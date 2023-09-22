https://ria.ru/20230922/peregovory-1898028083.html

СМИ: ЕК в октябре может начать переговоры по вступлению Украины в ЕС

СМИ: ЕК в октябре может начать переговоры по вступлению Украины в ЕС - РИА Новости, 22.09.2023

СМИ: ЕК в октябре может начать переговоры по вступлению Украины в ЕС

Европейская комиссия в следующем месяце может выступить с предложением начать переговоры по вступлению Украины в Европейский союз, а лидеры стран-членов ЕС,... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T14:38

2023-09-22T14:38

2023-09-22T14:38

в мире

украина

владимир зеленский

евросоюз

еврокомиссия

киев

брюссель

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Европейская комиссия в следующем месяце может выступить с предложением начать переговоры по вступлению Украины в Европейский союз, а лидеры стран-членов ЕС, вероятно, обсудят это предложение в декабре, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Ожидается, что в следующем месяце Европейская комиссия выступит с рекомендацией начать многолетний процесс присоединения (Украины к ЕС - ред.)", - говорится в материале. Собеседники агентства при этом отметили, что Еврокомиссия может настоять на том, что "в качестве промежуточных шагов" Киев должен достичь прогресса "в некоторых приоритетных областях", в частности, решить проблемы с коррупцией. Агентство отмечает, что после вынесения рекомендации лидеры ЕС должны будут одобрить инициативу, обсуждение предложения Еврокомиссии состоится, вероятнее всего, на саммите в декабре. "После этого Украина приступит к длительной процедуре завершения реформ и приведения страны в соответствие с законодательством ЕС более чем в 30 областях", - пишет агентство. Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила семь условий. Судебная реформа среди условий ЕС наиболее комплексная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет. Ожидается, что вопрос расширения Евросоюза будет обсуждаться на осеннем саммите Евросоюза.

https://ria.ru/20230922/transh-1898019073.html

https://ria.ru/20230922/ukraina-1897990032.html

https://ria.ru/20230921/vengriya-1897806949.html

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в мире, украина, владимир зеленский, евросоюз, еврокомиссия, киев, брюссель