой коллектив и министерства иностранных дел, и наша пресс-служба, и региональные коллеги тоже. Региональные руководители внесли очень весомый вклад, поэтому, как и любой государственный визит, визит Ким Чен Ына был, конечно, сопряжен с большой работой, с вовлечением большого количества людей", - сказал Песков журналистам. Он отметил, что российская пресса, как всегда, качественно выполнила свою работу по освещению данного визита. "Мы знаем, что этот визит также привлек большое внимание и в Пхеньяне. Там очень пристально следили за всем, что происходило в рамках этого визита", - уточнил Песков. Лидер КНДР на прошлой неделе впервые с 2019 года посетил Россию. Он 12 сентября прибыл в Приморье на бронепоезде, на станции "Хасан" его встречали глава межправкомиссии России и Северной Кореи, министр природных ресурсов РФ Александр Козлов и губернатор Приморья Олег Кожемяко. На следующий день президент России Владимир Путин провел с Ким Чен Ыном переговоры на космодроме "Восточный". Затем 15 сентября лидер КНДР посетил Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Юрия Гагарина, где посмотрел внутри самолет Superjet 100. Далее ему показали демонстрационную программу истребителя Су-35, во время которой самолет выполнил фигуры высшего пилотажа. После этого 16 сентября Ким Чен Ын прибыл в Приморье. На аэродроме "Кневичи" его встретил министр обороны РФ Сергей Шойгу, лидеру КНДР представили самолеты стратегической и оперативно-тактической авиации российских Воздушно-космических сил, в частности ракетный комплекс "Кинжал" на ракетоносце МиГ-31И. Ким Чен Ын также ознакомился с российским дальнемагистральным пассажирским самолетом Ту-214. Далее во Владивостоке он посетил фрегат "Маршал Шапошников", ему продемонстрировали современные системы управления ракетным оружием. Также лидер КНДР посетил балет-феерию "Спящая красавица" на Приморской сцене Мариинского театра. В последний день визита, 17 сентября, Ким Чен Ын прибыл на остров Русский, где посетил кампус Дальневосточного федерального университета и выставку "Улица Дальнего Востока", открытую в рамках Восточного экономического форума. Он пообщался с северокорейскими студентами вуза, получил в подарок бронежилет и беспилотники, произведенные в Приморье для нужд СВО. Также он посмотрел выступление морских млекопитающих в Приморском океанариуме и посетил его экспозиции.
https://ria.ru/20230922/kndr-1897926650.html
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россия, пхеньян, владивосток, дмитрий песков, ким чен ын, мариинский театр, дальневосточный федеральный университет, приморский океанариум, sukhoi superjet 100 (ssj100), су-35, ту-214
Россия, Пхеньян, Владивосток, Дмитрий Песков, Ким Чен Ын, Мариинский театр, Дальневосточный федеральный университет, Приморский океанариум, Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), Су-35, Ту-214
Песков рассказал о том, как готовился визит лидера КНДР в Россию

Песков: визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию был сопряжен с большой работой

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПредседатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын
Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости / POOL
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Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию был сопряжен с большой работой и вовлечением большого количества людей, но это обычная работа, а не повод для наград, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Это обычная работа, это не повод для каких-то наград. Там работал очень большой коллектив и министерства иностранных дел, и наша пресс-служба, и региональные коллеги тоже. Региональные руководители внесли очень весомый вклад, поэтому, как и любой государственный визит, визит Ким Чен Ына был, конечно, сопряжен с большой работой, с вовлечением большого количества людей", - сказал Песков журналистам.
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Он отметил, что российская пресса, как всегда, качественно выполнила свою работу по освещению данного визита.
"Мы знаем, что этот визит также привлек большое внимание и в Пхеньяне. Там очень пристально следили за всем, что происходило в рамках этого визита", - уточнил Песков.
Лидер КНДР на прошлой неделе впервые с 2019 года посетил Россию. Он 12 сентября прибыл в Приморье на бронепоезде, на станции "Хасан" его встречали глава межправкомиссии России и Северной Кореи, министр природных ресурсов РФ Александр Козлов и губернатор Приморья Олег Кожемяко. На следующий день президент России Владимир Путин провел с Ким Чен Ыном переговоры на космодроме "Восточный". Затем 15 сентября лидер КНДР посетил Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Юрия Гагарина, где посмотрел внутри самолет Superjet 100. Далее ему показали демонстрационную программу истребителя Су-35, во время которой самолет выполнил фигуры высшего пилотажа. После этого 16 сентября Ким Чен Ын прибыл в Приморье. На аэродроме "Кневичи" его встретил министр обороны РФ Сергей Шойгу, лидеру КНДР представили самолеты стратегической и оперативно-тактической авиации российских Воздушно-космических сил, в частности ракетный комплекс "Кинжал" на ракетоносце МиГ-31И. Ким Чен Ын также ознакомился с российским дальнемагистральным пассажирским самолетом Ту-214.
Далее во Владивостоке он посетил фрегат "Маршал Шапошников", ему продемонстрировали современные системы управления ракетным оружием. Также лидер КНДР посетил балет-феерию "Спящая красавица" на Приморской сцене Мариинского театра.
В последний день визита, 17 сентября, Ким Чен Ын прибыл на остров Русский, где посетил кампус Дальневосточного федерального университета и выставку "Улица Дальнего Востока", открытую в рамках Восточного экономического форума. Он пообщался с северокорейскими студентами вуза, получил в подарок бронежилет и беспилотники, произведенные в Приморье для нужд СВО. Также он посмотрел выступление морских млекопитающих в Приморском океанариуме и посетил его экспозиции.
Андрей Картаполов
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РоссияПхеньянВладивостокДмитрий ПесковКим Чен ЫнМариинский театрДальневосточный федеральный университетПриморский океанариумSukhoi Superjet 100 (SSJ100)Су-35Ту-214
 
 
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