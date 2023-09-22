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СМИ: ЕК в октябре может начать переговоры по вступлению Украины в ЕС - РИА Новости, 22.09.2023
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14:38 22.09.2023
https://ria.ru/20230922/peregovory-1898028083.html
СМИ: ЕК в октябре может начать переговоры по вступлению Украины в ЕС
СМИ: ЕК в октябре может начать переговоры по вступлению Украины в ЕС - РИА Новости, 22.09.2023
СМИ: ЕК в октябре может начать переговоры по вступлению Украины в ЕС
Европейская комиссия в следующем месяце может выступить с предложением начать переговоры по вступлению Украины в Европейский союз, а лидеры стран-членов ЕС,... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T14:38
2023-09-22T14:38
в мире
украина
владимир зеленский
евросоюз
еврокомиссия
киев
брюссель
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Европейская комиссия в следующем месяце может выступить с предложением начать переговоры по вступлению Украины в Европейский союз, а лидеры стран-членов ЕС, вероятно, обсудят это предложение в декабре, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Ожидается, что в следующем месяце Европейская комиссия выступит с рекомендацией начать многолетний процесс присоединения (Украины к ЕС - ред.)", - говорится в материале. Собеседники агентства при этом отметили, что Еврокомиссия может настоять на том, что "в качестве промежуточных шагов" Киев должен достичь прогресса "в некоторых приоритетных областях", в частности, решить проблемы с коррупцией. Агентство отмечает, что после вынесения рекомендации лидеры ЕС должны будут одобрить инициативу, обсуждение предложения Еврокомиссии состоится, вероятнее всего, на саммите в декабре. "После этого Украина приступит к длительной процедуре завершения реформ и приведения страны в соответствие с законодательством ЕС более чем в 30 областях", - пишет агентство. Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила семь условий. Судебная реформа среди условий ЕС наиболее комплексная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет. Ожидается, что вопрос расширения Евросоюза будет обсуждаться на осеннем саммите Евросоюза.
https://ria.ru/20230922/transh-1898019073.html
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в мире, украина, владимир зеленский, евросоюз, еврокомиссия, киев, брюссель
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Евросоюз, Еврокомиссия, Киев, Брюссель
СМИ: ЕК в октябре может начать переговоры по вступлению Украины в ЕС

Блумберг: ЕК в октябре может начать переговоры по вступлению Украины в Евросоюз

© AP Photo / Olivier MatthysПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Украины Владимир Зеленский и председатель Европейского совета Шарль Мишель
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Украины Владимир Зеленский и председатель Европейского совета Шарль Мишель - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Украины Владимир Зеленский и председатель Европейского совета Шарль Мишель. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Европейская комиссия в следующем месяце может выступить с предложением начать переговоры по вступлению Украины в Европейский союз, а лидеры стран-членов ЕС, вероятно, обсудят это предложение в декабре, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
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"Ожидается, что в следующем месяце Европейская комиссия выступит с рекомендацией начать многолетний процесс присоединения (Украины к ЕС - ред.)", - говорится в материале.
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Собеседники агентства при этом отметили, что Еврокомиссия может настоять на том, что "в качестве промежуточных шагов" Киев должен достичь прогресса "в некоторых приоритетных областях", в частности, решить проблемы с коррупцией.
Агентство отмечает, что после вынесения рекомендации лидеры ЕС должны будут одобрить инициативу, обсуждение предложения Еврокомиссии состоится, вероятнее всего, на саммите в декабре. "После этого Украина приступит к длительной процедуре завершения реформ и приведения страны в соответствие с законодательством ЕС более чем в 30 областях", - пишет агентство.
Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила семь условий. Судебная реформа среди условий ЕС наиболее комплексная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией.
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Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.
Ожидается, что вопрос расширения Евросоюза будет обсуждаться на осеннем саммите Евросоюза.
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