https://ria.ru/20230922/peskov-1897985837.html

Песков рассказал о налоге на прибыль от замороженных российских активов

Песков рассказал о налоге на прибыль от замороженных российских активов - РИА Новости, 22.09.2023

Песков рассказал о налоге на прибыль от замороженных российских активов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя введение налога на прибыль от замороженных российских активов, заявил, что в случае несогласия или РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T12:49

2023-09-22T12:49

2023-09-22T12:52

экономика

россия

сша

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джанет йеллен

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя введение налога на прибыль от замороженных российских активов, заявил, что в случае несогласия или желания оспорить Россия будет прибегать к судебным инстанциям. "Здесь нужно с юридической точки зрения, безусловно, владельцам активов выносить свои суждения на этот счет, а в случае, если будут возникать какие-то элементы несогласия или желания оспорить, то, конечно же, будем прибегать к судебным инстанциям", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос журналистов о поддержке США плана Евросоюза об обложении налогом прибыль от замороженных российских активов. Ранее министр Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что поддерживает инициативу ЕС по введению налога на прибыль от использования замороженных в ЕС активов Центробанка России для финансирования восстановления Украины.После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.Лидеры ЕС в октябре прошлого года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права", Москва "будет изыскивать возможности бороться с этим".Несмотря на неоднократные заявления ЕК о возможном использовании замороженных российских активов на нужды восстановления Украины, пока какая-либо законодательная база для таких действий в Евросоюзе отсутствует. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. В феврале источник в ЕС пояснил журналистам, что Евросоюз рассматривает использование активов ЦБ России для восстановления Украины, их возможное инвестирование, но не конфискацию.

https://ria.ru/20230919/aktivy-1897341417.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, сша, дмитрий песков, украина, джанет йеллен, мария захарова, g7, еврокомиссия, евросоюз, санкции в отношении россии