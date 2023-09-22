СМИ: ЕК в октябре может начать переговоры по вступлению Украины в ЕС
Блумберг: ЕК в октябре может начать переговоры по вступлению Украины в Евросоюз
© AP Photo / Olivier MatthysПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Украины Владимир Зеленский и председатель Европейского совета Шарль Мишель
© AP Photo / Olivier Matthys
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Украины Владимир Зеленский и председатель Европейского совета Шарль Мишель. Архивное фото
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Европейская комиссия в следующем месяце может выступить с предложением начать переговоры по вступлению Украины в Европейский союз, а лидеры стран-членов ЕС, вероятно, обсудят это предложение в декабре, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
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"Ожидается, что в следующем месяце Европейская комиссия выступит с рекомендацией начать многолетний процесс присоединения (Украины к ЕС - ред.)", - говорится в материале.
Собеседники агентства при этом отметили, что Еврокомиссия может настоять на том, что "в качестве промежуточных шагов" Киев должен достичь прогресса "в некоторых приоритетных областях", в частности, решить проблемы с коррупцией.
Агентство отмечает, что после вынесения рекомендации лидеры ЕС должны будут одобрить инициативу, обсуждение предложения Еврокомиссии состоится, вероятнее всего, на саммите в декабре. "После этого Украина приступит к длительной процедуре завершения реформ и приведения страны в соответствие с законодательством ЕС более чем в 30 областях", - пишет агентство.
Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила семь условий. Судебная реформа среди условий ЕС наиболее комплексная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией.
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.
Ожидается, что вопрос расширения Евросоюза будет обсуждаться на осеннем саммите Евросоюза.